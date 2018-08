Nóng 24h qua: Sự thật bất ngờ vụ tài xế chở thẳng khách nghi bắt cóc tới đồn công an

Tài xế xe khách chở thẳng 2 phụ nữ cùng 2 trẻ nhỏ tới đồn công an do nghi ngờ bắt cóc; Vụ tai nạn giữa ô tô khách và tàu lửa ở Nghệ An; Thông tin trái chiều về cái chết của người mua mì mót sau khi làm việc với đoàn kiểm tra… “nóng” nhất ngày 25/8.

Nghi hai nữ hành khách bắt cóc trẻ em, tài xế chở thẳng tới đồn công an

Tài xế lái xe thẳng tới trụ sở công an đề nghị xác minh nghi vấn bắt cóc trẻ em.

Ngày 25/8, lãnh đạo Công an huyện Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn) cho biết, vừa qua, cơ quan này đã tiếp nhận sự việc một tài xế xe 16 chỗ chở hành khách tới trụ sở đề nghị xác minh nghi vấn 2 hành khách đi trên xe bắt cóc 2 cháu nhỏ.

Tuy nhiên, qua xác minh, Công an huyện Hữu Lũng khẳng định không có việc bắt cóc hay buôn bán trẻ em như thông tin xôn xao trên mạng xã hội.

“Qua xác minh thì một phụ nữ lấy chồng ở Trung Quốc cho con về chơi, một người phụ nữ thì bế cháu mình đi chơi. Họ đều có giấy tờ chứng minh nhân thân với các cháu bé nên việc bắt cóc trẻ em là không chính xác”, lãnh đạo Công an huyện Hữu Lũng thông tin.

Dù không có việc bắt cóc nhưng lãnh đạo Công an huyện Hữu Lũng cho rằng, việc người dân trình báo công an khi nghi ngờ trường hợp bắt cóc rất cần thiết giúp lực lượng công an phòng chống tội phạm.

Đi thắp hương ngày rằm, ô tô 7 chỗ bị tàu hoả tông, 4 người thương vong

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng.

Vào khoảng 6h sáng 25/8, tài xế Nguyễn Duy Trung (SN 1982, trú tại thôn Phú Nguyên, xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) điều khiển chiếc ô tô 7 chỗ mang BKS 37S - 2427 chở theo 7 người trong xóm đi ăn rằm tại xã Hưng Mỹ (huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An).

Sau khi tổ chức làm lễ tại nhà thờ dòng họ Bùi, 4 người trên xe ở lại, còn 4 người khác gồm anh Bùi Ngọc Hùng (SN 1984), anh Bùi Đức Thành (SN 1993), cháu Bùi Đức Hoàn (SN 2002) cùng tài xế đi ra nghĩa trang để thắp hương.

Khi đi qua đoạn đường có giao với đường sắt thì bất ngờ bị tàu SE8 đâm trúng. Cú tông trực diện khiến chiếc ô tô bị kéo lê 200m, anh Hùng và anh Thành tử vong tại chỗ, còn tài xế và cháu Hoàn bị thương được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu.

Thông tin trái chiều về cái chết của người mua mì mót sau khi làm việc với đoàn kiểm tra

Hiện trường nơi gia đình nói bà Bích bị xô ngã

Vụ bà Nguyễn Thị Bích (52 tuổi, ngụ ấp Hội Thanh, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) tử vong khi đoàn kiểm tra của xã Tân Hội đến làm việc vẫn đang được công an tỉnh điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, thông tin ban đầu giữa các bên đang rất khác nhau.

Đại tá Nguyễn Tri Phương (Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh) thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, ông nghe cấp dưới báo cáo là gia đình bà Bích cản trở đoàn kiểm tra, sau đó bà vấp ngã. Công an và chính quyền địa phương đến nói chuyện với gia đình. Gia đình cũng đồng thuận không có việc một thành viên trong đoàn kiểm tra xô bà Bích ngã. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình làm thủ tục mai táng cho bà Bích.

