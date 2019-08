Nóng 24h qua: Chạy xe máy đâm dải phân cách, hai CSGT tử vong

Thứ Hai, ngày 12/08/2019 20:10 PM (GMT+7)

Va quẹt với dải phân cách, 2 cảnh sát giao thông tử vong; Yêu cầu kiểm tra vụ Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng tổ chức đám cưới xa hoa cho con trai;…là những thông tin nóng nhất 24h qua.

Va vào dải phân cách, 2 cảnh sát giao thông tử vong

Ngày 12/8, Công an TP.Biên Hoà phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đang điều vụ tai nạn giao thông ở khu vực khiến 2 thượng úy công an tử vong. Danh tính nạn nhân là anh Đào Văn Khá (SN 1987) và anh Lê Văn Việt (SN 1991). Cả hai là cán bộ công an mang cấp bậc thượng úy và cùng công tác ở Trung đoàn CSCĐ E25 – Bộ Công an.

2 thượng úy công an đi xe máy không may va quẹt với dải phân cách bê tông trên đường khiến cả xe và người té xuống đường. Ảnh minh họa.

Theo Công an TP.Biên Hòa, rạng sáng 10/8, 2 thượng úy nói trên điều khiển xe máy mang BKS: 71B1-984.09 lưu thông hướng Long Thành đi ngã tư Vũng Tàu. Khi cả hai tới Km 11, quốc lộ 51, tổ 2, KP.Long Đức 3, phường Tam Phước, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thì va quẹt với dải phân cách bê tông té xuống đường. Anh Khá tử vong ngay tại chỗ còn anh Việt được người dân đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong do vết thương quá nặng.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra làm rõ. Qua điều tra, công an xác định 2 thượng úy công an đi xe máy không chú ý quan sát đã va quẹt với dải phân cách bê tông trên đường khiến cả xe và người té xuống đường dẫn tới vụ việc.

Yêu cầu kiểm tra vụ Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng tổ chức đám cưới xa hoa cho con trai

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa vừa ký văn bản, đề nghị UBND tỉnh Sóc Trăng kiểm tra và xử lý về việc bà Hồ Thị Cẩm Đào, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng, tổ chức đám cưới rình rang, xa hoa cho con trai.

“Bộ Nội vụ cũng đề nghị tỉnh báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý thông tin về Bộ trước ngày 20/8…” - ông Thừa thông tin.

Ô tô đậu trước nhà bà Hồ Thị Cẩm Đào. Ảnh: Internet.

Cũng liên quan đến việc này, ngày 22/7, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Huỳnh Văn Sum cho biết đã yêu cầu bà Hồ Thị Cẩm Đào viết kiểm điểm sau khi có dư luận phản ánh nữ cán bộ này tổ chức bốn lần tiệc trong ba ngày diễn ra đám cưới con trai.

Được biết tổ chức đám cưới cho con trai trưởng, bà Hồ Thị Cẩm Đào đãi tiệc bốn lần trong ba ngày từ 19 đến 21/7.

Cụ thể, tiệc rượu đầu tiên (có bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng và những cán bộ chủ chốt dự) vào chiều 19/7. Chiều 20/7, bà Đào tiếp tục mở tiệc tại tư gia ở khu dân cư Đại Thành (huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng). Nhà hàng nấu 60 mâm cỗ cho tiệc này.

Trưa 21/7, tiệc thứ ba tại nhà bà Đào với hơn 400 thực khách. Chiều cùng ngày, bà Đào tiếp tục mở tiệc tại nhà hàng Hải Tượng (TP Sóc Trăng) với 80 mâm cỗ (800 người).

Trong những lần bà Đào đãi tiệc đều có xe công chở cán bộ đến dự, trong đó gồm nhiều xe biển xanh, biển đỏ của các địa phương khác nhau như Bến Tre, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Cần Thơ.

