Nóng trong tuần: Tiết lộ số tiền con trai bà Nguyễn Phương Hằng xin nộp để bảo lãnh cho mẹ tại ngoại

Chủ Nhật, ngày 30/10/2022 20:00 PM (GMT+7)

Tiết lộ số tiền con trai bà Nguyễn Phương Hằng xin nộp để bảo lãnh cho mẹ tại ngoại; Bộ Công an khẳng định ông Phạm Nhật Vượng không có trong danh sách cấm xuất cảnh;… là những tin tức đáng chú ý tuần qua.

Tiết lộ số tiền con trai bà Nguyễn Phương Hằng xin nộp để bảo lãnh cho mẹ tại ngoại

Vẻ mặt thất thần của bà Hằng tại cơ quan Công an khi biết tin bị khởi tố

Ngày 24/10, ông Nguyễn Quang Tuấn (sinh năm 1990, con trai bà Nguyễn Phương Hằng), gửi đơn đến các cơ quan tố tụng gồm Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM và VKSND TP.HCM xin đặt tiền để bảo đảm cho mẹ ruột là bị can Nguyễn Phương Hằng được tại ngoại chữa bệnh.

Theo đó, ông Tuấn xin được đặt tiền để bảo đảm là 10 tỉ đồng để thay thế biện pháp ngăn chặn tạm giam cho bị can Hằng cho đến khi kết thúc vụ án.

Bị can Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam từ ngày 24/3. Ngày 18/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM hoàn tất điều tra và đề nghị truy tố bị can. Theo kết luận điều tra, bà Hằng đã thông qua 12 tài khoản mạng xã hội, tổ chức nhiều buổi phát sóng trực tiếp (livestream) qua mạng internet để xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự của ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni).

Bộ Công an khẳng định ông Phạm Nhật Vượng không có trong danh sách cấm xuất cảnh

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an

Chiều 29/10, tại họp báo Chính phủ, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an khẳng định, Tập đoàn Vingroup đang hoạt động bình thường, đóng thuế rất lớn cho Nhà nước với 127.000 tỷ đồng thời gian vừa qua.

Cũng theo Người phát ngôn Bộ Công an, ông Phạm Nhật Vượng - lãnh đạo tập đoàn này không nằm trong danh sách cấm xuất cảnh.

Trong 10 tháng đầu năm, cơ quan chức năng đã khởi tố, xử lý hàng nghìn trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật. Các thông tin vừa qua làm ảnh hưởng rất lớn đối với các doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật. Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục sẽ làm mạnh, xử lý nghiêm.

Người phụ nữ mặc đồng phục công an lái ô tô gây TNGT

Người phụ nữ mặc đồng phục công an nhân dân lái ô tô

Vào tối 28/10, tại ngã 3 giao nhau giữa đường Hùng Vương với đường Nguyễn Viết Xuân, TP Pleiku (Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến rất nhiều người dân hiếu kì đứng xem.

Theo những người có mặt tại hiện trường, chiếc ô tô 5 chỗ màu trắng do một phụ nữ mặc đồng phục công an điều khiển đã xảy ra va chạm nhẹ với một xe máy. Sau đó, người phụ nữ này lùi xe thì tiếp tục va chạm với ô tô khác.

Được biết, nữ tài xế trên là Thiếu tá T.T.L, đang công tác tại Công an huyện Đăk Đoa.

Sáng 29/10, lãnh đạo Công an huyện Đắk Đoa (Gia Lai) cho biết, đã nắm thông tin việc một nữ cán bộ lái xe gây tai nạn và bị người dân quay clip phát tán trên mạng xã hội. Nhưng do vụ việc xảy ra ở TP Pleiku nên đang chờ thông báo kết luận vụ việc từ Công an TP Pleiku rồi mới có hình thức xử lý cụ thể.

Kết quả giám định ADN những người trong "Tịnh Thất Bồng Lai"

Ngày 28/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đã có kết quả giám định ADN những người liên quan đến hộ bà Cao Thị Cúc (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), nơi từng tự xưng là "Tịnh thất Bồng Lai" hay "Thiền am bên bờ vũ trụ".

Cơ quan An ninh điều tra đã thông báo kết quả giám định ADN này đến những người liên quan. Tuy nhiên, vì để đảm bảo, tôn trọng quyền con người và liên quan đến cuộc sống của nhiều trẻ em, thông tin này không cung cấp rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cơ quan chức năng thực hiện quy trình lấy mẫu để giám định ADN của các cá nhân sống tại hộ bà Cúc. Ảnh: Congan.longan.gov.vn

Trước đó, trong tháng 9/2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại hộ Cao Thị Cúc. Theo đó, đơn tố cáo Lê Tùng Vân và những cá nhân sinh sống ở hộ Cao Thị Cúc có hành vi giả sư, giả trẻ mồ côi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các mạnh thường quân.

Để có căn cứ giải quyết nguồn tin về tội phạm trên, ngày 24/9, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định trưng cầu giám định ADN và tiến hành thu mẫu của 28 người sinh sống tại hộ của Cao Thị Cúc, gửi đến Phân viện Khoa học hình sự tại TP HCM để phục vụ công tác giám định.

Nguyên Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM bị cách chức tất cả chức vụ trong Đảng

Đại tá Nguyễn Đăng Nam

Ngày 27/10, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP.HCM đã thi hành kỷ luật với Đại tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng Phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (PV05), Công an TP.HCM.

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP.HCM quyết định thi hành kỷ luật với Đại tá Nguyễn Đăng Nam (nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự - PC02), bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại tá Nguyễn Đăng Nam bị kỷ luật do có sai phạm trong thời gian làm Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP HCM. Quyết định do thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM ký ngày 26/10.

Đại tá Nguyễn Đăng Nam bị kỷ luật do vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, vi phạm thẩm quyền, nguyên tắc, quy trình công tác tổ chức cán bộ; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của ngành công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra nhiều vi phạm pháp luật.

