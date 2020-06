Nổ bình khí nén, chủ tiệm vá vỏ xe tử vong

Thứ Sáu, ngày 12/06/2020 14:02 PM (GMT+7)

Sau khi vá vỏ xe, bình khí nén bất ngờ phát nổ, khiến chủ tiệm vá vỏ xe tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Ngày 12/6, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp với công an TP Thuận An khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ bình khí nén khiến một người tử vong.

Nạn nhân được xác định là ông P.V.P (55 tuổi, quê ở Nam Định) chủ cơ sở vá vỏ xe ô tô.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h cùng ngày ông P.V.P đang vá vỏ cho một chiếc ô tô tải tại tiệm vá vỏ nằm trên quốc lộ 13 (phường Bình Hòa, TP Thuận An).

Khi vá xong, ông P. vào tắt bình khí nén thì bất ngờ bình khí nén phát nổ.

Vụ nổ lớn khiến ông P. bị văng ra xa, một cánh tay bị đứt lìa, toàn thân bị thương tích nặng.

Nghe tiếng nổ lớn, người dân gần đó nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong.

Tại hiện trường, bình khí nén bị nổ vỡ nát, nhiều vật dụng cũng bị hư hỏng do vụ nổ gây ra.

