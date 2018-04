Nóng 24h qua: Nhà mạng “mách nước” bổ sung ảnh chân dung cho thuê bao không chính chủ

Cách bổ sung ảnh chân dung cho thuê bao không chính chủ và thông tin mới về vụ cục phó bị mất trộm gần 400 triệu là những tin tức nóng nhất 24h qua.

Thuê bao không chính chủ vẫn bổ sung được ảnh chân dung

Ngày 24/4 tới đây, các nhà mạng sẽ chặn một chiều đối với thuê bao di động không bổ sung đầy đủ thông tin, trong đó có bổ sung ảnh chân dung.

Đối với trường hợp thuê bao chính chủ nhưng thiếu ảnh chân dung, đại diện các nhà mạng lớn như Vinaphone, Viettel, MobiFone cho hay, khách hàng có thể đến các điểm giao dịch của hãng để cập nhật ảnh đại diện.

Khách hàng đến bổ sung thông tin cá nhân tại điểm giao dịch VinaPhone.

Ngoài ra, khách hàng sử dụng mạng Vinaphone có thể cập nhật qua app MyVinaphone hoặc gửi email đến địa chỉ email: cskh@vnpt.vn; khách hàng sử dụng mạng Viettel sử dụng app MyViettel; MobiFone không hỗ trợ qua app.

Đối với trường hợp thuê bao không chính chủ, các nhà mạng yêu cầu khách hàng cầm chứng minh thư và điện thoại chứa sim đang sử dụng ra cửa hàng giao dịch sẽ được xác minh và hướng dẫn cập nhật bổ sung thông tin cá nhân, trong đó có ảnh chân dung.

Kết quả buổi làm việc giữa tài xế bẻ lái cứu 2 nữ sinh và chủ xe Toyota 7 chỗ

Ngày 17/4, anh Đỗ Văn Tiến (xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) – tài xế đánh lái cứu mạng 2 nữ sinh cho biết, sáng nay, anh và đại diện chủ xe 7 chỗ đã thống nhất giải quyết vụ việc theo hướng dân sự. Chỉ cần anh Tiến trả lại hiện trạng chiếc xe như ban đầu.

Về phía công an vẫn sẽ hoàn hiện hồ sơ và chuyển lên Viện kiểm sát để hoàn tất vụ việc. Tuy nhiên, theo anh Tiến, hướng của công an là chỉ cần chủ xe Toyota không yêu cầu truy cứu thì sẽ không giải quyết vụ việc theo hướng hình sự.

Tài xế bẻ lái cứu 2 nữ sinh đã thỏa thuận đền bù dân sự với chủ xe Toyota 7 chỗ.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 29/3, trên đường 359C (đoạn qua xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), tài xế Đỗ Văn Tiến (SN 1977, trú tại huyện Thuỷ Nguyên) điều khiển xe tải mang BKS 15C-010.14 chở đá theo hướng quốc lộ 10 về thị trấn Núi Đèo.

Đúng lúc xe chạy đến trước cửa nhà nghỉ Đức Việt (đường 359C, xã Hòa Bình) thì bất ngờ 2 nữ sinh đi trên xe máy đã va chạm một phương tiện khác, ngã ra làn đường ô tô. Theo phản xạ, anh Tiến đánh lái để tránh đâm vào 2 cô gái nhưng đã làm hư hỏng 2 ô tô đỗ bên đường (1 chiếc Kia và 1 chiếc Toyota). Chiếc Toyota bị hư hỏng nặng, dự tính chi phí đền bù lên đến 245 triệu đồng.

Cục phó mất trộm gần 400 triệu đồng không lên công an làm việc

Đại tá Phạm Hữu Châu, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết đến nay vẫn chưa làm rõ đối tượng gây ra vụ trộm tài sản lúc rạng sáng 26/9/2017 tại khách sạn Thanh Vân, phường 2, TP Tân An.

Mặt khác, dù Cơ quan CSĐT Công an TP Tân An mời nhiều lần nhưng ông Nguyễn Xuân Quang (Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường thuộc Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường - người bị hại trong vụ trộm này) vẫn không đến làm việc.

Ông Nguyễn Xuân Quang – Phó Cục trưởng Cục kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường.

