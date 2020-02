Nóng 24h qua: Công an ráo riết truy bắt, Tuấn "khỉ" vẫn bặt vô âm tín

Thứ Hai, ngày 03/02/2020 20:48 PM (GMT+7)

Thêm một ca dương tính với virus Corona ở phía Bắc; Công an TP.HCM phong tỏa, truy bắt Tuấn “khỉ”… là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.

Thêm một ca dương tính với virus Corona ở phía Bắc

Sáng 3/2, Bộ Y tế thông tin về ca nhiễm virus Corona thứ 8 tại Việt Nam. Đây là bệnh nhân nữ 29 tuổi, là công nhân tại huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.

Bệnh nhân V.T.L là một trong 8 người trở về từ Vũ Hán trên cùng một chuyến bay, trong đó có 3 người đã xác định mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV.

Đây là một trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh xác định có nguy cơ cao. Hiện bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh và đang trong tình trạng ổn định.

Bệnh nhân có tiền sử dịch tễ cùng 7 người Việt Nam khác được Công ty TNHH Nihon Plast của Nhật Bản cử sang Trung Quốc tập huấn tại Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (trong đó 3 trường hợp đã được xét nghiệm xác định dương tính với nCoV) và cùng trở về Việt Nam ngày 17/01/2020 trên chuyến bay CZ8315 của Southern China.

Ngày 17/01/2020, về Việt Nam bằng đường hàng không qua sân bay Nội Bài, sau đó được công ty đón bằng xe công ty di chuyển về trụ sở công ty. Sau khi về công ty nhóm có tổ chức họp (bao gồm bệnh nhân với 7 người Việt Nam cùng đoàn), sau đó di chuyển về nhà riêng cùng một đồng nghiệp trên cùng chuyến xe.

50 tỉnh, thành cho học sinh nghỉ để phòng dịch do virus Corona

50 tỉnh/thành đã cho học sinh nghỉ học để phòng dịch bệnh

Tính đến 16h30 ngày 3/2, đã có 50 tỉnh/thành phố báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc quyết định cho học sinh nghỉ học để phòng dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quyết định việc nghỉ học của học sinh trên cơ sở tham mưu, đề xuất của sở GDĐT và Sở Y tế.

Bộ GDĐT đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo về việc cho phép học sinh nghỉ học phòng chống dịch Corona.

Nữ bệnh nhân nhiễm virus Corona trở về từ Vũ Hán được xuất viện

Chị N.T.T., nữ bệnh nhân nhiễm virus Corona, đã được các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa chữa trị thành công sau 10 ngày cách ly, điều trị

Ông Lê Văn Sỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết bệnh nhân N.T.T. (SN 1995, ngụ xã Định Hòa, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) được ra viện sau 10 ngày điều trị tại bệnh viện do nhiễm virus Corona (nCoV).

"Chiều tối qua (2-2), chúng tôi đã nhận được thông báo kiểm tra dịch tễ lần 2 từ Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương gửi về, bệnh nhân đã âm tính với virus Corona. Hiện sức khỏe đã ổn định, bệnh nhân có thể xuất viện" - ông Sỹ nói.

Tự sửa kết quả từ sốt xuất huyết sang dương tính với virus Corona để đăng Facebook

Phạm Hoàng G. làm việc với cơ quan công an

Sáng 3/2, Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cho biết đã vào cuộc xác minh và mời Phạm Hoàng G. (SN 1999, ngụ phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) đến trụ sở làm việc.

Trước đó, ngày 31/1, G. đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải hình ảnh kèm nội dung liên quan một bản kết quả xét nghiệm dương tính với virus Corona của Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu.

Làm việc với công an, G. thừa nhận bản thân đăng tải thông tin thất thiệt trên. G. cho hay trước đó bản thân mắc sốt xuất huyết nên có đến Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu để điều trị. Sau đó, G. được chữa khỏi và xuất viện vào thời điểm bùng phát dịch viêm phổi cấp ở TP Vũ Hán do virus Corona.

Vụ việc đang được cũng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an TP.HCM phong tỏa, truy bắt Tuấn “khỉ”

Cảnh sát truy bắt hai bị can Phạm Thanh Tâm và Lê Quốc Tuấn. Ảnh: N.Yên

Ngày 2/2, Công an TP.HCM vẫn phong tỏa, kiểm soát nhiều tuyến đường ở khu vực xã Trung An, huyện Củ Chi, nơi nghi can Lê Quốc Tuấn (Tuấn “khỉ”, 33 tuổi) lẩn trốn.

Công an các địa phương cũng đã nhận được thông tin truy bắt Tuấn; các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, chiến sĩ biên phòng dọc tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia cũng đã có hình ảnh nhận dạng của Tuấn… nhưng vẫn chưa bắt được đối tượng giết người, cướp của đặc biệt nguy hiểm này.

Sau khi xảy ra thảm án, công an huy động hàng trăm cảnh sát cùng xe bọc thép truy bắt Tuấn ở khu vực nhiều kênh rạch, cây cối um tùm tại ấp Bốn Phú, xã Trung An. Lực lượng truy bắt được lệnh tiêu diệt nếu bị can chống trả vì Tuấn có súng, sử dụng vũ khí thành thạo.

Lực lượng chức năng huy động chó nghiệp vụ, flycam tầm nhiệt chà xát khu vực tình nghi nhưng vẫn chưa tìm thấy dấu vết của bị can.

Trong khi công an đang vây khu vực xã Trung An thì có tin Tuấn thoát về hướng biên giới qua địa bàn tỉnh Long An. Vì vậy, các địa phương giáp ranh TP.HCM và công an, biên phòng ở tuyến biên giới phía nam cũng vào cuộc truy bắt Tuấn...

Lực lượng biên phòng phối hợp với 3 tỉnh bên phía Campuchia là Tbong Khmum, Prey Veng và Svay Rieng giáp Long An, Tây Ninh, Bình Phước và công an phía bạn cũng đã tăng cường lên biên giới phối hợp nhưng vẫn chưa phát hiện Tuấn.

