Nóng 24h qua: Người dân ùn ùn kéo đến xem "kho báu 1 tấn vàng"

Thứ Sáu, ngày 20/04/2018 20:00 PM (GMT+7)

Sự kiện nổi bật 24h Sự kiện:

Người dân đua nhau kéo đến xem "kho báu 1 tấn vàng"; Cô giáo lùi xe cán chết học sinh chưa có bằng lái; 2 vợ chồng sống sót kỳ diệu sau gần 1 giờ bị chôn vùi dưới lòng đất;... là những tin tức nóng nhất 24h qua.

Người dân ùn ùn kéo nhau tới xem “kho báu 1 tấn vàng”

Sau khi ông Lương Gia Long loan tin có “kho báu 1 tấn vàng” bị khai thác trộm trên địa bàn xã Trung Sơn (Lương Sơn, Hòa Bình), rất nhiều người dân ở khắp nơi đã ùn ùn kéo nhau tới xem, gây phức tạp tình hình địa phương.

Mặc dù vậy, theo ông Cao Đình Ngời (chủ nhân của mỏ đá bị đồn thổi là có "kho báu”), chia sẻ: "Từ khi thông tin "kho báu 1 tấn vàng" xuất hiện thì công việc làm ăn của tôi rối tung. Nhiều nhóm người tìm đến đòi xem tận mắt, các công nhân làm việc không thể tập trung.

Khu vực mà ông Lương Gia Long loan tin tìm thấy "kho báu 1 tấn vàng" ở xã Trung Sơn

Trao đổi với PV, ông Bùi Văn Ban, Chủ tịch xã Trung Sơn (huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình), cho biết: "Những ngày gần đây thông tin về tin đồn "kho báu 1 tấn vàng" bị khai thác trộm trên địa bàn đã gây ra nhiều phiền toái trên địa bàn. Xã đã kết hợp với huyện tiến hành xác minh làm rõ, không hề có chuyện có vàng ở khu vực đó cho nên xã đã báo cáo đề nghị cơ quan chức năng tiến hành xử lý người thông tin sai sự thật gây xáo trộn ở địa bàn".

Khởi tố, bắt tạm giam chủ đầu tư chung cư Carina Plaza

Ngày 20-4, Đại tá Nguyễn Minh Thông, Chánh Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM cho biết, liên quan đến vụ cháy Chung cư Carina Plaza (phường 16, quận 8, TP.HCM) khiến 13 người tử vong, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với ông Nguyễn Văn Tùng là Giám đốc Công ty TNHH XD TM DV SX Hùng Thanh.

Được biết, công ty Hùng Thanh là chủ đầu tư dự án chung cư Carina, nơi xảy ra vụ cháy khiến 13 người thiệt mạng hồi tháng

Ông Thông trong buổi họp báo thông tin về vụ cháy Carina. Ảnh: Nguyễn Tân.

Cô giáo lùi xe cán chết học sinh chưa có bằng lái

Trao đổi với PV, đại tá Phạm Văn Trực - Trưởng Công an huyện Vân Hồ cho biết, qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác định được người điều khiển xe ô tô con 4 chỗ khiến hai học sinh thương vong tại Trường Tiểu học Vân Hồ vào sáng 19/4 là cô giáo Nguyễn Thị Hương.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Trên xe với cô Hương vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn là thầy giáo Vì Văn Dương (SN 1979). Cả 2 đều là giáo viên đang công tác tại Trường Tiểu học Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Điều đáng nói, cô giáo Hương hiện chưa có giấy phép lái xe ô tô.

Được biết, chiếc xe ô tô gây tai nạn là xe của anh Dương. Vào sáng ngày 19/4, anh Dương đã để cho cô Hương lái xe của mình. Khi xảy ra vụ việc, lúc đầu anh Dương đã nhận tội thay cho người đồng nghiệp.

Cứu sống hai vợ chồng bị chôn sâu hơn 2m trong gần 1 giờ

Vụ việc xảy vào khoảng 17 giờ chiều 19-4, tại thôn 2 xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm. Vào thời điểm đó, trên địa bàn tỉnh lâm Đồng trời mưa rất to trên diện rộng đã gây lấp cống nước của gia đình ông Nguyễn Duy Trinh (50 tuổi) và bà Phạm Thị Thời (42 tuổi) cùng ngụ thôn 2, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm. Ngay lúc này, 2 vợ chồng đội mưa ra vườn sửa chữa, thông cống nước thì bị khối đất lớn từ trên đồi cạnh nhà đổ ập, chôn lấp hoàn toàn.

Người dân cứu sống bà Thời khi bị chôn sâu 2m.

Sau khi sự việc xảy ra người dân đã hô hoán và dùng tất cả các vật dụng hiện có như: cuốc, xẻng, xà beng, xe máy múc... đào đất cứu nạn, rất may sau gần 1 giờ bị chôn sâu dưới lòng đất hơn 2m cả hai vợ chồng đều sống sót.

Giám đốc công an Đà Nẵng nói gì về thông tin sở hữu biệt thự do Vũ "nhôm" tặng?

Ngày 20/4, trao đổi với Phóng viên Báo Người Lao Động, Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc ông sở hữu biệt thự do Vũ "nhôm" biếu tặng là hoàn toàn không chính xác.

"Đúng là tôi có sở hữu căn biệt thự tại làng biệt thự Euro Village nhưng thông tin cho rằng căn biệt thự này do Vũ "nhôm" tặng tôi là không chính xác" - Đại tá Tam khẳng định.

Hình ảnh biệt thự được nhà báo N. đăng trên facebook cá nhân cho rằng đây là biệt thự do ông Tam sở hữu. Ảnh: Facebook D.H.N