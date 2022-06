Nóng trong tuần: Triệu Quân Sự bị bắt sau khi trốn trại lần thứ 3

Triệu Quân Sự bị bắt sau khi trốn trại lần thứ 3; Giết người vứt xác xuống sông Mã phi tang vì món nợ 5 triệu đồng... là những tin nóng nhất tuần qua.

Triệu Quân Sự bị bắt sau khi trốn trại lần thứ 3

Khoảng 19 giờ 15 phút ngày 31/5, Triệu Quân Sự (SN 1991, ngụ xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) đang chấp hành hình phạt tù chung thân đã trốn khỏi Trại giam T-974 thuộc Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng thuộc địa phận xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Triệu Quân Sự bị áp giải về trụ sở công an vào chiều 1/6.

Đến khoảng 14 giờ ngày 1/6, Công an xã Yên Dương, huyện Hà Trung nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân về việc tại khu vực chợ Vừng, thôn Yên Xá (xã Yên Dương) xuất hiện một đối tượng nghi vấn có đặc điểm nhận dạng giống Triệu Quân Sự.

Vào lúc 15 giờ ngày 1/6, phạm nhân Triệu Quân Sự đã bị bắt lại. Đây đã là lần thứ 3 mà Sự trốn khỏi trại giam trong khi đang chấp hành án phạt tù.

Sáng ngày 3/6, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - ông Đỗ Minh Tuấn đã ký quyết định tặng thưởng cho Công an xã Yên Dương (huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) 30 triệu đồng; tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho nhân dân và cán bộ xã Yên Dương.

Giết người vứt xác xuống sông Mã phi tang vì món nợ 5 triệu đồng

Chiều 4/6, Công an tỉnh Thanh Hoá đã công bố thông tin liên quan đến vụ án phát hiện thi thể bị quấn băng dính bỏ trong bao tải trôi trên sông Mã.

Công an Thanh Hóa xác định nạn nhân là Phạm Đức Tr. (SN 2003), trú tại thôn Cát Thành, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành (Thanh Hoá). Trước khi xảy ra vụ việc, Phạm Đức Tr. đang học tiếng Hàn tại một Trung tâm tiếng Hàn có địa chỉ ở phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa.

Đối tượng gây án là Lê Văn Hoàng (SN 2004), trú tại phố Tân Trọng, phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa bị bắt ngay sau đó. Bước đầu Lê Văn Hoàng khai nhận, ngày 20/5/2022, do có quan hệ quen biết từ trước nên Lê Văn Hoàng đã cho anh Tr. vay 5 triệu đồng bằng hình thức cắt lãi và trả tiền góp hàng ngày trong vòng 15 ngày. Đến hẹn không thấy anh Tr. trả tiền và chặn mọi liên lạc với Hoàng. Bực tức do bị lừa nên Hoàng đã lập nick Facebook giả danh phụ nữ, kết bạn qua Facebook với Phạm Đức Tr. để tán tỉnh, yêu đương. Chiều 25/5/2022, Hoàng hẹn gặp Tr tại nhà Hoàng và đánh anh Tr tử vong, rồi phi tang xác xuống sông Mã.

20 thanh niên truy sát ở quán nhậu 'Hai lúa lên đời' như trong phim

Khoảng 23 giờ 30 ngày 1/6, anh VMH, 17 tuổi cùng hai người bạn đang ăn uống tại quán 'Hai lúa lên đời' đường Lê Đức Thọ, Phường 13, quận Gò Vấp, TPHCM thì bị một nhóm khoảng 20 thanh niên xông vào, dùng dao chém.

Nhóm thanh niên truy sát anh H và đập phá đồ đạc trong quán nhậu. Ảnh chụp từ clip

Nhóm này bao gồm Nguyễn Hoàng Thiên Lâm, Nguyễn Thế Kiệt, Trần Anh Quân, Trần Khôi, Đỗ Văn Minh Triết, Trần Hà Vương Quốc, Hoàng Anh Kiệt và Trần Quang Trường. Những người này có độ tuổi từ 16 đến 18, cùng ngụ tại TP.HCM.

Vụ việc khiến anh H bị thương tích vùng đầu, khuỷu tay trái. Nhóm này còn đập phá gây hư hỏng phần đầu xe gắn máy của nạn nhân rồi bỏ đi. Trong quá trình này, một người còn trộm luôn điện thoại của anh H. Diễn biến được camera an ninh ghi lại.

Theo lời khai, trước đó anh H và Nguyễn Hoàng Thiên Lâm đã xảy ra mâu thuẫn trong lúc đá bóng tại sân bóng đá Bắc Sài Gòn, phường 13, quận Gò Vấp.

Nam công nhân bị đánh tử vong trong KCN ở Bắc Giang

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, khoảng 12h20 ngày 2/6, Công an huyện Việt Yên nhận được tin báo của người dân về việc xảy ra vụ đánh nhau tại khu vực đường trong khu công nghiệp gần Công ty Jasola, khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên.

Hiện trường nơi anh T. tử vong.

Sau khi tiếp nhận, Công an huyện Việt Yên đã cử lực lượng đến hiện trường thì phát hiện có 1 nạn nhân nằm chết trước cổng Công ty Jasolar. Nạn nhân tên là N.H.T (SN 1984, trú tại Mận Đốt, xã Chi Phương, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) - hiện đang làm công nhân bốc vác tại công ty vận tải Thái Hào - đơn vị vận chuyển máy móc đến Công ty Jasolar).

Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an huyện Việt Yên đã điều tra, làm rõ và bắt giữ 4 đối tượng gây án. Bước đầu cơ quan công an xác định do mâu thuẫn cá nhân, các đối tượng đã dùng dao, gậy hành hung anh N.H.T khiến anh T tử vong.