Lan truyền thông tin chồng huy động cả nhà đào mộ vợ vì nghi còn sống

Thông tin lan truyền còn cho rằng, người vợ sau khi được đào lên đã tỉnh lại, còn ăn uống được. Sự việc đang khiến cộng đồng mạng xôn xao vì không rõ thực hư.

Ngày 12/8, ông Nguyễn Hữu Thước - Chủ tịch xã Yên Lư, Bắc Giang xác nhận, có sự việc người chồng đào lại mộ vợ sau khi chôn vì nghi vẫn còn sống nhưng chuyện người vợ tỉnh lại và ăn uống được là không đúng sự thật.

Thông tin về vụ việc, ông Thước cho hay, ngày 9/8, chị Nguyễn Thị M. (SN 1987) là người địa phương đi làm công ty thì bị cảm nên qua đời. Sau khi chị mất, gia đình mang về nhà tổ chức tang lễ, sáng 11/8 thì mang ra đồng chôn cất.

Do nghi vợ vẫn còn sống nên huy động mọi người đi đào lại mộ.

Đến trưa cùng ngày, anh Nguyễn Văn Thịnh (SN 1984, chồng chị M.) liên tục nói với mọi người là vợ chưa chết. Anh cùng gia đình đi đào lại mộ và mang chị M. về nhà và làm lễ cúng.

“Gia đình sau đó mời cả bác sĩ ở viện Bắc Giang về nhưng bác sĩ vẫn xác định là chị M. đã qua đời. Phát hiện sự việc, chính quyền cũng đã xuống làm việc và vận động gia đình. Sáng nay (12/8-PV), gia đình đã đưa chị M. đi hỏa táng và mang về chôn cất”, ông Thước chia sẻ.

Hà Nội thí điểm phạt nguội vi phạm giao thông qua Facebook

Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC08) Công an TP Hà Nội đang thí điểm phạt nguội vi phạm giao thông qua hình ảnh do người dân cung cấp trên trang Facebook của Công an TP Hà Nội.

Trung tâm Giao thông và Điều khiển đèn tín hiệu giao thông thuộc Phòng CSGT TP Hà Nội. Ảnh: Thành An.

Theo lãnh đạo PC08, qua gần 2 tháng thí điểm, lực lượng chức năng đã xác minh, xử lý hàng chục trường hợp tài xế ôtô, xe máy vi phạm trên các tuyến đường ở trung tâm thủ đô. Bước đầu việc xử lý vi phạm qua hình ảnh người dân cung cấp đã mang lại hiệu quả nhất định.

"Nếu xe vi phạm đã sang tên đổi chủ thì rất dễ xử lý tài xế, còn trong trường hợp ngược lại thì gần như không thể xử phạt" - lãnh đạo PC08 giải thích.

3 người trong gia đình bị sét đánh tử vong thương tâm

Đi làm nương thấy trời mưa, 3 người trong gia đình ở Yên Bái cùng trú trong chiếc ô và bị sét đánh tử vong thương tâm.

Ngày 12/8, ông Vàng A Giàng, Phó Chủ tịch UBND xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái cho biết, chiều qua (ngày 11/8) trên địa bàn xảy ra mưa lớn kèm theo sét đánh khiến 3 người trong gia đình tử vong.

Khoảng 15h30 ngày 11/8, bà Mùa Thị Sông (SN 1962) cùng con dâu là chị Thào Thị Vy (SN 1994) và cháu nội Lý A Suối hơn 4 tháng tuổi (con chị Vy) đang đi làm nương tại thôn Háng Tầu (xã Túc Đán) thì gặp trời mưa, không kịp về nhà.

Cả 3 người đã cùng trú dưới chiếc ô và bị sét đánh tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo huyện Trạm Tấu, đảng ủy chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia sẻ, giúp đỡ gia đình các nạn nhân làm lễ mai táng theo phong tục địa phương, đồng thời hỗ trợ 30 triệu đồng.