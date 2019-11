Nóng 24h qua: Tài xế xe biển xanh 80A của VFF gây tai nạn trong tình trạng say xỉn

Thứ Sáu, ngày 29/11/2019 20:00 PM (GMT+7)

Tài xế xe biển xanh 80A của VFF gây tai nạn trong tình trạng say xỉn; Nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội vì liên quan vụ Nhật Cường mobile… là những tin nóng nhất 24h qua.

Tài xế xe biển xanh 80A của VFF gây tai nạn trong tình trạng say xỉn

Chiếc xe biển xanh 80A thuộc sở hữu của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Ảnh cắt từ clip.

Liên quan đến vụ việc xe ô tô mang biển xanh 80A – 019.72 của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) gây tai nạn trên phố Hà Nội rồi bỏ chạy, ngày 29/11, cơ quan công an đã xác định được danh tính tài xế. Theo đó, người điều khiển phương tiện gây tai nạn là ông Mai Minh Thái (SN 1968, trú tại Hà Nội).

Kiểm tra nhanh nồng độ cồn sau khi gây tai nạn cho kết quả, ông Thái có biểu hiện say xỉn với kết quả đo là 0,071miligam/lít khí thở.

Trước đó, tối 27/11, chiếc ô tô mang biển xanh BKS 80A – 019.72 do một nam tài xế khoảng hơn 50 tuổi điều khiển, di chuyển từ đường Phạm Hùng đi hướng Lê Văn Lương ra đường Láng Hạ đã va chạm vào 2 cô gái đi xe máy.

Sau khi gây tai nạn, ô tô biển xanh 80A-019.72 không dừng lại mà tiếp tục di chuyển tới đường Láng. Khi đến trước cửa Đại sứ quán Mỹ thì chiếc xe này dừng lại.

Sau khi ra ngoài, nam tài xế này có biểu hiện của người say xỉn nhiều lần nói rằng "Anh có làm gì đâu" và bị lực lượng chức năng đưa về trụ sở.

Nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội vì liên quan vụ Nhật Cường mobile

Từ trái qua phải: Nguyễn Tiến Học, Phạm Thị Kim Tuyến và Lê Duy Tuấn

Ngày 29/11, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra mở rộng vụ án Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) và các đơn vị có liên quan.

Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Theo đó, căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 28/11/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã Quyết định Khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét đối với Nguyễn Tiến Học, nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ Luật hình sự năm 2015.

Ngoài ông Nguyễn Tiến Học, C03 cũng khởi tố và bắt tạm giam lần này là Phạm Thị Kim Tuyến, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội; Lê Duy Tuấn, Giám đốc kinh doanh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và phát triển Đông Kinh.

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang thông tin về “vật thể lạ” từ trên trời rơi xuống

Người dân phát hiện “vật thể lạ” tại khu rừng đặc dụng thuộc xã Năng Khả (Na Hang, Tuyên Quang). Ảnh: Người đưa tin.

Mới đây, người dân xã Năng Khả (huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang) phát hiện một “vật thể lạ” hình cầu rơi từ trên không xuống khu rừng phòng hộ tại thôn Nà Trác (xã Năng Khả). Vật này làm bằng kim loại, đường kính khoảng 70x70 cm, bên trong rỗng, có núm ở hai đầu và thông từ đầu nọ sang đâu kia.

Đây không phải lần đầu người dân thấy “vật thể lạ” này. Trước đây, cũng có một vật tương tự rơi xuống xã Tân Mỹ (huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang) và xã Tân Đồng (huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái).

Ngày 29/11, một cán bộ thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho hay, đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận cụ thể “vật thể lạ” đó là gì nhưng ông khẳng định đó là “vật vô hại”, không gây nguy hiểm cho người dân.

Trước đó, hồi năm 2016, khi phát hiện một số “vật thể lạ” có hình dạng tương tự tại Tuyên Quang và Yên Bái, Bộ Quốc phòng đã vào cuộc xác minh.

Qua xác minh ban đầu, đây không phải là vật liệu nổ mà nhiều khả năng là bình nạp khí cao áp của thiết bị bay, có thể đã bị hủy đi trong khí quyển, nhưng do bị lực hút trái đất nên đã rơi xuống mặt đất.

Ra thông báo lạ tìm chủ xe máy, Công an TPHCM lên tiếng

Công an TPHCM nói về thông báo “lạ” trên báo Công an TPCHM về tìm chủ xe máy gây xôn xao dư luận

Chiều 29/11, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM xác nhận về thông báo tìm chủ 81 xe máy của đội CSGT Cát Lái, trong đó có thông tin biển số, số khung và số máy đều không có, không xác định.

Phòng P08 cho biết, hình ảnh đăng tải thông báo tìm chủ 81 xe máy gây xôn xao cộng đồng mạng được báo Công an TP.HCM đăng tải ngày 28/11. Việc đăng tải hoàn toàn đúng theo quy định của ngành trong việc xử lý vi phạm giao thông vì hầu hết những xe vi phạm này là xe “mù”, xe “nát” đã bị cà số khung, số máy, không có biển số. Dẫn tới việc kiểm tra trên hệ thống không được nên không xác định được chủ xe để mời lên làm việc.

Phòng PC08 cho hay, nếu ai từng bị mất hoặc thất lạc xe có thể đến Đội CSGT Cát Lái trình tất cả các giấy tờ hợp pháp liên quan đến phương tiện để đối chiếu. Sau khi đối chiếu, kiểm tra, nhận dạng, xác định đúng chủ xe, CSGT sẽ lập biên bản bàn giao phương tiện. Nếu hết thời hạn tạm giữ phương tiện kể từ ngày đăng tin, không có người đến giải quyết thì tiến hành các thủ tục thanh lý theo quy định.

