Những sai phạm nào khiến Bí thư Thành ủy Thái Nguyên bị khởi tố?

Để xảy ra hàng loạt sai phạm tại các KCN trên địa bàn, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên (nguyên Trưởng ban Quản lý các KCN Thái Nguyên) bị khởi tố.

Sáng nay (5/1), trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết: Đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Thái Nguyên (nguyên Trưởng Ban quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Thái Nguyên) về tội “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản Nhà nước” theo Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Hiện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý nghiêm vụ án theo quy định.

Ông Phan Mạnh Cường, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên. Ảnh Báo Thái Nguyên.

Trước đó, Thông báo Kết luận Thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 - 2018, Thanh tra Chính phủ thông tin, tại Khu công nghiệp Điềm Thụy Khu A, UBND tỉnh Thái Nguyên có chủ trương cho phép Ban Quản lý các KCN tỉnh Thái Nguyên thu tiền thuê đất do Nhà đầu tư thứ cấp ứng trước không đưa vào Ngân sách Nhà nước mà trực tiếp sử dụng thực hiện đầu tư xây dựng là không đúng quy định.

Diện tích đất mở rộng ranh giới KCN về phía Tây khoảng 2,5 ha đã được xây dựng hạ tầng, nhà xưởng và cho Nhà đầu tư thứ cấp thuê khi chưa được giao đất, cho thuê đất là vi phạm.

Thanh tra Chính phủ cũng cho rằng, trách nhiệm này thuộc về UBND tỉnh Thái Nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên và các đơn vị có liên quan.

Cổng chào dẫn vào Khu B, KCN Điềm Thụy do Công ty CP Đầu tư APEC làm chủ đầu tư.

Thanh tra Chính phủ đã yêu cầu chấm dứt việc chuyển tiền thuê đất ứng trước một lần của các nhà đầu tư vào Tài khoản của Ban Quản lý các KCN tỉnh Thái Nguyên; quản lý nguồn thu theo đúng quy định pháp luật.

Tại Dự án KCN Điềm Thụy Khu B, Thanh tra Chính phủ cho rằng, việc phê duyệt giá đất chưa có cơ sở hạ tầng để cho thuê làm giảm tổng giá trị phát triển khu đất. Tổng giá trị tiền thuê đất do tính thiếu hơn 4,6 tỷ đồng.

Tiến độ dự án chậm 75 tháng (đến thời điểm thanh tra) theo giấy chứng nhận đầu tư, vi phạm pháp luật đất đai, thuộc trường hợp phải thu hồi đất của dự án theo quy định của Luật đất đai 2013. Trách nhiệm thuộc về Ban quản lý các KCN, UBND tỉnh Thái Nguyên và các đơn vị có liên quan.

Dù bị Thanh tra Chính phủ đề nghị xem xét thu hồi nhưng nhiều hạng mục hạ tầng tại Khu B, KCN Điềm Thụy vẫn được chủ đầu tư thi công, hoàn thành.

Do vậy, Thanh tra Chính phủ đã đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên xem xét điều chỉnh, thu hồi Dự án đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Điềm Thụy (Khu B). Nhưng trên thực tế, hiện nay, chủ đầu tư dự án này là Công ty CP Đầu tư APEC Thái Nguyên vẫn triển khai xây dựng hạ tầng, tổ chức khai thác, kinh doanh tại dự án này.

Đại diện APEC Gruop cho biết, đến nay, đơn vị này vẫn chưa nhận được bất kỳ văn bản đình chỉ hay thu hồi nào liên quan đến dự án nên các công việc thi công, khai thác hạ tầng vẫn diễn ra bình thường.

Cổng chính dẫn vào Khu A, Khu Công nghiệp Điềm Thụy.

Ở Dự án xây dựng hạ tầng KCN Sông Công II, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành quyết định về thành lập khu công nghiệp là không đúng với Nghị định 29/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

Dự án chưa được UBND tỉnh Thái Nguyên giao đất, cho thuê đất nhưng Ban quản lý các KCN Thái Nguyên đã thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN là vi phạm Luật Đất đai.

Một góc KCN Sông Công II, nơi được Thanh tra Chính phủ kết luận nhiều sai phạm.

Tháng 8/2021, UBKT Tỉnh ủy Thái Nguyên họp kỳ họp thứ 7, xem xét, thảo luận và thông qua kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy các KCN tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2010 - 2015 và ông Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Đảng bộ TP Sông Công, nguyên Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý các KCN Thái Nguyên kiêm Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng KCN nhiệm kỳ 2010 - 2015, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Theo UBKT Tỉnh ủy Thái Nguyên, Đảng ủy các KCN Thái Nguyên đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên, để đảng viên vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, đầu tư xây dựng.

