Nóng 24h qua: Vợ mang thai cùng chồng và em chồng chết trong xe Mercedes chìm dưới rạch

Thứ Tư, ngày 02/10/2019 20:00 PM (GMT+7)

Vợ mang thai cùng chồng và em chồng chết trong xe Mercedes chìm dưới rạch; Kiểm điểm vợ ông Triệu Tài Vinh vì "để em chồng tác động nâng điểm thi cho con";... là những tin nóng nhất ngày 2/10.

Vợ mang thai cùng chồng và em chồng chết trong xe Mercedes chìm dưới rạch

Sáng 2/10, người dân phát hiện chiếc xe Mercedes nằm lật ngửa dưới rạch Bà Ngọt (gần Quảng trường Trung tâm tỉnh, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang) nên trình báo cơ quan chức năng.

Đến khoảng 13h30, lực lượng chức năng đã trục vớt được xe Mercedes tìm thấy 3 thi thể bên trong.

Trục vớt xe Mercedes từ rạch lên

Danh tính 3 nạn nhân trong vụ xe Mercedes lao xuống rạch gồm: Phạm Phú Dân An (sinh năm 1994), Phạm Phú Dân Khánh (sinh năm 1999) và Trần Ngọc Hoa Trâm (sinh năm 1995, vợ An) cùng ngụ TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Trong các nạn nhân, người phụ nữ tên Trâm hiện mang thai gần 8 tháng.

Theo điều tra của Công an tỉnh Tiền Giang, tối ngày 30/9, 3 nạn nhân đến quán karaoke X.O (thuộc ấp 1, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) để hát cùng 4 người bạn.

Đến 1h45 ngày 1/10, cả 3 lên xe Mercedes biển kiểm soát 63A 11169 ra về theo hướng quảng trường trung tâm tỉnh Tiền Giang. Camera an ninh của quán đã ghi lại cảnh lúc 3 nạn nhân lấy xe ra về. Kể từ thời điểm đó, người thân mất liên lạc với cả 3 người.

Xác minh thân nhân cô gái khỏa thân trên nóc nhà Hội An

Sáng 2/10, ông Phan Đình Đường, Phó Chánh Thanh tra Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Nam cho hay Sở đã có văn bản gửi Công an tỉnh Quảng Nam, công an TP.HCM đề nghị hỗ trợ xác minh thân nhân, địa chỉ cô gái khỏa thân trên nóc nhà Hội An.

Cô gái khỏa thân trên nóc nhà phố cổ từng bị dư luận chỉ trích, lên án kịch liệt.

“Do cô gái này là người mẫu tự do, không hoạt động trong cơ quan, tổ chức nào nên việc xác minh rất khó khăn. Sở từng nhờ Sở VHTT TP.HCM xác minh nhưng không được”, ông nói.

Về hướng xử lý, ông cho biết Sở đã làm việc với thành phố Hội An, trên cơ sở dựa vào quy chế của thành phố để đưa ra biện pháp thích hợp. Tuy nhiên, đây là trường hợp xảy ra lần đầu tại Hội An nên các đơn vị chức năng khá lúng túng, vì vậy Sở đã có văn bản đề nghị Bộ VHTT&DL “tư vấn” hướng xử lý.

Kiểm điểm vợ ông Triệu Tài Vinh vì "để em chồng tác động nâng điểm thi cho con"

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang mới đây có thông báo về việc xem xét xử lý đối với cán bộ, đảng viên có liên quan đến sai phạm trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.