Trong cuộc họp báo ngày 25/10/2017, đại tá Châu trả lời báo chí rằng, Cơ quan CCSĐT Công an TP Tân An chỉ khởi tố vụ mất laptop do định lượng được và có tài liệu chứng minh. Riêng số tiền 385 triệu đồng chưa rõ nên tiếp tục xác minh

Trước đó, ngày 26/9/2017, ông Nguyễn Xuân Quang báo bị mất trộm 385 triệu đồng và 1 máy laptop tại phòng 209 khách sạn Thanh Vân 2. Ông Quang khẳng định, số tiền trên ông mang theo để lo việc riêng của gia đình.

Người thân bé trai 8 tuổi bị sát hại gào khóc trước cửa nhà nghi phạm

Liên quan đến vụ sát hại cháu Vũ Hoàng Anh (8 tuổi, ở thôn Cẩm Thạch, xã Cẩm Tú, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc), ngày 17/4, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã bắt giữ 2 nghi phạm Nguyễn Văn Thảo (SN 1996, trú tại Yên Sơn, Tuyên Quang) và Nguyễn Khánh Hưng (1982, ở Vĩnh Yên Vĩnh Phúc).

Trước đó, quá đau đớn trước cái chết của bé Hoàng Anh, chiều 16/4, nhiều người thân mang theo di ảnh đã kéo tới trước ngôi nhà của gia đình nghi phạm Nguyễn Khánh Hưng ở phố Trần Quốc Tuấn (phường Ngô Quyền) khóc thương nạn nhân, gây sức ép.

Hai nghi phạm Hưng (trái ảnh) và Thảo (phải ảnh) trong vụ án sát hại bé trai 8 tuổi ở Vĩnh Phúc.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, căn cứ tài liệu điều tra, lời khai đối tượng, cơ quan điều tra xác định, anh trai Hưng là Nguyễn Cường Trung (SN 1980, anh trai Hưng) hoạt động về lĩnh vực múc đất, vận chuyển đất và san nền. Anh Trung thuê Thảo là làm thuê cho mình.

Quá trình làm việc, anh Trung và Thảo có mâu thuẫn với anh Kiên – bố cháu Vũ Hoàng Anh. Từ đây Thảo nảy sinh thù hằn với anh Kiên.

Ngày 14/4, Hưng điều khiển ô tô chở Thảo từ thị trấn Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc) về Vĩnh Yên. Khi đi qua nhà anh Kiên, thấy các con anh Kiên đang chơi, Thảo bảo Hưng dừng xe lại rồi cầm dao lê vào nhà đâm cháu Vũ Hoàng Anh 2 nhát rồi lên xe cùng Hưng tẩu thoát.

Học sinh tố thấy giáo dâm ô sợ đến mức bỏ học, nhập viện

Liên quan đến vụ việc nhiều gia đình học sinh tố thầy giáo N.Đ.L. (SN 1974, công tác tại Trường tiểu học xã An Thượng A, Hoài Đức, Hà Nội), cơ quan công an đã bắt khẩn cấp thầy L. để điều tra vụ án.

Tất cả các cháu bị dâm ô đều theo học lớp 3B, Trường tiểu học xã An Thượng A.

Trường tiểu học An Thượng A, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh TPO.

Một số vị phụ huynh cho biết, sau khi bị thầy L. có hành vi dâm ô, nhiều học sinh không dám đến trường, có biểu hiện tâm lý sợ hãi. Một số trẻ đau bụng, buồn nôn và phải nhập viện điều trị.

Theo một vị phụ huynh, sự việc không phải xảy ra lần đầu mà đã xảy ra trong một thời gian dài. Sau mỗi lần dâm ô xong, thầy L. lại cho các bé chiếc vòng tay, cái bút hay tập bìa… thậm chí, có bé còn bị thầy dọa cho đúp lại lớp để không nói với phụ huynh.

Bà Trần Thị Nguyên- Hiệu trưởng trường Tiểu học An Thượng A cho biết, bà không hề biết thông tin học sinh bị thầy giáo L. dâm ô phải đi cấp cứu ở bệnh viện cho đến khi công an xã thông báo.

Bà cũng không nắm được chuyên môn, đạo đức của thầy L. vì bà mới nhận công tác hiệu trưởng gần một năm nên bà chưa có thời gian xem xét cũng như kiểm tra hồ sơ của thầy giáo L. Còn thầy giáo L. đã chuyển công tác về trường trong vài năm.