Nóng trong tuần: Thuyết giảng phản cảm, Đại đức Thích Nhuận Đức bị kỷ luật

Thượng tướng Lương Tam Quang làm Bộ trưởng Bộ Công an

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang. Ảnh: Giang Huy

Chiều 6/6, Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Công an nhiệm kỳ 2021-2026 với ông Lương Tam Quang được thực hiện bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả, 469 đại biểu tham gia biểu quyết (96,3% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 468 đại biểu tán thành (96,1% tổng số đại biểu), có 1 đại biểu không tán thành (0,21%).

Quốc hội sau đó biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước Tô Lâm về Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh đối với ông Lương Tam Quang. 455 đại biểu tham gia biểu quyết (93,43% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 455 đại biểu tán thành (93,43% tổng số đại biểu).

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Chánh văn phòng Trung ương Đảng

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc (trái) được điều động, phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Sáng 3/6, tại Trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng đã diễn ra Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an thôi giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Thuyết giảng phản cảm, Đại đức Thích Nhuận Đức bị kỷ luật

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có hình thức kỷ luật đối với Đại đức Thích Nhuận Đức do những video thuyết giảng, nghi lễ bị phản ánh phản cảm trên không gian mạng.

Thông báo do Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) ký khẳng định: "Các phát ngôn và thuyết giảng này đã làm suy giảm niềm tin của xã hội đối với Phật giáo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam".

Đại đức Thích Nhuận Đức nhận lỗi và bày tỏ sám hối trong buổi họp ngày 4/6/2024 tại Văn phòng II Trung ương GHPGVN. Ảnh: Giác Ngộ

Do vậy, Đại đức Thích Nhuận Đức bị Giáo hội nghiêm cấm thuyết giảng bằng mọi hình thức trong 1 năm. Bên cạnh đó, Đại đức Thích Nhuận Đức phải sám hối chư Tăng và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đồng thời bị kỷ luật biệt chúng tổ đình Hộ Pháp (thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu).

Theo Cổng thông tin Phật giáo, buổi làm việc với Đại đức Thích Nhuận Đức ngày 4/6 đã đi đến kết luận: các phát ngôn, nội dung thuyết giảng của Đại đức Thích Nhuận Đức sai với tôn chỉ, giáo lý, giáo luật Phật giáo; đồng thời vi phạm các quy tắc thuyết giảng của Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN.

Sau khi xem xét, đánh giá và chỉ ra các sai phạm, Đại đức Thích Nhuận Đức đã xin sám hối chư Tăng và Giáo hội.

Lý do ông Thích Minh Tuệ dừng việc đi bộ khất thực

Thông tin từ Ban Tôn giáo Chính phủ sáng 3/6 cho biết, ông Lê Anh Tú (còn gọi là Thích Minh Tuệ, sinh năm 1981 tại Hà Tĩnh, HKTT tại tỉnh Gia Lai, hiện không có địa chỉ cư trú cố định, chưa làm căn cước công dân) đã tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực.

Ông Lê Anh Tú - Thích Minh Tuệ đã tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực

Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định ông Lê Anh Tú không phải là tu sĩ Phật giáo; bản thân ông Lê Anh Tú cũng không nhận mình là tu sĩ Phật giáo, chỉ là công dân tu học theo lời dạy của Đức Phật.

Bắt đầu từ năm 2017 đến năm 2023, ông Lê Anh Tú tự tu, thực hành hạnh khất thực và đã 3 lần đi bộ từ Nam ra Bắc và ngược lại. Việc đi lại và thực hành hạnh nguyện của ông Tú diễn ra thuận lợi.

Năm 2024 là lần thứ tư ông Tú đi bộ xuất phát từ Khánh Hòa, theo trục đường chính lên Cao Bằng - Hà Giang và hiện nay đang đi chiều ngược trở lại và đã đến khu vực miền Trung. Tuy nhiên, trong hành trình lần này đã xảy ra hiện tượng tập trung đông người đi theo ông Tú, gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự.

Đặc biệt, mới đây, một người đàn ông đi theo ông Tú đã sốc nhiệt, suy đa tạng, xuất huyết tiêu hóa dẫn tới tử vong. 2 người phụ nữ khác cũng bị sốc nhiệt, đuối sức, phải đưa đi điều trị.

Trước sự việc đáng tiếc này, cơ quan chức năng đã gặp gỡ, trao đổi với ông Lê Anh Tú. Theo đó, Nhà nước nhất quán chủ trương tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; chính quyền các địa phương đã luôn quan tâm, tạo điều kiện để ông Lê Anh Tú được đi bộ và hành trì theo ý nguyện, song cần phải bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho người dân và sự ổn định xã hội.

Ông Lê Anh Tú sau đó đã tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực.

Hơn 7.000 cú sét đánh xuống Hà Nội trong sáng 5/6

Bản đồ ghi nhận sét tại Hà Nội vào 8h20 sáng 5/6

Theo tin từ Trung tâm Mạng lưới Khí tượng thủy văn quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn quốc gia), trong sáng 5/6 xảy ra mưa lớn ở khu vực Hà Nội kèm theo hàng nghìn cú sấm sét dội xuống.

Tại khu vực Hà Nội, sấm sét xuất hiện ở nhiều quận, huyện. Trong đó, khu vực Thường Tín, Phú Xuyên, Thanh Oai, Ứng Hòa xuất hiện sấm sét dày đặc.

Theo số liệu từ Trung tâm mạng lưới KTTV quốc gia, tổng cộng có khoảng 7.025 lượt sấm sét dội xuống đất trong sáng nay ở khu vực Hà Nội. Cường độ sét từ 7h40 đến 8h50 là mạnh nhất.

Số liệu trên là do mạng lưới máy móc quan trắc ghi nhận, không phải tất cả hơn 7.000 cú sét dội xuống Hà Nội sáng 5/6 đều có cường độ lớn, mà là tất cả các cường độ khác nhau, thậm chí có những cú sét cường độ nhỏ, chỉ là những tia sét nhỏ nhưng máy móc quan trắc vẫn ghi nhận được.

Tìm thấy người đàn ông đi lạc trong rừng suốt 4 ngày

Ông Nía đi lạc trong rừng suốt 4 ngày được người dân tìm thấy. Ảnh: ĐN

Ngày 8/6, ông Pơloong Jốp, Chủ tịch UBND xã A Ting (huyện Đông Giang, Quảng Nam) cho biết người dân địa phương đã tìm thấy người đàn ông đi lạc trong rừng suốt nhiều ngày.

Trước đó, chiều 4/6, ông Alăng Nía (38 tuổi, ngụ thôn A Rớch, xã A Ting) một mình đi ra khỏi làng trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, có dấu hiệu hoang tưởng, ảo giác do uống nhiều rượu.

Nhận thông tin từ gia đình, khoảng 50 thanh thanh niên có sức khoẻ của thôn A Rớch chia nhau vào rừng tìm kiếm.

Sau 4 ngày nỗ lực khoanh vùng, chiều 7/6, ông Nía được tìm thấy tại khu vực hồ thuỷ điện Sông Kôn 2 (thôn Bhlô Bền, xã Sông Kôn, huyện Đông Giang) trong tình trạng suy kiệt, do nhiều ngày nhịn đói.

Sau khi tìm thấy, ông Nía được bàn giao cho gia đình, sức khoẻ dần hồi phục, tinh thần thoải mái.

