Nín thở, run rẩy khi đi qua vòng xoay 'tử thần' ở TP Biên Hòa

“Chạy qua đây phải nín thở, quan sát thật kỹ các hướng, rất nguy hiểm”. Đó là nhận xét của nhiều người dân khi lưu thông qua khu vực vòng xoay Cổng 11 ở TP Biên Hòa, Đồng Nai. Bởi khu vực là cửa ngõ khu công nghiệp TP Biên Hòa và cũng là điểm đường trục chính đi ra các tỉnh phía Bắc, đi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nên lượng xe lưu thông luôn đông, đặc biệt là xe tải ben, xe container.

Nút giao có nhiều bất cập

Theo ghi nhận của PV, tại các nút giao thông khu Cổng 11 trên quốc lộ 51 có hướng đi trên quốc lộ 51 từ cầu Đồng Nai về Long Thành và một hướng về Cổng 11 đi vào đường Võ Nguyên Giáp và Bùi Văn Hòa.

Tuy nhiên, nút giao thông này lại bất cập vì khi đèn đỏ thì tất cả các phương tiện đi vòng xoay Cổng 11 đều dừng lại nhưng phương tiện đi Long Thành thì vẫn được lưu thông. Vì vậy nhiều người đi xe máy dừng chờ đèn đỏ để đi về hướng Cổng 11 bị xe tải rẽ phải khuất tầm, dễ va chạm gây tai nạn giao thông.

Vòng xoay Cổng 11 (TP Biên Hòa) không có đèn giao thông, các phương tiện lưu thông vào vòng xoay hỗn hợp thường xuyên xảy ra tai nạn. Ảnh: VŨ HỘI.

Hướng chiều ngược lại là từ Long Thành về TP Biên Hòa đi trên quốc lộ 51 qua cổng Khu du lịch Sơn Tiên về cầu Đồng Nai và hướng đi qua cổng 11 để đi vào đường Võ Nguyên Giáp đi Trảng Bom và đường Bùi Văn Hòa và Trung tâm TP Biên Hòa. Hướng tuyến mặc dù chỉ cho xe máy rẽ phải khi đèn đỏ vào khu vực Cổng 11 nhưng xe tải vẫn thường xuyên lấn tuyến vượt đèn giao thông.

Điều mà người tham gia giao thông qua khu vực này run rẩy, sợ hãi khi đi qua vòng xoay Cổng 11 vì lượng xe tải ben, xe container và xe hai bánh lưu thông hỗn hợp từ bốn hướng nhưng không có đèn tín hiệu giao thông. Vì vậy các phương tiện đổ về theo kiểu “mạnh ai nấy đi”. Nếu tài xế, người lái xe máy không quan sát cẩn thận có thể dẫn đến va chạm, xảy ra tai nạn.

Khi hỏi về tình hình giao thông khu vực, bà Nguyễn Thị Hồng (người dân khu vực) cho biết: “Khu vòng xoay liên tục xảy ra tai nạn giao thông và nguy hiểm nhất là giữa xe hai bánh và các loại xe ben. Do vòng xoay không có đèn tín hiệu giao thông mà các loại xe đều di chuyển tự do và xe lớn phóng nhanh vượt ẩu. Vì vậy mong cơ quan chức năng nghiên cứu lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông để các phương tiện di chuyển qua vòng xoay được an toàn".

Tìm phương án xử lý

Sau khi liên tiếp xả ra những vụ tai nạn chết người ở khu vòng xoay “tử thần” cổng 11, Ban ATGT tỉnh Đồng Nai đã chủ trì cuộc họp với Sở GTVT, Khu quản lý đường bộ IV, Phòng CSGT công an tỉnh Đồng Nai, UBND TP Biên Hòa cùng các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế hiện trường để có giải pháp xử lý tình hình mất an toàn giao thông khu vực.

Qua ghi nhận, Ban ATGT tỉnh Đồng Nai xác định nút giao vòng xoay cổng 11 đang được tổ chức giao thông theo dạng vòng xuyến theo 4 hướng phương tiện đổ dồn về với lưu lượng và mật độ rất lớn. Khi các phương tiện lưu thông hỗn hợp trong vòng xoay và các vị trí góc cua rẽ trái, rẽ phải thì tầm nhìn, khả năng quan sát giữa xe đầu kéo, xe tải với xe máy bị hạn chế do đó thường tai nạn chết người.

Thời gian gần đây khu vực thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ảnh: VH.

Tại vị trí quốc lộ 51 giao đường Võ Nguyên Giáp được bố trí 5 làn xe, các xe ô tô được đi thẳng liên tục trên quốc lộ 51 hướng từ TP Biên Hòa đi huyện Long Thành. Do đó, khi người đi xe máy muốn rẽ trái từ quốc lộ 51 vào vòng xoay Cổng 11 sẽ bị giao cắt, xung đột với dòng xe ô tô di chuyển liên tục trên quốc lộ 51. Đây là nguyên nhân chính xảy ra các vụ va chạm giữa xe ô tô và xe máy tại khu vực này trong thời gian qua.

Sau khi kiểm tra thực tế, Ban ATGT tỉnh Đồng Nai cùng các đơn vị có liên quan thống nhất tại vòng xoay Cổng 11 cần lắp đặt đồng bộ đèn tín hiệu giao thông, biển báo hiệu giao thông, vạch sơn… tại 4 hướng di chuyển. Qua đó kiểm soát lưu lượng phương tiện lưu thông vào nút giao, hạn chế giao cắt, đồng thời thu hẹp đường kính vòng xoay hiện hữu thành đảo dẫn hướng.

Tại vị trí nút giao quốc lộ 51 với đường Võ Nguyên Giáp cần kéo dài dải phân cách hiện hữu và tháo dỡ biển báo các phương tiện được phép đi thẳng khi đèn đỏ phía phải tuyến quốc lộ 51. Đồng thời, nâng cấp tín hiệu giao thông hiện hữu thành 3 pha; bổ sung đèn tín hiệu phía phải tuyến dành cho xe máy, điều chỉnh các pha đèn, vạch sơn phù hợp với cách tổ chức giao thông mới…

Trao đổi với PLO, Phó trưởng Ban chuyên trách Ban ATGT tỉnh Đồng Nai Não Thiên Anh Minh cho biết thêm, về giải pháp lâu dài, Ban sẽ tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Bộ GTVT làm cầu vượt đường Võ Nguyên Giáp qua vòng xoay Cổng 11. Vì theo thiết kế điểm đầu của đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bắt đầu từ đường Võ Nguyên Giáp, cách vòng xoay này chỉ 1 km, nên trong tương lai khi đường cao tốc đưa vào hoạt động thì áp lực cho nút giao này càng lớn.

Chỉ từ đầu tháng 5-2023 đến nay khu vực này đã có 4 vụ tai nạn, làm bốn người đi xe máy tử vong. Trong đó có hai nạn nhân dưới 18 tuổi, một nạn nhân là người cao tuổi.

