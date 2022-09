Nóng trong tuần: Vụ án bà Nguyễn Phương Hằng có nhiều diễn biến mới

Chủ Nhật, ngày 11/09/2022 20:05 PM (GMT+7) Chia sẻ

32 người tử vong trong vụ cháy quán karaoke kinh hoàng ở Bình Dương; Vụ án bà Nguyễn Phương Hằng có nhiều diễn biến mới… là những tin đáng chú ý tuần qua.

32 người tử vong trong vụ cháy quán karaoke kinh hoàng ở Bình Dương

Hiện trường vụ cháy

Tối 6/9, quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP.Thuận An, Bình Dương) bốc cháy ngùn ngụt. Gần 70 cảnh sát PCCC và CNCH cùng phương tiện chữa cháy được điều đến. Tối cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. 22 người mắc kẹt trên sân thượng quán karaoke được giải cứu, đưa xuống đất an toàn. Trong khi đó, một số người tự nhảy ra khỏi tòa nhà.

Vụ cháy khiến 32 người tử nạn, trong đó có 16 nam, 16 nữ. Đến chiều 11/9, những thi thể cuối cùng đã được xác định được danh tính và bàn giao cho gia đình mai táng. Ngoài ra, trong số 17 người bị thương có 15 người bị thương nhẹ đã xuất viện, 2 người bị thương nặng vẫn điều trị tại bệnh viện. Hiện cơ quan điều tra vẫn đang xác định chính xác trong số nạn nhân ai là khách, ai là nhân viên của quán.

Cơ quan công an đã trích xuất camera từ quán karaoke và thu được những manh mối về vụ cháy.

Theo đó, trước khi nguồn điện bị cúp, camera ghi lại cảnh tại tầng 2 phát hiện khói đầu tiên. Tuy nhiên, lúc đó khu vực tầng không có khách hát nên nhân viên không ai để ý. Sau đó, khói bắt đầu bốc lên tầng 3 – nơi có 5 phòng có khách đang hát, 1 trong 5 phòng này thấy khói nên thông báo cho quản lý. Lúc này, mọi người mới bắt đầu hoảng loạn bỏ chạy.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm phòng cháy, chữa cháy” tại cơ sở kinh doanh karaoke An Phú để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thống nhất trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2023

Bộ Nội vụ tuần qua đã có văn bản gửi Bộ LĐ-TB&XH thống nhất đề xuất Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2023 kéo dài 7 ngày.

Phương án nghỉ Tết được hai bộ thống nhất trình Chính phủ

Theo đó, công chức, viên chức nghỉ Tết từ thứ Sáu ngày 20/1/2023 Dương lịch đến hết thứ Năm ngày 26/1/2023 Dương lịch (tức ngày 29 tháng chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng giêng năm Quý Mão).

Về dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023, Bộ Nội Vụ cũng thống nhất trình Chính phủ phương án nghỉ lễ 4 ngày, từ thứ Sáu ngày 1/9/2023 đến hết thứ Hai ngày 4/9/2023.

Vụ án bà Nguyễn Phương Hằng có nhiều diễn biến mới

VKSND TP.HCM đã trả hồ sơ vụ án Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, CEO Công ty CP Đại Nam) để CQĐT Công an thành phố làm rõ vai trò đồng phạm của một số cá nhân khác.

VKSND TP.HCM đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng xem xét nhập vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Phương Hằng do Công an tỉnh Bình Dương khởi tố, nhằm giải quyết triệt để vụ án.

Bà Hằng bị khởi tố, tạm giam về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Bà Nguyễn Phương Hằng lúc nghe lệnh bắt để tạm giam

Trong một diễn biến khác, Công an tỉnh Bình Dương đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án, kết luận điều tra sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Đồng thời, gửi thông báo cho ông Nguyễn Đức Hiển (SN 1973, Phó tổng biên tập Báo Pháp luật TP.HCM) về việc xác định ông là bị hại trong vụ án.

Công an tỉnh Bình Dương căn cứ vào kết quả giám định lời nói, phát ngôn của bà Nguyễn Phương Hằng trong nhiều buổi livestream xác định các buổi livestream này chứa nội dung xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân.

Lãnh đạo TP.Móng Cái lên tiếng vụ phụ huynh bị lập biên bản vì không cho con tiêm vắc-xin Covid-19

Phụ huynh bị lập biên bản vi phạm hành chính vì không cho con tiêm vắc-xin Covid-19

UBND phường Trần Phú (TP Móng Cái, Quảng Ninh) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với một số phụ huynh vì không cho con đi tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 đầy đủ.

Về vụ việc này, một lãnh đạo TP.Móng Cái khẳng định chưa ra quyết định xử phạt mà mới có biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực y tế của UBND phường Trần Phú. Lập biên bản vi phạm hành chính là để ghi lại hiện trạng, hành vi và cam kết của người dân. Từ biên bản chuyển thành xử phạt là một trạng thái khác.

"Chính quyền lập biên bản và gia đình phải hứa cam kết, sau này các cháu có bị Covid-19 thì là trách nhiệm của gia đình chứ không phải là trách nhiệm của chính quyền nữa. Tại sao trong khi các cháu muốn đi tiêm mà bố mẹ lại không cho đi. Đây là kỉ luật kỉ cương xã hội. Tất cả các gia đình đưa con đi tiêm mà một số gia đình không cho các cháu đi tiêm là thiếu trách nhiệm với xã hội"- vị lãnh đạo này nhấn mạnh.

Một lãnh đạo Sở Y tế Quảng Ninh khẳng định: “Việc tiêm vắc-xin cho trẻ dưới 17 tuổi phải xin ý kiến cha mẹ, người giám hộ của trẻ chứ không thể ép buộc”.

Khởi tố 2 người vụ thầy dạy lái đi uống nước để nữ học viên tự lái xe gây tai nạn chết người

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hậu (Nam Định) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Lê Thị Dung (32 tuổi, trú tại Hải Hậu, Nam Định) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”; Khởi tố Đinh Công Thành (59 tuổi, trú tại Hải Hậu, Nam Định) về tội “Giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo hồ sơ, chiều 11/8, cháu N.T.T (5 tuổi, trú tại Hải Hậu, Nam Định) được chị họ (11 tuổi) chở trên chiếc xe đạp, di chuyển trên đường thì ô tô 4 chỗ đâm từ phía sau khiến hai cháu ngã ra đường. Sau va chạm, chiếc xe tiếp tục lăn bánh khiến cháu T. tử vong.

Chiếc xe gây tai nạn được xác định là xe tập lái, trên xe lúc này có hai nữ học viên, người cầm lái là Lê Thị Dung. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, thầy dạy lái xe của Dung là Đinh Công Thành không có trong xe mà đang ngồi phía ngoài uống nước.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nong-trong-tuan-vu-an-ba-nguyen-phuong-hang-co-nhieu-dien-bien-moi-a5...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nong-trong-tuan-vu-an-ba-nguyen-phuong-hang-co-nhieu-dien-bien-moi-a569112.html