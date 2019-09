Nóng 24h qua: Công an thu giữ bao nhiêu tiền, ô tô trong vụ án công ty địa ốc Alibaba?

Thứ Bảy, ngày 21/09/2019 20:05 PM (GMT+7)

Công an thu giữ tiền và nhiều xe “xịn” tại Công ty Alibaba, hé lộ nguyên nhân vợ “khai tử” chồng dù đang khỏe mạnh, clip người mặc sắc phục đánh phụ nữ, và mạng 5G chính thức phát sóng tại TP.HCM,… là những tin “nóng” trong ngày qua.

Sự kiện nổi bật 24h Sự kiện:

Công an thu giữ nhiều xe “xịn” tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba

Công an TP.HCM đang tạm giữ Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Công an thu giữ nhiều xe ô tô, xe máy xịn hiệu Range Rover, Kia, Innova, SH và lượng lớn tiền mặt ở trụ sở công ty nằm ở đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức, TP.HCM). Trong số các xe thu giữ có chiếc ô tô hiệu Range Rover trị giá hàng tỉ đồng, là chiếc xe được Nguyễn Thái Luyện dùng để đi tiếp khách, giao dịch.

Công an đã thu giữ nhiều xe ô tô tại Công ty Alibaba.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn thu giữ 376 thùng tài liệu, hơn 9 tỉ đồng, 257 miếng kim loại màu vàng, 20 thỏi kim loại màu vàng, 3 xe ô tô, 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhiều tài liệu liên quan khác.

Theo cơ quan điều tra, công an xác định công ty của hai anh em Luyện đã lừa hơn 6.700 khách hàng, chiếm đoạt số tiền lên tới gần 3.000 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 18/9, căn cứ chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba (Số 321 đường Điện Biên Phủ, P.15, quận Bình Thạnh) và các công ty có liên quan trong việc quảng cáo phân lô, bán đất nền trên địa bàn TP.HCM, tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận.

Hé lộ nguyên nhân vợ “khai tử” chồng dù đang vô cùng khỏe mạnh

Vừa qua, bà H’Điêt Ayun (trú tại buôn Yễ, xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) đã đến UBND xã “khai tử” chồng mình là ông Y Điêt Niê, dù ông này đang sống khoẻ mạnh và là lao động chính của gia đình.

Theo bà H’Điêt Ayun, hiện nay, lô đất của vợ chồng bà đã bán cho một người tên Minh. Do không còn nơi ở, gia đình bà phải xin sống nhờ và hiện chồng bà đang là lao động chính trong nhà.

“Ban đầu tôi vay ngân hàng 800 triệu đồng để mua xe ô tô 7 chỗ chạy dịch vụ và vay thêm của người quen 400 triệu đồng. Đến lúc đáo hạn ngân hàng, tôi mới sang nhượng 2,1 ha đất cho người quen tên Minh và được bày là nên “khai tử” cho chồng để khi đi vay tiền sẽ thuận lợi hơn”, bà H’Điêt Ayun kể.

Ông Y Đuel Niê đang sống khoẻ mạnh nhưng đã bị UBND xã Ea Kênh “khai tử”.

Liên quan vụ việc này, bà Nguyễn Thị Minh Sương - Cán bộ Tư pháp UBND xã Ea Kênh cho biết, sau khi ông Y Điêt Niê bị vợ “khai tử” một thời gian, cán bộ xã mới biết ông này còn sống nên đã có văn bản gửi UBND huyện Krông Pắk đề nghị huỷ “Giấy chứng tử” ông Y Điêt Niê.

“Tôi đã tham mưu cho UBND xã khắc phục hậu quả, làm thủ tục, hồ sơ đề xuất ý kiến lên UBND huyện thu hồi, huỷ bỏ giấy chứng tử. Nguyên nhân do người vợ cung cấp thông tin gian dối. Việc chứng tử này của cán bộ tư pháp không có tư lợi gì. Hơn nữa, người đi khai tử lại là vợ ông Y Điêt Niê nên chúng tôi đã tin tưởng mà không xác minh ở cơ sở”, bà Sương nói.

Về phần mình, ông Y Điêt Niê tỏ ra bức xúc vì bản thân vẫn đang sống mà lại bị vợ tự ý đi “khai tử”.

Công an lên tiếng về clip người mặc sắc phục đánh phụ nữ gây “dậy sóng”

Ngày 21/9, Công an Q.8 (TP.HCM) đang lấy lời khai, củng cố hồ sơ xử lý hai vợ chồng ông Trần Quốc Tú (38 tuổi) và bà Nguyễn Thị Hồng (47 tuổi, cùng ngụ P.15, Q.8) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người mặc sắc phục công an kẹp cổ, đánh vào vùng mặt người phụ nữ. Trong đoạn clip, người phụ nữ dùng tay nắm chặt vùng kín của người mặc sắc phục.

Nghĩ công an đến bắt chồng mình, người phụ nữ đang nhậu lao đến và xảy ra xô xát với người mặc sắc phục công an.

Đại diện Công an Q.8 cho biết, trưa 20/9, tổ công tác Công an P.15 tới ngôi nhà 149/11/4 Lưu Hữu Phước (P.15, Q.8) để mời một người vừa ra tù lên trụ sở làm việc. Thời điểm này, bà Hồng cùng chồng đang nhậu trong ngôi nhà gần đó và đã uống khá nhiều rượu.

Thấy công an đến, bà Hồng nghĩ bắt chồng mình nên chạy ra chửi bới, la hét. “Bắt gì mà bắt, người ta đang nhậu cũng bắt nữa hả”, bà Hồng nói.

Sau đó, bà Hồng xảy ra xô xát và bóp hạ bộ của một công an. Nhiều lần yêu cầu bà Hồng thả tay ra nhưng không được, và cũng do bị đau nên người này đã kẹp cổ đánh vào mặt bà Hồng. Thời điểm này, ông Tú ở trong nhà đã lao ra xô đẩy công an để giải cứu vợ.

Công an sau đó đưa vợ chồng bà Hồng về trụ sở để lấy lời khai. Qua kiểm tra, bà Hồng dương tính với ma túy. Người phụ nữ được xác định có một tiền án tội “Cướp giật tài sản”.

Viettel chính thức công bố phát sóng mạng 5G tại TP.HCM

Sáng 21/9, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã công bố phát sóng mạng 5G và đưa vào khai thác hạ tầng kết nối vạn vật (IoT) tại TP.HCM. Theo đó, Viettel công bố đã hoàn thành việc xây dựng 1.000 trạm NB-IoT (các trạm thu phát sóng hỗ trợ mọi thiết bị công nghệ có khả năng kết nối) phủ sóng 100% TP.HCM. Đồng thời, Viettel cũng phủ sóng 5G trên toàn bộ P.12, Q.10, TP.HCM.

Tốc độ mạng 5G Viettel được đo bằng smartphone thông qua dịch vụ Speedtest đạt trên 800Mbps.

Như vậy, TP.HCM đã trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước phủ sóng 5G liền mạch và IoT trên diện rộng. Đồng thời, sự kiện này đánh dấu Việt Nam đã góp mặt trong danh sách 50 nhà mạng đầu tiên trên thế giới triển khai thành công công nghệ 5G. Đặc biệt hơn, Việt Nam đang trên hành trình song hành với 10 quốc gia đã thương mại hóa 5G (Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, Australia, Anh, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Na Uy và Nga).