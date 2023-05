Nóng trong tuần: Ngư dân Thanh Hóa bắt được cá lạ nghi đã tuyệt chủng

Ngư dân Thanh Hóa bắt được cá lạ nghi đã tuyệt chủng

Chiều 23/5, ngư dân thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá bắt được 2 cá thể cá lạ sau khi thả lưới ở khu vực biển Sầm Sơn. Hai cá thể cá lạ này sau khi dính lưới ngư dân đã được rao bán trên một trang mạng xã hội ngay trong chiều tối cùng ngày.

Theo thông tin từ người rao bán, 2 cá thể cá được ngư dân đi bè mảng đánh bắt được. Khi đưa lên bè, 2 cá thể cá lạ vẫn còn sống, một khoảng thời gian sau thì chết. Trong sáng 24/5, thương lái đã tiến hành mổ bán 2 cá thể cá lạ trên.

Hai cá thể cá lạ được một người dân đem đi tiêu thụ.

Một thương lái ở TP. Sầm Sơn cho biết, thi thoảng ngư dân vẫn bắt được cá này. Người dân ở đây hay gọi là cá Lúc. Thịt cá ăn như thịt bò, nhưng mềm ngon hơn.

Trước hình ảnh 2 cá thể cá lạ trên, theo một số ngư dân lâu năm tại biển Sầm Sơn cho biết, đây là cá Lúc và vùng biển Sầm Sơn vẫn hay xuất hiện cá này và cá heo. Thời xưa cá này xuất hiện nhiều, nhất là thời điểm mùa hè chúng thường hay vào gần bờ bắt cá.

Trong khi đó, vào tháng 5/2019, ngư dân Bến Tre bắt được một con cá Nược (hiện đã tuyệt chủng) có hình ảnh rất giống với "cá lạ" mà ngư dân Sầm Sơn bắt được và xẻ thịt.

Hình ảnh cá Nược, ngư dân Bến Tre bắt được tháng 5/2019. (Ảnh: L.Khánh)

Còn theo một chuyên gia thuộc Phòng quản lý khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Chi cục Thủy sản Thanh Hóa cho biết, qua hình ảnh thì đây nhiều khả năng là cá thuộc họ cá heo, tuy nhiên để xác định chính xác cần có sự quan sát, tiếp xúc kỹ càng thì mới có thể khẳng định được. Đồng thời, nếu đúng thuộc họ cá heo thì đây là loại cần bảo vệ và cấm đánh bắt, mua bán.

Trao đổi với Người Đưa Tin, một lãnh đạo phường Trung Sơn, Tp.Sầm Sơn cho biết, đây là cá thuộc họ cá heo, trước đây thì ngư dân hầu như không đánh bắt loại cá này. Sau khi nhận được thông tin phường đang tiến hành xác minh sự việc, và tích cực tuyên truyền với mục đích để bà con ngư dân cũng như thương lái hiểu và chấp hành tốt quy định của pháp luật.

Đến Nam Định trải nghiệm bắt ngao, một học sinh và phụ huynh ở Hà Nội tử nạn

Sáng 23/5, lãnh đạo UBND xã Giao Thiện (Giao Thủy, Nam Định) cho biết, vào khoảng trưa 20/5, tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy đã xảy ra vụ đuối nước khiến 2 người tử vong.

Đông người vào Vườn Quốc gia Xuân Thủy trải nghiệm. Ảnh: Group Giao Thuỷ Nam Định.

Theo lãnh đạo xã Giao Thiện, ngày 20/5, một đoàn khách khoảng 50 người bao gồm phụ huynh và học sinh 1 lớp học của một trường tư thục ở Hà Nội về tham quan, trải nghiệm tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy. Đoàn do các phụ huynh của lớp tự tổ chức và do ông V.K. (một phụ huynh) làm trưởng đoàn.

Thời điểm đoàn ra bãi cát nằm giữa sông Hồng và sông Trà thì nước cạn. Tuy nhiên, trong khi các cháu đang trải nghiệm bắt ngao, vạng thì nước dâng lên.

Do là bãi cát non nên khi nước dâng lên, thay đổi dòng chảy khiến nhiều học sinh bị sụt và bị cuốn đi theo dòng nước. Lúc này, những người trên tàu đã ném áo phao xuống để các phụ huynh cứu vớt học sinh. Ông K. cũng tham gia cứu các cháu. Khi cứu được 2 cháu, ông K. tiếp tục bơi ra để cứu một cháu học sinh nam khác thì cả 2 bị nước cuốn đi.

Lãnh đạo xã Giao Thiện cho hay, sau khi gặp nạn, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Đến rạng sáng 21/5, thi thể 2 nạn nhân đã được tìm thấy.

