Ngày 31/12/2019, Trung Quốc thông tin cho WHO về một loại bệnh viêm phổi chưa rõ nguyên nhân tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Ngày 7/1/2020, Theo WHO, giới chức Trung Quốc thông báo đã xác định virus mới gây ra bệnh mới nói trên. Đây là một chủng mới của virus Corona và được gọi là 2019-nCoV. Ngày 11/1/2020, Trường hợp tử vong do vì 2019-nCoV được ghi nhận tại Vũ Hán, Trung Quốc Ngày 23/1/2020, Trung Quốc ra lệnh phong tỏa thành phố Vũ Hán có dân số 11 triệu người.