Nóng trong tuần: Công an thông tin về clip 2 người “tắm tiên” tại Hồ Gươm

Công an thông tin về clip 2 người “tắm tiên” tại Hồ Gươm

Hình ảnh 2 người tắm Hồ Gươm được đăng tải lên mạng xã hội

Liên quan đến clip 2 người cởi đồ tắm ở Hồ Gươm, chiều 17/5, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng đã xác định sự việc trên là có thật và xảy ra vào sáng 16/5.

Theo Công an quận Hoàn Kiếm, 2 nhân vật chính trong clip lan truyền trên mạng xã hội là 2 nam thanh niên tên B.V.Đ. (SN 2001, ở Mê Linh, Hà Nội) và B.Đ.M.N. (SN 2006, ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc).

2 nam thanh niên này hiện đang là nhân viên quán ăn ở phường Hàng Bông (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Sau khi hết giờ làm, 2 người này ra gần đài phun nước ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục để chơi. Sau đó, họ trùm khăn đen lên đầu và ngâm mình xuống Hồ Gươm. Lúc này, có người dân đi tập thể dục phát hiện sự việc và can ngăn. Sau đó, cả 2 nam thanh niên lên bờ và đi về nơi làm việc.

Công an đã lập biên bản vi phạm đối với 2 thanh niên trên về hành vi làm ô uế di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Mức xử phạt đối với hành vi này là 1-3 triệu đồng.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy và nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai bị khởi tố, bắt tạm giam

Cảnh sát phong toả khu vực nhà nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh. Ảnh: Báo Tiền Phong

Đêm 18/5, Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai phát đi thông cáo báo chí về việc khởi tố, bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc các bị can trong vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Thông cáo báo chí nêu rõ: Theo thông tin Cơ quan cảnh sát điều tra, hiện nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại UBND tỉnh Lào Cai.

Căn cứ kết quả điều tra ngày 18/5/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với các bị can:

Nguyễn Văn Vịnh - nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai;

Doãn Văn - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai;

Ngô Đức Hoàng - chuyên viên phòng Kế hoạch – Tài chính Cục Địa chất Việt Nam, thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Các bị can bị khởi tố điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ban công tác đại biểu Quốc hội trả lời về sự vắng mặt của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành

Sáng 19/5, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì cuộc họp báo trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV.

Với trường hợp của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, báo chí đặt câu hỏi việc đến thời điểm hiện tại, Chính phủ có báo cáo Quốc hội về lý do tại sao Phó Thủ tướng vắng mặt trong một thời gian dài, không tham gia điều hành như vậy không? Nếu vắng mặt dài như vậy, Quốc hội sẽ xem xét thế nào về trường hợp này, nhất là kỳ họp thứ 6 tới, ông Thành dự kiến là thành viên Chính phủ sẽ được lấy phiếu tín nhiệm?...

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Ảnh: Chinhphu.vn

Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy Ban Thường vụ Quốc hội cho biết, về trường hợp Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, theo quy định của Trung ương về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị và nghị quyết của Quốc hội, việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn, Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu và phê chuẩn.

Ông Tuấn Anh cho hay, theo quy định, trước 45 ngày dự kiến diễn ra kỳ họp, Ủy Ban Thường vụ Quốc hội sẽ quyết định danh sách người lấy phiếu tín nhiệm chính thức.

Ông Lê Văn Thành là Phó Thủ tướng Chính phủ, theo Luật Tổ chức Chính phủ, Phó Thủ tướng sẽ làm nhiệm vụ theo quy định và sự phân công của Thủ tướng, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng.

Tạm đình chỉ trưởng công an phường Bãi Cháy để làm rõ hành vi thiếu chuẩn mực với dân

Trung tá Nam giằng co với người dân

Chiều 18/5, thiếu tướng Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, người đàn ông trong clip xô xát với dân xôn xao trên mạng là trung tá Nguyễn Thành Nam - Trưởng Công an phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long.

Theo thiếu tướng Nơi, ông đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với trung tá Nguyễn Thành Nam để điều tra, làm rõ hành vi của cán bộ này không chuẩn mực với dân. Nếu có vi phạm sẽ xem xét thi hành kỷ luật theo quy định, không bao che.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh hai chiếc ô tô đối đầu nhau. Một người đàn ông mặc quần đen, áo trắng tự xưng là Trưởng Công an phường Bãi Cháy có biểu hiện say rượu, có những lời nói tục, chửi bới, thách thức người đàn ông đối diện, thậm chí còn ra tay đánh người nhưng đánh trượt. Vụ việc xảy ra giữa tuyến đường trung tâm của khu du lịch Bãi Cháy nên đông người chứng kiến và dùng điện thoại ghi lại.

Lời khai của người chồng bị tố bạo hành vợ bầu 7 tháng như thời trung cổ

Chị B.T.T.G sau khi trốn về quê Kiên Giang đã tố bị chồng bạo hành như thời trung cổ trong thời gian mang bầu tháng thứ 7. Ảnh: Nhật Huy

Ngày 19/5, Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) thông tin, cơ quan điều tra địa phương đã mời anh T.V.L (SN 1986, ở thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên) đến trụ sở làm việc sau khi chị B.T.T.G (SN 1987, quê Kiên Giang, vợ anh T.V.L) tố bị chồng bạo hành dã man như thời trung cổ.

Tại cơ quan công an, anh T.V.L bước đầu khai trong quá trình sinh sống tại địa phương, vợ chồng anh có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Người chồng thừa nhận có đánh vợ nhưng chỉ dùng dây thắt lưng, phủ nhận việc dùng móc phơi quần áo, dùng dây điện hay hơ lửa kim loại dí vào người vợ.

Lãnh đạo Công an huyện Kim Thành cho biết, đơn vị cũng đã thu giữ một số đồ vật được cho là vật chứng có liên quan vụ việc. Đồng thời, đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ những thông tin liên quan vụ việc, trưng cầu giám định thương tích. Từ đó, làm căn cứ đánh giá, để tiến hành các bước giải quyết vụ việc tiếp theo.

Công an huyện Kim Thành cũng đã liên lạc, gửi giấy mời chị B.T.T.G (đã về quê Kiên Giang) trở lại địa phương để cung cấp thông tin, phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ vụ việc. Người phụ nữ này xác nhận với cơ quan công an sẽ trở lại địa phương vào ngày 22/5 để phối hợp điều tra, xác minh.

