Nóng trong tuần: Nhân viên nhà xe ngang nhiên “đè” cô gái trên xe khách

Chủ Nhật, ngày 16/10/2022 20:01 PM (GMT+7) Chia sẻ

Miền Trung còn ngổn ngang sau mưa lịch sử, bão số 6 đã vào Biển Đông; Nhân viên nhà xe ngang nhiên “đè” cô gái trên xe khách;… là những tin đáng chú ý trong tuần qua.

Miền Trung còn ngổn ngang sau mưa lịch sử, bão số 6 đã vào Biển Đông

Những ngày qua, tình hình mưa lũ tại miền Trung đang diễn biến hết sức phức tạp, gây nhiều thiệt hại về người và của. Nhiều địa phương như Đà Nẵng, Thừa Thiên – Huế… phải chịu cảnh ngập lụt sau trận mưa lịch sử.

Tại Đà Nẵng, nước ngoài đường ngập tới cổ, lực lượng cứu hộ đưa những người ở vùng ngập tới nơi an toàn

Tại Đà Nẵng đã xảy ra ngập trên diện rộng, mức ngập từ 0,5-2m, có nơi ngập sâu hơn 2m, tạo ra các dòng chảy rất xiết và nguy hiểm. Đại tá Phan Văn Dũng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, tại thành phố này ít nhất đã có 4 trường hợp tử vong do mưa lũ tối 14/10.

Cũng trong tối 14/10, xuất hiện lũ quét tràn từ đỉnh núi Hải Vân đổ về phía trước quảng trường cửa hầm và ở đường dẫn cầu số 1, số 2 với dòng chảy lớn, rất nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông. Xí nghiệp vận hành hầm Hải Vân đã quyết định tạm thời đóng cửa hầm để đảm bảo an toàn.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 6 Nesat. (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG)

Trong khi đó, chiều nay (16/10), bão Nesat đã đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 6 trong năm 2022. Dự báo bão có khả năng mạnh nhất khi đi đến phía Bắc Biển Đông với cường độ cấp 13, giật cấp 15.

Cơ quan khí tượng nhận định 3 kịch bản có thể xảy ra do bão số 6 đối với đất liền và vùng ven biển miền Trung. Trong đó, khả năng cao nhất là bão số 6 tương tác với không khí lạnh, suy yếu thành một vùng áp thấp hoặc áp thấp nhiệt đới khi đổ bộ đất liền.

Nhân viên nhà xe ngang nhiên “đè” cô gái trên xe khách

Tuần qua, MXH xôn xao trước đoạn clip do camera tại khu vực lái xe của chiếc xe khách nhà xe Tiến Oanh (tỉnh Đắk Lắk) ghi lại.

Trong clip, một cô gái chạy lên khu vực buồng lái phản ứng vì bị nhân viên nhà xe sàm sỡ, đồng thời yêu cầu lái xe dừng tại chỗ có trụ sở công an. Trong khi đó, một nhân viên nhà xe được cho là có hành động sàm sỡ cô gái liên tục nói lời xin lỗi.

Cô gái bị nhân viên kéo xuống xe sau khi phản ánh việc bị "đè" trên xe. Ảnh cắt từ clip

Sau sự việc, trên trang Facebook Nhà xe Tiến Oanh, nhà xe chân thành cáo lỗi cùng hành khách đã gặp phải sự cố đáng tiếc này cùng tất cả mọi người theo dõi sự việc.

Nhà xe này xác nhận, clip được đăng tải trên mạng là đúng và được cắt ra từ camera của công ty trong quá trình xử lý vi phạm nhân viên liên quan vào ngày 30/9 sau khi nhận được phản ánh từ hành khách và được nhân viên phát tán lên mạng xã hội.

Bà Nguyễn Phương Hằng xin được tại ngoại

Ngày 14-10, một nguồn tin cho biết bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Giám đốc Công ty CP Đại Nam) và gia đình đã có đơn gửi đến VKSND TP HCM và Công an TP HCM xin được tại ngoại và bảo lãnh tại ngoại.

Bị can Nguyễn Phương Hằng cho biết đã bị tạm giam về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tố chức, cá nhân" từ ngày 24/3 đến nay và mong muốn được tại ngoại. Bà Hằng kể mình có nhiều đóng góp trong hoạt động từ thiện, nhất là trong đại dịch COVID-19.

Đồng thời, gia đình cũng muốn bảo lãnh bà Nguyễn Phương Hằng để điều trị bệnh cho bà.

Bà Nguyễn Phương Hằng

Trong một diễn biến khác, đầu tháng 10/2022, Công an TP HCM thông báo bà Nguyễn Phương Hằng có 3 luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong phiên tòa sắp tới.

Công an TP HCM xác định bà Hằng đã dùng nhiều tài khoản mạng xã hội để xúc phạm uy tín, danh dự nhiều người. Nhiều buổi livestream bà Hằng đã bàn về đời sống riêng tư của các nghệ sĩ như nghệ sĩ hài H.L, ca sĩ V.O, bà H.N.

Bà Hằng thừa nhận thông tin mà bà có và nói về 3 cá nhân này do tham khảo trên mạng, đọc báo, nằm mơ chứ chưa kiểm chứng.

Tại buổi làm việc với ban quản lý nhà xe, nam nhân viên đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Hiện Công ty Tiến Oanh đã sa thải nhân viên này.

Trạm trưởng CSGT Suối Tre bị điều chuyển sau những lùm xùm tại Trạm

Sáng 12/10, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai xác nhận đã công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai về việc điều chuyển trung tá Lê Ánh Dương, Trạm trưởng CSGT Suối Tre về công tác ở Phòng Cảnh sát cơ động.

Trung tá Lê Ánh Dương (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Đây là động thái của Công an tỉnh Đồng Nai sau những lùm xùm liên quan đến Trạm CSGT Suối Tre.

Trước đó, vào tháng 9/2022, Công an tỉnh Đồng Nai đã điều chuyển 3 tổ trưởng Trạm CSGT Suối Tre ra khỏi lực lượng CSGT và thi hành kỷ luật đối với 7 tổ viên CSGT do sai phạm trong thực hiện quy trình tuần tra, xử lý trật tự an toàn giao thông.

Gần đây nhất, ngày 11/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng chuyên "cò" xe quá tải qua Trạm CSGT Suối Tre (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai).

Biệt phủ “view ruộng lúa” rộng hơn 1.300m2 bị buộc tháo dỡ

Biệt phủ có 3 mặt nhìn ra ruộng lúa bị xử phạt, buộc tháo dỡ

Ngày 11/10, UBND TP Pleiku, tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định xử phạt 22,5 triệu đồng đối với ông Nguyễn Tuấn Khanh (SN 1976, trú phường Thắng Lợi, TP Pleiku) vì xây dựng "biệt phủ" trên đất nông nghiệp.

Ngoài ra, ông Khanh phải khôi phục tình trạng ban đầu của thửa đất trước khi vi phạm trong thời gian 15 ngày.

Nếu không chấp hành, cơ quan chức năng sẽ cưỡng chế tháo dỡ theo quy định.

Lý do là ông Khanh đã tự ý chuyển đổi 1.353,1m2 từ đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp.

Thời gian qua, nhiều người từ khắp nơi đổ về TP Pleiku để săn tìm những mảnh đất có "view ruộng", "view hồ nước" khiến giá cả những mảnh đất này tăng chóng mặt. Từ đây, nhiều công trình trên đất nông nghiệp cũng được dựng lên.

