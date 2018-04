Nóng 24h qua: Thuê bao nào sẽ bị khóa sau ngày 24/4?

Thứ Hai, ngày 23/04/2018 20:00 PM (GMT+7)

Cục Viễn thông thông tin chính thức vụ chụp ảnh chân dung thuê bao; Miền Bắc chuyển mưa lạnh,….là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.

Thông tin chính thức vụ chụp ảnh chân dung thuê bao

Theo lãnh đạo Cục Viễn thông, ngày 24/4/2018 là mốc doanh nghiệp viễn thông phải bảo đảm toàn bộ các thông tin thuê bao trong cơ sở dữ liệu tập trung của mình tuân thủ đúng quy định.

Sau ngày này, bất kỳ lúc nào cơ quan quản lý cũng có thể thanh, kiểm tra và xử phạt doanh nghiệp nếu phát hiện có thông tin thuê bao trong cơ sở dữ liệu không đúng quy định.

Khách hàng đến bổ sung thông tin cá nhân tại điẻm giao dịch của VinaPhone.

Đại diện Cục Viễn thông cũng cho biết, không phải mọi thuê bao đều bị khóa sau ngày 24/4/0218 .

Theo đó, thuê bao sẽ chỉ bị khóa, chấm dứt cung cấp dịch vụ nếu chủ thuê bao cố tình không tuân thủ việc cập nhật, bổ sung thông tin thuê bao khi đã nhận được thông báo từ doanh nghiệp theo quy trình như mô tả tại Điểm e, Khoản 8, Điều 1 của Nghị định 49.

Cụ thể: Đối với thuê bao di động có thông tin thuê bao không đúng quy định, doanh nghiệp phải thông báo liên tục trong ít nhất 5 ngày, mỗi ngày ít nhất một lần yêu cầu cá nhân, tổ chức thực hiện bổ sung, cập nhật thông tin thuê bao.

Trường hợp cá nhân, tổ chức không thực hiện theo yêu cầu, tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông một chiều sau 15 ngày kể từ ngày đầu tiên gửi thông báo, đồng thời thông báo thuê bao sẽ bị tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hai chiều sau 15 ngày tiếp theo nếu không thực hiện.

Tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hai chiều sau 15 ngày kể từ ngày tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông một chiều, đồng thời thông báo thuê bao sẽ được thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông sau 30 ngày tiếp theo nếu không thực hiện; Thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông sau 30 ngày kể từ ngày tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hai chiều nếu cá nhân, tổ chức không thực hiện.

Cùng ngày, các nhà mạng đồng loạt ra thông báo sẽ tiếp tục hỗ trợ khách hàng cập nhật thông tin cá nhân sau ngày 24/4.

Miền Bắc chuyển mưa lạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dưới tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây, hôm qua nắng nóng 35-37 độ đã xảy ra tại các tỉnh Sơn La, Hoà Bình, Tương Dương (Nghệ An) Nam Đông (Thừa Thiên Huế).

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc sắp chuyển mưa rét. (ảnh minh họa: Tất Định).

Hôm nay (23/4), nắng nóng tiếp tục mở rộng đẩy nền nhiệt miền Bắc tăng thêm 1-2 độ. Các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hoà Bình và một số nơi ở Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Giang và khu vực vùng núi từ Thanh Hoá – Phú Yên nắng nóng 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Riêng các tỉnh Tây Bắc, trong chiều tối nay có thể xuất hiện mưa rào kèm dông.

Tại các tỉnh Đông Bắc Bộ, cao nhất hôm nay ở mức 30-33 độ C, Hà Nội 32 độ, riêng Quảng Ninh – Hải Phòng mát mẻ 27-29 độ C.

Sau đó từ mai, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí yếu, đẩy rãnh mây dông xuống gây mưa dông mạnh.

Nhiệt độ cao nhất ngày mai tại Hà Nội chỉ còn 27 độ, giảm khoảng 4 độ so với hôm nay, về đêm trời se lạnh 23 độ.