Theo đó, tổng số cán bộ, đảng viên có liên quan đến sai phạm là 151 trường hợp. Trong số này, 46 trường hợp có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải kỷ luật; 29 trường hợp có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức bị xử lý kỷ luật, phải kiểm điểm sâu sắc, nghiêm túc rút kinh nghiệm…

Kiểm điểm vợ ông Triệu Tài Vinh vì để cho em chồng tác động nâng điểm cho con

Đáng chú ý, trong số 29 cán bộ, đảng viên chưa đến mức áp dụng hình thức kỷ luật, yêu cầu kiểm điểm sâu sắc, nghiêm túc rút kinh nghiệm có bà Phạm Thị Hà, Phó giám đốc sở NN&PTNT, là vợ nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh. Ông Triệu Tài Vinh hiện là Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang cho biết, bà Phạm Thị Hà bị yêu cầu rút kinh nghiệm do đã để "em chồng tác động cho con được nâng điểm thi". Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã yêu cầu kiểm điểm sâu sắc, nghiêm túc rút kinh nghiệm tại Chi bộ và Đảng ủy Sở NN&PTNT.

Trong danh sách cán bộ, đảng viên có liên quan đến sai phạm trong Kỳ thi THPT Quốc gia 2018, đến mức phải xử lý kỷ luật có bà Triệu Thị Giang, Phó Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư bị kỷ luật khiển trách vì nhờ người khác tác động,cháu ruột được nâng điểm thi, vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Không khí lạnh hoạt động mạnh dần, bão có thể xuất hiện vào tháng 10

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ tháng 10 trở đi, không khí lạnh từ phía Bắc sẽ có xu hướng hoạt động mạnh dần và tác động đến khu vực miền Bắc nước ta. Trong nửa đầu tháng, không khí lạnh hoạt động yếu, nửa tháng sau mạnh dần lên.

Không khí lạnh bắt đầu hoạt động mạnh dần ở miền Bắc từ tháng 10. Ảnh minh họa.

Từ cuối tháng 12 đến tháng 2 năm sau là cao điểm các đợt không khí lạnh tràn về. Các đợt gió mùa tràn về thông thường cứ 5 – 7 ngày lại có một đợt và được bổ sung liên tục nên nhiệt độ sẽ giảm sâu. Miền Bắc xuất hiện rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày dưới 15 độ C) vào khoảng cuối tháng 12.

Ngoài ra, trong tháng 10 có khả năng xuất hiện khoảng 1 xoáy thuận nhiệt đới (áp thấp nhiệt đới/bão) trên khu vực Biển Đông.

Dự báo, từ nay đến cuối năm 2019 sẽ còn khoảng 3-5 cơn bão hoạt động trên Biển Đông; trong đó có khoảng 1-3 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, trọng điểm là khu vực Trung Bộ và Nam Bộ. Cần đề phòng khả năng xuất hiện của những cơn bão mạnh và có quỹ đạo phức tạp.

Khách nam để quên ví có nhẫn đính hôn, dây chuyền vàng ở sân bay

Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài nhận được lá thư cảm ơn của khách sau khi được chiến sĩ công an cửa khẩu nhiệt tình tìm lại những kỷ vật giá trị.

Trung tá Nguyễn Thị Bích Lan, Đội trưởng Đội Kiểm soát XNC3, cùng Trung tá Bùi Văn Xuân, Đại úy Nguyễn Văn Nam, Phó Đội trưởng đội Chính trị - Hậu cần, bàn giao lại chiếc ví cho anh K.

Trước đó, ngày 22/9, anh Đặng Văn K. đi trên chuyến bay VJ933 từ Tokyo (Nhật Bản) về Việt Nam, trong lúc lấy hành lý, anh K. đã để quên 1 chiếc ví trong đó có 1 dây chuyền vàng 24k (5 chỉ), 1 chiếc nhẫn đính hôn có khắc tên và nhiều giấy tờ khác. Thật may mắn, trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực kiểm soát nhập cảnh, Trung tá Bùi Văn Xuân đã nhặt được 1 chiếc ví của anh K.để quên ở nhà vệ sinh trong khu vực cách ly. Đây là khu vực không có camera an ninh, nên bất kỳ ai nhặt được đồ bỏ quên và không tự giác tìm cách trả lại thì cơ hội tìm lại tài sản đó hầu như là không thể.

Anh K. đã vui mừng qua trụ sở của Công an cửa khẩu và nhận lại được đầy đủ tài sản tưởng chừng không thể tìm lại.