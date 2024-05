Nóng trong tuần: Diễn biến mới vụ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mặc trang phục “lạ”

Diễn biến mới vụ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mặc trang phục “lạ”

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mặc trang phục “lạ” trong liveshow “Ngày em thắp sao trời”

Chiều 23/5, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Trang Thanh Phương, Phó Trưởng Phòng Nghệ thuật - Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM đã thông tin về vụ việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mặc trang phục “lạ” trong liveshow “Ngày em thắp sao trời” diễn ra tối 4/5.

Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức buổi họp lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn về vấn đề trên.

Đại diện các cơ quan, đơn vị đã nhận định việc sử dụng trang phục cách điệu theo phong cách quân đội nước ngoài và các phụ kiện với hình tượng huân, huy chương của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng không phù hợp nội dung các tiết mục và tổng thể chương trình, không phù hợp với giá trị văn hóa Việt Nam, dễ liên tưởng đến các vấn đề nhạy cảm liên quan đến chính trị, gây phản cảm và đã tạo nên dư luận xấu.

Theo ông Phương, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ có biện pháp đề xuất cấp thẩm quyền xem xét, xử lý phù hợp đối với trường hợp ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Cháy nhà trọ ở Hà Nội, 14 người tử vong

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ cháy

Ngày 25/5, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, liên quan đến vụ cháy làm 14 người chết tại khu nhà trọ ở phố Trung Kính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).

Cơ quan chức năng sẽ điều tra, làm rõ 2 nội dung: Trách nhiệm của chủ nhà trọ và nhóm quản lý nhà nước.

Trước đó, vào 0h46 ngày 24/5, cảnh sát nhận được tin báo cháy tại ngôi nhà ở kết hợp kinh doanh cho thuê ở phố Trung Kính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Thời điểm này, đám cháy đã phát triển mạnh thiêu rụi nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp tại khu vực sân, khói và khí độc bao trùm toàn bộ khu vực cháy.

Cảnh sát đã phá khóa cổng chính, phá ô cửa sổ tiếp cận vào bên trong ngôi nhà và cứu được 7 người mắc kẹt.

Đến 1h26, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm, các lực lượng phát hiện 14 người tử vong.

3 người trong một gia đình bị đất đá vùi lấp trong đêm

Hiện trường vụ sạt lở vùi lấp 3 người trong một gia đình. Ảnh CTV

Đêm 21, rạng sáng 22/5, tại thôn Phiêng Pục (Hiệp Lực, Ngân Sơn, Bắc Kạn) đã xảy ra vụ sạt lở đất. Vụ sạt lở đã vùi lấp một căn nhà có 8 người sinh sống, trong đó 5 người kịp thời chạy thoát ra ngoài, 3 người bị vùi trong đống đổ nát là anh H.T.H (SN 1996), chị L.T.S.M (SN 1997) và cháu H.L.B.A (SN 2022)

Đến 10h ngày 22/5, chính quyền địa phương và lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể các nạn nhân.

Ngôi nhà xảy ra vụ sạt lở nằm ở mặt đường, phía sau là ta-luy cao, đất đá sạt xuống xuyên thủng tường nhà, một phần tường nhà đổ sập, bịt kín lối đi khiến công tác cứu hộ rất khó khăn.

Truy tìm ông Đặng Tất Thắng

Ảnh ông Đặng Tất Thắng trong hồ sơ truy tìm của Cơ quan ANĐT

Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã phát đi thông báo đang kiểm tra, xác minh tin báo của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Thương Tín về dấu hiệu tội phạm do “Đặng Tất Thắng lợi dụng quyền tự do, dân chủ xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo quyết định phân công của Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra về giải quyết nguồn tin tội phạm.

Bước đầu, Cơ quan ANĐT Bộ Công an xác định, ông Đặng Tất Thắng (SN 1981) thường trú tại Thợ Nhuộm (Hoàn Kiếm, Hà Nội), ở tại chung cư FLC (Cầu Giấy, Hà Nội). Tuy nhiên, hiện ông Đặng Tất Thắng không có mặt tại nơi cư trú, không biết đang ở đâu.

Cơ quan ANĐT Bộ Công an xác định ông Đặng Tất Thắng là người bị tố giác, hiện không rõ đang ở đâu nên cần tổ chức truy tìm để phục vụ kiểm tra, xác minh vụ việc.