Những ngày qua, nhiều người dùng mạng xã hội xôn xao thông tin một tài khoản Facebook tố một giáo viên trường tiểu học ở Sài Gòn phạt học sinh đùa giỡn trong lớp học bằng hình thức ngậm dép vào miệng.

Thông tin tố cô giáo bắt học sinh ngậm dép đăng trên mạng xã hội (ảnh chụp màn hình).

Thông tin này ngay lập tức nhận được hàng ngàn lượt bình luận, chia sẻ. Nhiều người tỏ ý hoài nghi về thông tin và cho rằng có thể chủ tài khoản Facebook “câu like”, vì thông tin mơ hồ. Cũng có nhiều ý kiến bình luận và lên án hành vi thiếu chuẩn mực của cô giáo đưa ra hình phạt này.

Cô T. T. H. V., Hiệu trưởng trường tiểu học S.L (nơi tài khoản F.B cho là có xảy ra sự việc học sinh bị giáo viên bắt ngậm dép- PV) cho biết, nhà trường sẽ có phát ngôn chính thức và sẽ có thông tin rõ cho báo chí một cách sớm nhất.

Vụ cà phê nhuộm than pin tạm giữ khẩn cấp 5 người

Liên quan đến sự việc cà phê nhuộm than pin, chiều 23-4, đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết, chiều nay sẽ khởi tố vụ án, tạm giữ người khẩn cấp đối với 5 đối tượng gồm: bà Nguyễn Thị Thanh Loan (chủ cơ sở nhuộm tạp chất cà phê với than pin), ông Nguyễn Xuân Bảo (chồng bà Loan) và Ngô Ngọc Sơn (người trực tiếp thực hiện hành vi nhuộm tẩm than pin) và 2 người khác. Cơ quan công an xã tiếp tục chứng minh vụ việc.

Đại tá Lê Vinh Quy thông tin vụ tại buổi họp báo.

Như Báo Người Lao Động phản ánh, từ ngày 15-4 đến ngày 17-4, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Đắk Nông đã phát hiện tại cơ sở thu mua nông sản do bà Nguyễn Thị Thanh Loan (thôn 13, xã Đắk Wer) đang dùng dung dịch hỗn hợp nước và pin để ngâm, tẩm, nhuộm đen phế phẩm cà phê.

Phòng Cảnh sát Môi trường đã phối hợp với ngành chức năng lập biên bản, niêm phong 21,265 tấn phế phẩm cà phê đã ngâm, tẩm nhuộm đen và được đóng bao bì, 40 lít dung dịch, 35kg pin bị đập dẹp, 192kg lõi, nắp và vỏ pin.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu

Sáng 23/4, tại cuộc họp của Ủy ban Về các vấn đề xã hội đã có phiên họp toàn thể cho ý kiến đề án cải cách bảo hiểm xã hội (BHXH) do Chính phủ xây dựng chuẩn bị trình Hội nghị Trung ương 7 (tháng 5-2018), Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết về tuổi nghỉ hưu, đề án trình Trung ương đặt ra lộ trình để nâng tuổi nghỉ hưu của người lao động.

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung - Ảnh: Nguyễn Nam

Đề án này đã tiếp thu kinh nghiệm quốc tế để lộ trình thực hiện không gây sốc đối với người lao động.

Cụ thể, đề án trình hai phương án nâng tuổi nghỉ hưu của người lao động. Phương án một: nâng tuổi nghỉ hưu của lao động nữ lên 60 và nam lên 62, nhưng lộ trình mỗi năm chỉ nâng thêm 3 tháng; Phương án hai: nữ nghỉ hưu ở tuổi 60 nhưng độ tuổi nghỉ hưu của nam được nâng lên 65, lộ trình mỗi năm chỉ điều chỉnh nâng thêm 4 tháng…