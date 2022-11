NÓNG: Khởi tố 3 đối tượng liên quan 79 căn biệt thự trái phép ở Phú Quốc

Ngày 11-11, nguồn tin từ Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan đến vụ 79 căn biệt thự không phép tại xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Hành vi của các đối tượng được xác định là lừa bán khu đất do UBND xã Dương Tơ quản lý cho người khác tổ chức xây dựng 79 căn biệt thự trái phép, rồi bán lại cho nhiều người. Công an tỉnh Kiên Giang đã xác định được một số bị hại nhưng chưa thông tin danh tính của các bị can.

Như đã thông tin, khu đất xây dựng 79 căn biệt thự nói trên rộng gần 19 ha, là đất được UBND tỉnh Kiên Giang thu hồi của dân và doanh nghiệp lấn chiếm giao cho UBND xã Dương Tơ trực tiếp quản lý. Khoảng năm 2017-2018, người dân địa phương phát hiện có doanh nghiệp tới phân lô, làm đường bê tông nội bộ, đặt đường ống cấp - thoát nước, kéo điện, xây dựng hàng loạt căn nhà dạng biệt thự kiên cố.

2/79 căn biệt thự xây dựng trái phép vừa bị cưỡng chế hôm 10-11

Ngày 19-9 vừa qua, Tổ công tác đặc biệt của tỉnh Kiên Giang phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra phát hiện 79 căn biệt thự trái phép nói trên. Thời điểm phát hiện, khu biệt thự 79 căn hầu như đã xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Mỗi căn xây dựng trong diện tích thửa đất được phân lô từ 200 đến 350 m2, ước tính giá trị đất và xây dựng từ 8-10 tỉ đồng/căn. Một số căn còn được thiết kế khuôn viên cây cảnh, trồng cỏ xung quanh nhà, có sân trước, sân sau và lối đi bên hông như biệt thự đơn lập đẳng cấp.

Ngày 10-11, UBND TP Phú Quốc đã tiến hành cưỡng chế 2/79 căn biệt thự trái phép, đồng thời đang củng cố hồ sơ để xử lý tiếp những căn còn lại.