Tuy nhiên, theo đơn tố cáo của gia đình bà Bích thì nguyên nhân dẫn tới cái chết của bà lại hoàn toàn khác. Theo đó, việc bà Bích bị ngã ngửa, đập đầu xuống nền xi măng trong bếp của mình là do một thành viên trong đoàn kiểm tra xô ngã. Sau cái chết của bà Bích, không có đại diện chính quyền địa phương đến hỏi thăm, chia sẻ hay hỗ trợ gì.

Ông Châu Văn Tài (chồng bà Bích) và cháu Châu Thị Minh Thư (con gái 12 tuổi của bà Bích) cũng khẳng định họ chính mắt nhìn thấy một cán bộ xô ngã bà Bích. “Chính mắt con trông thấy chú công an ốm đen là người đưa hai tay lên vai mẹ và xô mẹ ngã bật ngửa”, cháu Bích khẳng định.

Lần thứ ba bị thay đổi tội danh, bác sĩ Hoàng Công Lương lên tiếng

Luật sư Trần Hồng Phúc trao đổi với bác sĩ Hoàng Công Lương

Thông tin mới nhất liên quan đến vụ án 9 bệnh nhân chạy thận tử vong ở Hòa Bình, Công an tỉnh này vừa cho biết đã thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Công Lương (32 tuổi, bác sĩ khoa Hồi sức, bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình) từ tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” thành “vô ý làm chết người”.

Là người trong cuộc, bác sĩ Hoàng Công Lương cho biết chiều 24/8 đã nhận được Quyết định thay đổi tội danh từ tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng sang tội Vô ý làm chết người.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, bác sĩ Lương nêu ý kiến hoàn toàn phản đối quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can sang tội danh mới. Theo bác sĩ Lương, nguyên nhân gây chết người là do tồn dư hóa chất trong quá trình sửa chữa, bảo dưỡng chứ không phải do quy trình chuyên môn khám chữa bệnh của bác sĩ và điều dưỡng. “Bản thân tôi đã làm đúng chuyên môn thì sao có thể là vô ý làm chết người được”, bác sĩ Lương nói.

Bác sĩ Lương cho biết thêm: “Từ năm ngoái tới giờ tôi bị thay đổi nhiều tội danh, lần này là thứ ba, song tôi cho rằng không có căn cứ để buộc mình vào tội danh nào cả. Tôi mong muốn cơ quan điều tra, VKS xem xét lại sự việc một cách rõ ràng, khách quan, nếu không đủ căn cứ thì nên đình chỉ điều tra. Còn nếu vẫn truy tố tôi ra trước tòa thì tôi sẽ cùng luật sư bào chữa đi đến cùng, bảo vệ quan điểm trên cơ sở pháp luật một cách khách quan nhất”.

Giám đốc Sở TN-MT Hà Giang nói gì về việc thu hồi sổ đỏ dinh thự họ Vương?

Một góc tòa nhà chính có tuổi đời gần trăm năm trong khu dinh thự họ Vương

Tối 25/8, ông Hoàng Văn Nhu - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Hà Giang cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn đã yêu cầu sở này thu hồi sổ đỏ dinh thự họ vương, và việc này sẽ được sở thực hiện trong tuần tới.

Ông Nhu giải thích rằng, theo Quyết định 3316 ngày 11/12/2006 của UBND tỉnh Hà Giang, tỉnh giao cho huyện Đồng Văn, trực tiếp là Phòng Văn hóa và Thông tin huyện (VH&TT) có trách nhiệm quản lý, giữ gìn giá trị vật chất, kiến trúc, không để hư hỏng, xuống cấp, bảo tồn, tôn tạo khu di tích nhà Vương, chứ không phải giao khu di tích gắn liền với đất cho huyện Đồng Văn quản lý bằng hình thức cấp giấy chứng nhận.

Tuy nhiên, do nhận thức chưa đầy đủ quyết định này, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và phát triển quỹ đất thuộc Phòng VH&TT huyện Đồng Văn, UBND xã Sà Phìn (huyện Đồng Văn) đã căn cứ Khoản 1, Điều 98, Luật Đất đai năm 2003; Khoản 2, Điều 54, Nghị định 181/2004/NĐ-CP; Chỉ thị 31/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu di tích kiến trúc nghệ thuật nhà Vương cho Phòng VH&TT Đồng Văn.