Những vụ TNGT thương tâm do người chưa đủ 18 tuổi điều khiển xe máy

Thực tế hiện nay, không khó để bắt gặp những thiếu niên hay học sinh điều khiển xe máy (từ 50cm3 trở lên) lưu thông trên đường.

Những đối tượng này thường xuyên có các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ như: không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, bốc đầu xe, chở quá số người quy định...

Cùng với đó, ở lứa tuổi các em đa phần chưa có kỹ năng xử lý tình huống kịp thời, cộng với tâm lý tuổi mới lớn thích thể hiện “cái tôi” hay “ra oai” với bạn bè cùng trang lứa. Từ đó, nhiều vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra đối với chính các em hay những người tham gia giao thông khác.

Theo quy định tại Điều 60 Luật Giao thông đường bộ 2008: Người đủ 16 tuổi trở lên được lái xe gắn máy có dung tích xi-lanh dưới 50cm3; Người đủ 18 tuổi trở lên được lái xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi-lanh từ 50cm3 trở lên và các loại xe có kết cấu tương tự; xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3.500kg; xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi;

Dưới đây là tổng hợp một số vụ tai nạn giao thông thương tâm do người chưa đủ 18 tuổi điều khiển xe:

Thiếu niên 15 tuổi tông tử vong thai phụ

Mới đây nhất, khoảng 15h40 chiều 2/7/2023, nam thiếu niên Phạm Nguyên C. (15 tuổi) điều khiển xe mô tô phân khối lớn mang BKS: 47A - 007… lưu thông trên Đại lộ Đông Tây TP Buôn Ma Thuột theo hướng xã Hòa Thắng đi trung tâm TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Khi xe mô tô chạy đến đoạn qua phường Tự An (TP Buôn Ma Thuột) thì tông vào xe máy mang BKS: 47B3 - 072… do chị Nguyễn Thị H. (SN 1998, ngụ phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột) điều khiển lưu thông cùng chiều.

Thiếu niên 15 tuổi điều khiển xe phân khối lớn tông tử vong thai phụ. Ảnh NLĐ

Cú tông mạnh khiến chị H. tử vong tại chỗ. Được biết, chị H. đang mang thai tháng thứ 5. Thiếu niên C. bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cũng đã tử vong sáng 3/7.

Khởi tố thanh niên 17 tuổi gây tai nạn giao thông chết người

Cũng mới đây, ngày 2/7/2023, Công an TP Việt Trì (Phú Thọ) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam một nam thanh niên sinh ngày 11/11/2005, trú tại xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Đối tượng này chưa đủ 18 tuổi nhưng điều khiển xe mô tô vi phạm Luật giao thông đường bộ, gây hậu quả nghiêm trọng.

Đối tượng chưa đủ 18 tuổi gây tai nạn chết người bị khởi tố. Ảnh: PTV.

Trước đó, ngày 26/4/2023, đối tượng này điều khiển xe mô tô không lắp biển số, không đội mũ bảo hiểm, di chuyển trên đường Nguyễn Tất Thành (TP Việt Trì), hướng đi từ phường Gia Cẩm đi phường Nông Trang.

Khi đến ngã tư giao nhau với đường Chu Văn An, đối tượng đã vượt phải 1 chiếc ô tô ở làn đường giữa, do không làm chủ được tốc độ đã đâm phải 1 người đi xe mô tô đang chuyển hướng vào đường Chu Văn An, hậu quả khiến người này tử vong.

Một thanh niên, 2 thiếu niên tử vong sau cú va chạm với ô tô

Theo thông tin từ Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Điện Biên, vào 22h30 ngày 6/2/2023, tại km 30+700, quốc lộ 279, thuộc địa phận xã Ẳng Tơ (huyện Mường Ẳng, Điện Biên), ô tô bán tải biển số Nghệ An (trên xe có 4 người) do lái xe Phan Văn Nghệ điều khiển, va chạm với xe mô tô không có biển kiểm soát (trên xe có 2 thiếu niên).

Ô tô bán tải sau đó lật, đè vào 2 xe mô tô khác, trên 2 xe có 3 người đều trú tại xã Ẳng Tơ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại Điện Biên

Vụ tai nạn làm 3 người chết gồm: Nam (17 tuổi), Huy (15 tuổi) và Tài (15 tuổi); 2 thiếu niên khác bị thương nặng. Ngoài ra, 4 người trên xe ô tô bị thương nhẹ.

Hai thanh, thiếu niên tự ngã, trượt dài rồi tông vào dải phân cách

Theo Công an TP Thủ Đức (TP.HCM), khoảng hơn 1h sáng ngày 20/6/2023, B.T.T. (17 tuổi) và L.N.M.C (14 tuổi, cùng quê tỉnh Long An) chở nhau bằng xe máy trên Xa lộ Hà Nội, hướng từ cầu Sài Gòn đi Bến xe Miền Đông mới.

Khi đến khúc cua dẫn lên cầu vượt Trạm 2 (phường Tân Phú, TP.Thủ Đức), cả 2 gặp sự cố, ngã xuống đường. Người và xe cùng trượt dài khoảng 15 m tông vào dải phân cách bằng bê tông.

Hậu quả, T. chết tại chỗ, còn C. thì bị thương rất nặng.

Chiếc xe máy trượt dài trên Xa lộ Hà Nội rồi tông vào dải phân cách khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng. Ảnh NLĐ

Đi sai làn đường, 2 thanh niên 16 tuổi tử vong do tông trực diện ô tô

Khoảng 21h45 ngày 12/20213, tại ngã tư đường Bùi Viện với đường Cát Bi thuộc địa bàn phường Thành Tô, quận Hải An (TP Hải Phòng) đã đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

2 nạn nhân thiệt mạng được xác định là L.H.T. (16 tuổi, trú tại phường Cát Bi, quận Hải An) và N.K.M. (16 tuổi, trú tại xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).

2 thanh niên tử vong sau khi điều khiển xe máy tông trực diện vào ô tô. Ảnh NLĐ

Bước đầu, cơ quan công an xác định, L.H.T. điều khiển xe máy mang BKS 16M8-6355 chở N.K.M. đi trên đường Bùi Viện, làn đường dành cho ô tô.

Khi đến ngã tư giao nhau với đường Cát Bi, do không làm chủ được tốc độ, xe máy do L.H.T. điều khiển đã tông vào phần đầu ô tô mang BKS 15C- 27961 đang lưu thông trên đường Bùi Viện khiến cả 2 tử vong.

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/nhung-vu-tngt-thuong-tam-do-nguoi-chua-du-1...Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/nhung-vu-tngt-thuong-tam-do-nguoi-chua-du-18-tuoi-dieu-khien-xe-may-178200.html