Nóng 24h qua: Chân dung 2 nghi phạm đâm chết “hiệp sĩ” ở Sài Gòn

Thứ Ba, ngày 15/05/2018 20:00 PM (GMT+7)

Công an kể lại quá trình bắt 2 nghi phạm đâm chết “hiệp sĩ” ở Sài Gòn; ông Đoàn Ngọc Hải rút đơn xin từ chức; tài xế vác dao lao vào giường ngủ sát hại giám đốc… là những tin tức nổi bật 24 giờ qua.

Công an kể lại quá trình bắt 2 nghi phạm đâm chết “hiệp sĩ” ở Sài Gòn

Ngày 15/5, Công an TP.HCM đang tạm giữ hai đối tượng Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi, ngụ Hóc Môn) và Nguyễn Tấn Tài (24 tuổi, ngụ quận 12). Đây là 2 nghi can trong băng trộm đâm 2 “hiệp sĩ” tử vong, 3 “hiệp sĩ” bị thương trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3) vào tối 13/5.

Thông tin về băng trộm đâm 5 "hiệp sĩ" thương vong, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TPHCM cho biết, nghi phạm sát hại hiệp sĩ là đối tượng cực kỳ hung bạo.

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự PC45, Công an TP.HCM thông tin, qua sàng lọc và bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 14/5, công an đã phát hiện và triệu tập đối tượng Nguyễn Hoàng Châu Phú. Tuy nhiên, ban đầu đối tượng này cho rằng mình bị oan, có chứng cứ ngoại phạm và không khai nhận hành vi phạm tội.

Hai đối tượng Nguyễn Tấn Tài và Nguyễn Hoàng Châu Phú bị tạm giữ tại cơ quan công an.

Công an cũng thu giữ chiếc xe máy Exciter dính máu còn gắn nguyên biển số giả trên xe, trùng khớp với hình ảnh camera an ninh ghi lại phương tiện các đối tượng sử dụng trong quá trình gây án và tẩu thoát.

Đến 22h ngày 14/5, trinh sát phát hiện nghi can Nguyễn Tấn Tài đang lẩn trốn tại một căn nhà trên đường Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp) nên tổ chức vây bắt.

Tài khai, tối 13/5, Tài và Phú rủ nhau đi “đá xế”. Khi đến trước một cửa hàng thời trang trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3), phát hiện chiếc xe SH dựng trên vỉa hè nên Tài xuống bẻ khóa, lấy trộm. Khi bị nhóm “hiệp sĩ” vây bắt, Tài rút dao chống trả. Camera tại hiện trường ghi nhận, Tài ra tay đâm 5 “hiệp sĩ” chỉ trong vòng 13 giây. Sau khi gây ra án mạng, bộ đôi này chở nhau bỏ trốn.

Hai “hiệp sĩ” gồm anh Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, quê Đồng Nai) và Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, Bình Định) tử vong, 3 “hiệp sĩ” khác bị thương.

Ông Đoàn Ngọc Hải rút đơn xin từ chức

Mới đây, ông Đoàn Ngọc Hải đã có đơn gửi Thường trực Thành ủy TP.HCM, Thường trực UBND TP, Quận ủy quận 1 và Hội đồng nhân dân quận 1 về việc rút đơn xin từ chức.

Trong đơn, ông Hải cho biết, trong thời gian qua, ông nhận được nhiều sự động viên và thuyết phục của các cấp lãnh đạo; sự tin tưởng, gửi gắm của người dân quận 1 và cả người dân các địa phương khác. Do đó, ông mong muốn được tiếp tục làm việc, cống hiến khả năng, sức lực của mình để phục vụ nhân dân.

Ông Đoàn Ngọc Hải rút đơn xin từ chức Phó CT Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, ngày 8/1/2018, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 đã gửi đơn từ chức đến Thường trực Thành ủy TP, UBND TP và Thường trực Quận ủy quận 1 và HĐND quận 1.

Lý do xin từ chức theo ông Hải là do ông “chưa thực hiện được lời hứa trước nhân dân” trong công tác xử lý hành vi lấn chiếm lòng, lề đường.

Tổng giám đốc EVN làm Thứ trưởng Bộ Công Thương

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Đặng Hoàng An, Tổng Giám đốc EVN giữ chức vụ thứ trưởng Bộ Công Thương. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/5.

Ông Đặng Hoàng An - Tổng Giám đốc EVN được bổ nhiệm giữ chức vụ thứ trưởng Bộ Công Thương. Ảnh PLO.

Ông Đặng Hoàng An tốt nghiệp kỹ sư hệ thống điện tại ĐH Điện máy Plzen - Cộng hòa Czech năm 1988. Sau đó, ông An đã hoàn thành chương trình thạc sĩ Học viện Công nghệ châu Á (AIT - Thái Lan) năm 1997 với chuyên ngành quản lý hệ thống điện và năm 2004 với chuyên ngành quản trị kinh doanh. Ông An từng trải qua các chức vụ: Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0), phó tổng giám đốc EVN.

Trước đó, từ tháng 7/2015, bộ trưởng Bộ Công Thương đã có quyết định bổ nhiệm ông Đặng Hoàng An, Phó Tổng Giám đốc EVN, giữ chức vụ thành viên HĐTV kiêm tổng giám đốc EVN.

Tài xế vác dao lao vào giường ngủ sát hại giám đốc

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 7 giờ 55 phút sáng 15/5 tại văn phòng giao dịch Công ty Đầu tư thương mại vận tải Thế Anh (địa chỉ số 581 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hải 1, quận Hải An, Hải Phòng).

Vào khoảng thời gian trên, ông Trần Thế H. (SN 1974, trú tại phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) - Giám đốc Công ty Đầu tư thương mại vận tải Thế Anh, đang nằm ngủ thì bất tài xế Đỗ Quốc Cường (SN 1992, trú tại phường Đồng Hoà, quận Kiến An, TP Hải Phòng) dùng dao bầu đâm 3 nhát khiến vị giám đốc thiệt mạng.

Ngay sau khi ra tay hành sự manh động, Cường vứt dao bầu ngay tại hiện trường rồi lao ra ngoài, tẩu thoát.

Dù được đưa đến Bệnh viện Việt-Tiệp (TP Hải Phòng) cấp cứu ngay sau đó nhưng do các vết thương quá nặng, ông H. đã tử vong.

Thông tin ban đầu, nguyên nhân của vụ việc do tài xế Đỗ Quốc Cường đã bị ông Trần Thế H. cho nghỉ việc trước đó.