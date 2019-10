Vụ cô gái để ngực trần quay clip ở Hội An: Đề nghị Công an vào cuộc

Thứ Tư, ngày 02/10/2019 10:30 AM (GMT+7)

Cô gái là người mẫu tự do, không hoạt động trong cơ quan, tổ chức nào nên việc xác minh nhân thân, địa chỉ rất khó khăn.

Cô gái khỏa thân trên nóc nhà phố cổ từng bị dư luận chỉ trích, lên án kịch liệt.

Sáng nay (2/10), trao đổi với Tiền Phong, ông Phan Đình Đường, Phó Chánh Thanh tra Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Nam cho hay Sở đã có văn bản gửi Công an tỉnh Quảng Nam, công an TP.HCM đề nghị hỗ trợ xác minh thân nhân, địa chỉ cô gái khỏa thân trên nóc nhà Hội An.

“Do cô gái này là người mẫu tự do, không hoạt động trong cơ quan, tổ chức nào nên việc xác minh rất khó khăn. Sở từng nhờ Sở VHTT TP.HCM xác minh nhưng không được”, ông nói.

Về hướng xử lý, ông cho biết Sở đã làm việc với thành phố Hội An, trên cơ sở dựa vào quy chế của thành phố để đưa ra biện pháp thích hợp. Tuy nhiên, đây là trường hợp xảy ra lần đầu tại Hội An nên các đơn vị chức năng khá lúng túng, vì vậy Sở đã có văn bản đề nghị Bộ VHTT&DL “tư vấn” hướng xử lý.

Như Tiền Phong đã thông tin, tối 18/9, trên mạng xã hội lan truyền chóng mặt clip của một tài khoản có tên Trần Mai Hương với hình ảnh cô gái khoe thân phản cảm trên nóc nhà phố cổ Hội An. Clip này bị lên án kịch liệt và được gỡ vào trưa hôm sau.