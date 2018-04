Những quan chức TP.Đà Nẵng từng bị kỷ luật vì vướng vi phạm

Thứ Tư, ngày 18/04/2018 20:00 PM (GMT+7)

Trước khi 2 cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng là ông Trần Văn Minh và ông Văn Hữu Chiến bị khởi tố, nhiều lãnh đạo TP.Đà Nẵng đã bị kỷ luật vì vi phạm khi đương chức.

Hai cựu Chủ tịch TP.Đà Nẵng bị khởi tố vì liên quan vụ Vũ “nhôm”

Ngày 17/4, Bộ Công an đã phát đi thông báo về việc, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 7 bị can liên quan tới vụ án “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, “Trốn thuế”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” của Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm”).

Trong 7 người bị cơ quan khởi tố có 2 bị can từng giữ chức Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng là ông Trần Văn Minh và ông Văn Hữu Chiến.

Ông Trần Văn Minh (trái) và ông Văn Hữu Chiến.

Trước đó vào đầu năm 2013, Thanh tra Chính phủ (TTCP) từng công bố kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng trong việc chấp hành pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; đặc biệt là một số dự án đầu tư có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất trong thời kỳ 2003 - 2011. Đây là giai đoạn ông Trần Văn Minh giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng (2003-2006), sau đó là Chủ tịch (2006-2011).

Điển hình như vụ liên quan đến Phan Văn Anh Vũ ở khu đất phía Nam đường Phạm Văn Đồng. Năm 2006, UBND TP. Đà Nẵng chuyển nhượng cho ông H.H và bà T.T.L.N giá 84 tỷ đồng. Đến năm 2008, ông H và bà N không triển khai dự án, đã ủy quyền cho Vũ “nhôm” chuyển nhượng cho một trường hợp khác thu chênh lệch hơn 495 tỷ đồng.

Ngoài ra, thành phố cũng giao khu đất 29 ha thuộc dự án Sân golf Đa Phước cho Công ty Cổ phần 79 của Vũ "nhôm" thấp hơn giá thành phố quy định, làm lợi cho công ty này hơn 570 tỉ đồng.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, những vi phạm về quản lý đất đai tại Đà Nẵng trong thời gian 2003-2011 gây thất thoát hơn 3.400 tỷ đồng. Từ các sai phạm nghiêm trọng nêu trên, năm 2013, TTCP kiến nghị Thủ tướng kiểm điểm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong thời kỳ năm 2003-2011.

Cựu Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh vướng hàng loạt vi phạm

Tháng 9/2017, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thông báo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và cá nhân ông Nguyễn Xuân Anh (Bí thư Thành ủy TP.Đà Nẵng).

Ông Nguyễn Xuân Anh, nguyên Bí thư Thành ủy TP.Đà Nẵng

Theo kết luận của kỳ họp, ông Nguyễn Xuân Anh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; chủ trì xem xét, quyết định một số nhân sự có biểu hiện áp đặt; trực tiếp chỉ đạo nhiều công việc cụ thể của chính quyền. Những việc làm của ông Xuân Anh đã gây phân tâm, ảnh hưởng đến sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Thường vụ Thành ủy.

Ngoài ra, ông Xuân Anh còn kê khai, sử dụng bằng cấp không đúng quy định; thiếu trung thực, vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên và Quy định những điều đảng viên không được làm.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng xe ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng và sử dụng 2 nhà ở của doanh nghiệp, gây dư luận xấu trong xã hội.

Sau khi Bộ Chính trị có tờ trình về thi hành kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh, ngày 6/10, Ban chấp hành Trung ương Đảng kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh bằng hình thức: Cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP.Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020; và cho thôi giữ chức Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12.

Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ bị cảnh cáo

Tháng 11/2017, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2016 – 2021) do bị kỷ luật về Đảng theo Quyết định số 629-QĐ/UBKTTW ngày 4/10/2017 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng

Trước đó, theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Huỳnh Đức Thơ có các vi phạm khuyết điểm: Cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015 -2020.

Với trách nhiệm đứng đầu UBND thành phố, ông Huỳnh Đức Thơ chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý đất đai và trật tự đô thị. Chưa chủ động đề xuất với Ban Thường vụ Thành ủy nhân sự ở một số cơ quan chính quyền thành phố thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý theo quy định.

Hàng loạt cán bộ chủ chốt TP.Đà Nẵng bị kỷ luật

Tháng 1 vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Đà Nẵng khoá 21 đã họp xem xét quyết định thi hành kỷ luật đối với tổ chức và các cá nhân có trách nhiệm trong việc tham mưu dẫn đến khuyết điểm, vi phạm của tập thể Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và một số lãnh đạo chủ chốt.

Ông Trần Đình Hồng và ông Trần Thanh Vân.

Tại hội nghị này, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Đà Nẵng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Trần Đình Hồng sau khi xem xét vi phạm, khuyết điểm của ông Hồng trong việc tham mưu công tác cán bộ dẫn đến vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Trần Thanh Vân sau khi xem xét vi phạm, khuyết điểm của ông Vân trong việc tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy dẫn đến vi phạm quy định về thẩm quyền ban hành quyết định xác minh tài sản, thu nhập đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.