Cô giáo mầm non tát bé trai 31 cái trong lúc ăn gây phẫn nộ

Ngày 24/5, Trường mầm non Tuổi Ngọc (phường An Bình, TP Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai) đã quyết định chấm dứt hợp đồng với cô giáo Nguyễn Thị Bích Hường vì hành vi bạo hành bé trai 2 tuổi trong giờ ăn trưa.

Quang cảnh lớp học nơi xảy ra sự việc

Trước đó, bà Nguyễn Thị Thảo (33 tuổi, ngụ TP Biên Hoà) phản ánh lên công an phường An Bình về việc con trai 2 tuổi bị bạo hành, ngược đãi tại trường mầm non Tuổi Ngọc.

Vào cuộc, công an phường đã mời nhà trường, cô giáo Bích Hường lên làm việc cùng phụ huynh.

Làm việc với cơ quan chức năng, cô giáo Hường thừa nhận trong giờ ăn trưa ngày 17/5, cô có dùng tay đánh bé trai. Từ camera trích xuất của nhà trường xác định, cô Hường đã tát bé trai 2 tuổi bằng tay tổng số 31 lần vào má trái.

Bé 4 tuổi vặn tay ga làm 3 người chết, 1 người bị thương

Xã Mỹ Thắng, nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Ảnh PT

Ngày 27/5, thông tin từ UBND huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết cơ quan công an đang xác minh, làm rõ vụ tai nạn làm 3 người tử vong, 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, ngày 26/5, chị N.T.N.T. (26 tuổi, ngụ huyện Phù Mỹ) điều khiển xe máy chở theo mẹ chồng là bà H.T.R. (53 tuổi) và hai con là T.N.H.Y. (4 tuổi) và T.T.K. (1 tuổi) đến bệnh viện để khám bệnh.

Khi đến nhà cha ruột của chị T., cháu Y. xuống xe, không may vặn vào tay ga khiến chiếc xe lao về phía trước, tông vào hàng rào. Hậu quả, bà R., cháu Y., và cháu K. tử vong trên đường đi cấp cứu, chị T. bị thương.

Biểu tượng check-in ngón tay "chui" từ Hồ Tây sang công viên Thống Nhất vẫn dính phạt

UBND quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã ban hành quyết định xử phạt 25 triệu đồng đối với đơn vị tự ý lắp biểu tượng check-in trong Công viên Thống Nhất.

Cụ thể, Công ty TNHH dịch vụ quảng cáo Gennext bị xử phạt về hành vi không thông báo nội dung, thời gian, địa điểm quảng cáo… quy định tại Nghị định số 38/CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Trước đó vào ngày 14/5, biểu tượng check-in hình bàn tay đang giơ ngón tay cái kèm mã QR gây xôn xao dư luận khi được lắp đặt tại khu vực đôi rồng khổng lồ ở hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau đó, quận Tây Hồ đã yêu cầu chủ doanh nghiệp tháo dỡ tấm biển trên.

Biểu tượng check-in hình bàn tay đang giơ ngón tay cái kèm mã QR gây xôn xao dư luận khi được lắp đặt tại khu vực đôi rồng khổng lồ ở hồ Tây

Đến ngày 21/5, biểu tượng này lại "chạy" ra cổng Công viên Thống Nhất trên đường Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Biểu tượng này cao khoảng 6-7m, có gắn khung sắt. Biểu tượng check-in có in một mã QR, khi truy cập thì dẫn đến một sự kiện trình diễn ánh sáng sắp diễn ra tại Công viên Thống Nhất.

Chiều 21/5, lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng đã yêu cầu Công ty TNHH dịch vụ quảng cáo Gennext gỡ bỏ biểu tượng trên trong Công viên Thống Nhất vì việc này chưa được cơ quan chức năng cấp phép.

Sập giàn giáo ở Đà Nẵng, 5 người thương vong

Đến 9 giờ sáng 25/5, Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến 5 người thương vong.

Theo đó, vào lúc 2 giờ 10 phút rạng sáng cùng ngày, tại Công trình Tòa nhà tập đoàn Polyco (số 34-36 đường 2 Tháng 9, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) xảy ra vụ sập giàn bê tông.

Lực lượng cứu nạn đào bê tông, cứu người bị nạn vùi lấp

Vụ tai nạn khiến 2 nạn nhân bị vùi lấp, tử vong và 3 người khác bị thương.

Nhận thông tin, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Hải Châu và Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng có mặt tại hiện trường xử lý.

Sau khoảng 3 giờ, lực lượng cứu hộ đã đưa được các nạn nhân ra ngoài.

