Nóng trong tuần: Chốt đề xuất tăng lương tối thiểu năm 2024

Chốt đề xuất tăng 6% lương tối thiểu từ tháng 7/2024

Chốt tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1/7/2024

Trưa 20/12, tất cả thành viên Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã bỏ phiếu chốt mức tăng lương tối thiểu vùng 2024 là 6%, thời gian áp dụng từ 1/7/2024.

Ông Ngọ Duy Hiểu (Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Tiền lương quốc gia) đánh giá mức tăng 6% là phù hợp trong bối cảnh người lao động chia sẻ với khó khăn của doanh nghiệp. "Mức tăng này cơ bản đáp ứng mức sống tối thiểu của người lao động" – ông Hiểu nói.

Thủ tướng bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí

Ông Lê Mạnh Hùng được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Trong tuần qua, Thủ tướng đã bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng giữ chức Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/1/2024. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Hiện nay Chủ tịch PVN là ông Hoàng Quốc Vượng. Ông Vượng sẽ nghỉ hưu theo chế độ từ 1/1/2024.

Ông Lê Mạnh Hùng có nhiều năm công tác trong ngành dầu khí. Từ 1/7/2019 đến nay, ông Hùng giữ chức thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc PVN.

Bắt Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải

Ông Đỗ Thắng Hải (Ảnh: Bộ Công an)

Ngày 21/12, Bộ Công an cho biết, quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với ông Đỗ Thắng Hải – Thứ trưởng Bộ Công Thương về tội “Nhận hối lộ”.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 người liên quan đến vụ án này.

Ông Lưu Bình Nhưỡng bị khai trừ ra khỏi Đảng

Ông Lưu Bình Nhưỡng

Tại Kỳ họp thứ 34, UBKT Trung ương đã xem xét đề nghị của Ban Thường vụ Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm. Căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương quyết định kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lưu Bình Nhưỡng.

Trước đó, ngày 14/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng (SN 1963, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) để điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Bị cáo Hoàng Văn Hưng thay đổi nội dung kháng cáo trong vụ "chuyến bay giải cứu"

Bị cáo Hoàng Văn Hưng ở phiên sơ thẩm

Ngày 23/12, trước khi bước vào phiên tòa thúc phẩm để xem xét kháng cáo của 21 bị cáo trong vụ án “Chuyến bay giải cứu” ngày 25/12, luật sư bào chữa cho bị cáo Hoàng Văn Hưng (cựu điều tra viên, cựu trưởng Phòng 5, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an) cho biết, sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Hưng kháng cáo toàn bộ bản án.

Tuy nhiên, sau đó, bị cáo đã nhận thức lại toàn bộ quá trình xảy ra vụ việc, tự nguyện tác động người thân thay Hưng khắc phục hậu quả vụ án. Bị cáo cũng xin thay đổi nội dung kháng cáo từ kêu oan sang xin giảm nhẹ hình phạt.

Trước đó, tại phiên sơ thẩm, Hoàng Văn Hưng bị tuyên mức án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong suốt quá trình xét xử sơ thẩm, Hưng một mực phủ nhận cáo trạng, nói mình không phạm tội này.

Chuyển cơ quan công an điều tra vụ 11 học sinh ăn 2 gói mì tôm chan cơm

Bữa ăn của học sinh tại trường

Ngày 22/12, UBND huyện Bắc Hà (Lào Cai) báo cáo thông tin bữa ăn bán trú của học sinh tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 bị cắt xén là chính xác. Thông tin về việc người dân không nhận được tiền ăn thừa của học sinh, qua xác minh chứng từ kế toán, số tiền này còn tồn quỹ chưa chi trả.

Hiện nay, nhà trường mới chỉ mua mới sách giáo khoa lớp 4 cho học sinh, các lớp 1,2,3,5 dùng sách cũ và mua bổ sung một số sách thiếu. Như vậy, thông tin phụ huynh không nhận được tiền hỗ trợ học tập 150.000đ/tháng là có cơ sở.

Sau vụ việc, ông Trần Ngọc Hà, Hiệu trưởng trường Hoàng Thu Phố 1 đã xin từ chức.

Hiện UBND huyện Bắc Hà đã chuyển một số nội dung theo phản ánh của cơ quan báo chí sang cơ quan Công an huyện Bắc Hà để tiếp tục điều tra, xác minh.

2 án tù trong vụ cháy chung cư Carina khiến 13 người tử vong

Tuần qua, TAND TP.HCM mở phiên xét xử vụ cháy chung cư Carina.

HĐXX đã triệu tập gần 800 người (bao gồm bị hại và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan) tham gia phiên tòa. Tuy nhiên, tại phần làm thủ tục, chỉ có 8 người có mặt. HĐXX cho biết các quyết đưa vụ án ra xét xử đã được niêm yết thông báo tại chung cư Carina.

Hai bị cáo trong vụ cháy chung cư Carina tại phiên tòa sáng 21/12. Ảnh: SONG MAI

Theo cáo trạng, khoảng 1 giờ 15 ngày 23/3/2018, xuất phát từ sự cố dây dẫn điện của xe máy trong hầm giữ xe lô A - chung cư Carina (quận 8, TP.HCM) gây cháy xe, lửa bùng cháy dữ dội. Vụ hỏa hoạn khiến 13 người chết, 72 người bị thương và 492 xe máy, 81 ô tô, 5 xe đạp bị hư hỏng, tổng thiệt hại là 126,17 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Công ty Hùng Thanh đã bồi thường hơn 108 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tùng (chủ đầu tư chung cư) 6 năm 6 tháng tù; bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn (trưởng ban quản lý chung cư) 8 năm tù về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]