Những người "giấu mặt" trong khu cách ly

Trung tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội cho biết: "Thực hiện chỉ đạo của UBND, Ban Giám đốc Công an thành phố, Bệnh viện đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, trang phục bảo hộ và đội ngũ nhân lực đáp ứng cho việc tiếp nhận, theo dõi sức khỏe đối với các trường hợp cách ly tập trung theo quy định của Bộ Y tế; qua đó tạo môi trường cách ly thân thiện, giúp người đi cách ly an tâm, góp phần cùng ngành y tế CAND nói riêng và các cấp, các ngành đẩy lùi đại dịch COVID-19".