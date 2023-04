Nóng trong tuần: Bắt ông Trần Quí Thanh và bà Trần Uyên Phương

Bắt ông Trần Quí Thanh và bà Trần Uyên Phương

Chiều 10/4, Bộ Công an cho biết, từ ngày 8/4/2023 đến ngày 10/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát; thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương.

Bộ Công an giao Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) tiến hành điều tra, xác minh, giải quyết nội dung Đơn của một số công dân trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai tố cáo ông Trần Quí Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích và một số cá nhân khác đã thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Trốn thuế”, “Cưỡng đoạt tài sản” là các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại tỉnh Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh từ tháng 11/2020.

Các bị can (từ trái qua phải): Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích.

Quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định: Hành vi của Trần Quí Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích đủ yếu tố cấu thành tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Ngày 8/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích.

Ngày 10/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương và tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 9 địa điểm đối với 3 bị can.

Các Quyết định, Lệnh của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn theo quy định pháp luật.

Diễn biến mới vụ 4 biển số xe siêu đẹp ở Đồng Tháp

Chiều 13/4, thượng tá Trần Trung Quốc, Trưởng phòng Tham mưu - Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết "Tổ thanh tra đặc biệt" của công an tỉnh đang thanh tra vụ bấm 4 biển số xe siêu đẹp tại huyện Cao Lãnh.

"Bước đầu, thanh tra nhận thấy quy trình không sai nhưng có vấn đề về con chip. Tinh thần là chúng tôi không bao che và sẽ xử lý nghiêm nếu có sai phạm" - ông Quốc khẳng định.

Trụ sở Công an huyện Cao Lãnh

Trước đó, vào tối 31/3, dư luận ở tỉnh Đồng Tháp xôn xao về việc một tài khoản Facebook lan truyền thông tin: "Ngày 8/3, tại huyện Cao Lãnh, lần lượt các biển số 66F1-999.96, 66F1-999.79, 66F1-999.98 và 66F1-999.99. Nhìn thấy mà ham, mấy hôm nay nhiều anh em bấm ra biển số đẹp liên tục, nên mừng đến mức mất ngủ luôn"...

Dư luận đặt nhiều nghi vấn, bởi trong 4 biển số đẹp này thì có biển của Phó trưởng Công an huyện Cao Lãnh và người nhà của một nữ cán bộ đăng ký xe của huyện.

Trao đổi với PV, Phó Công an huyện Cao Lãnh xác nhận biển số 66F1-999.79 là của ông và việc bấm số được thực hiện theo đúng quy định.

“Thời điểm đó, biển số xe đang ra đầu số 999, mấy anh em mới nghĩ là đầu số 3 số 9 là đẹp rồi. Do đó các anh em mua xe mới canh thời điểm bấm để lấy ngẫu nhiên 2 số cuối. Nộp hồ sơ vào đăng ký và bấm số ngẫu nhiên, hên xui vậy thôi”, vị phó công an huyện giải thích.

Chưa quyết định được "số phận" của "tòa nhà đẹp nhất Cà Mau"

Liên quan đến vụ vi phạm xây dựng của "toà nhà đẹp nhất Cà Mau", ngày 14/4, lãnh đạo UBND thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau cho biết vẫn chưa chốt được phương án cưỡng chế căn nhà của ông Hồ An Tập ở phường Tân Thành. Thành phố dự kiến trong tuần sau sẽ mời các sở, ngành của tỉnh làm việc để trao đổi phương án.

Đối với việc kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc thiếu kiểm tra, chậm xử lý công trình xây dựng không đúng quy định trên phần đất nuôi trồng thủy sản của ông Tập, vị này cho biết, Phòng Nội vụ thành phố Cà Mau chưa làm xong công tác tham mưu nên chưa thể xử lý.

Căn nhà của ông Hồ An Tập

Trước đó, tài khoản facebook Ho Tap liên tục đăng tải hình ảnh, livestream quá trình xây dựng tòa nhà được giới thiệu là "đẹp nhất tỉnh Cà Mau".

Tuy nhiên, qua kiểm tra, công trình này xây dựng vi phạm trên đất nuôi trồng thủy sản. Cả 2 thửa đất này không đủ điều kiện để chuyển mục đích sử dụng từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở tại nông thôn, do không phù hợp với quy hoạch xây dựng.

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế ôtô tông 17 xe máy ở Hà Nội

Sáng 15/4, lãnh đạo Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với tài xế Hoàng Ngọc Vĩnh (63 tuổi, ở Long Biên, Hà Nội) về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo Khoản 3, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Ô tô gây tai nạn

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 5/4, tại ngã tư Xuân La - Võ Chí Công, ô tô do tài xế Vĩnh điều khiển, chở vợ đi khám ở Bệnh viện Tim Hà Nội về thì đâm vào 17 xe mô tô làm 18 người bị thương.

Qua kiểm tra, không phát hiện lái xe Vĩnh có nồng độ cồn, tài xế cũng âm tính với chất ma túy.

Ông Nguyễn Đình Khuyến – Chủ tịch UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, theo báo cáo nhanh của công an, nguyên nhân ban đầu vụ ô tô tông hàng loạt xe máy trên đường Võ Chí Công do tài xế đạp nhầm chân phanh thành chân ga.

Sáng 6/4, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông" và ra quyết định tạm giữ hình sự lái xe Vĩnh.

Đề xuất giao Sở GTVT thay Cục Đăng kiểm quản lý trung tâm đăng kiểm

Bộ GTVT đang lấy ý kiến các bộ, ngành dự thảo (lần 2) nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Điểm đáng chú ý nhất trong dự thảo này là việc Bộ GTVT đề xuất Cục Đăng kiểm không còn nhiệm vụ cấp, tạm đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới, thay vào đó Sở GTVT các địa phương được đảm nhận toàn bộ việc này.

Nhân viên đăng kiểm thực hiện các bước kiểm định xe. Ảnh: V.LONG

Theo đó, hồ sơ xin thành lập trung tâm đăng kiểm và các thủ tục có liên quan đến hoạt động đăng kiểm đều chuyển về Sở GTVT giải quyết thay vì Cục Đăng kiểm.

Đại diện Bộ GTVT, cho biết việc phân cấp cho Sở GTVT phù hợp với chủ trương phân cấp, phân quyền trong công tác quản lý nhà nước thay vì Cục Đăng kiểm thực hiện như hiện nay. Quy định này cũng để xác định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra, giám sát của UBND, Sở GTVT các tỉnh, thành đối với các đơn vị đăng kiểm trên địa bàn, bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nong-trong-tuan-bat-ong-tran-qui-thanh-va-ba-tran-uyen-phuong-a603330...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nong-trong-tuan-bat-ong-tran-qui-thanh-va-ba-tran-uyen-phuong-a603330.html