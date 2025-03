Những khu vực sắp xuất hiện nắng nóng gay gắt

Theo dữ liệu cập nhật từ mô hình thời tiết của ECMWF (Trung tâm Dự báo khí tượng hạn trung bình châu Âu) và GFS (Hệ thống Dự báo khí hậu toàn cầu của Mỹ), từ ngày 25/3, một đợt nắng nóng diện rộng sẽ xuất hiện ở khu vực từ Huế đến Tây Bắc bộ do tác động của một vùng áp thấp nóng.

Trong đó, mô hình của ECMWF cho biết, mức nhiệt cao nhất có thể đạt 37-38 độ C tại một số khu vực thuộc tỉnh Thanh Hóa. Trong khi đó, GFS dự báo nhiệt độ cao nhất sẽ tập trung ở Nghệ An.

Nhiều khu vực sắp nắng nóng gay gắt, nhiệt cao đến 38 độ.

Đợt nắng nóng này sẽ kéo dài khoảng 3 ngày, từ 25 đến 28/3, trước khi bị ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh thứ 18 trong mùa lạnh 2024-2025.

Các chuyên gia khí tượng cho rằng, nếu mức nhiệt ở phía Bắc đạt 37-38 độ C trong đợt nắng nóng sắp tới, đây sẽ là nhiệt độ cao nhất trên cả nước từ đầu mùa đến nay. Nguyên nhân do từ thời điểm này trở đi, áp thấp nóng phía Tây sẽ hoạt động mạnh hơn, phát triển dần về phía Đông lục địa châu Á, gây ra nhiều đợt nắng nóng hơn trong tháng 4/2025 và khiến không khí lạnh từ phương Bắc bị lệch đông và bị suy giảm cường độ khi phát triển xuống nước ta.

Đến tối 28/3, có một khối không khí lạnh thứ 18 sẽ tràn xuống miền Bắc nước ta, nhanh chóng chấm dứt đợt nắng nóng này. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia và các chuyên gia thời tiết, đợt không khí lạnh này chỉ có cường độ trung bình nếu xét trên tổng thể, nhưng khá mạnh ở khu vực miền núi giáp biên giới Việt Nam - Trung Quốc, đặc biệt là ở khu vực tỉnh Quảng Ninh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), hiện tượng ENSO đang trong điều kiện trung tính và khả năng cao tiếp tục duy trì từ tháng 4 đến tháng 6/2025. Nhiều khả năng nắng nóng trong năm 2025 sẽ không gay gắt và kéo dài như năm 2024.

Trước mắt, trong tháng 4, nắng nóng tiếp tục xuất hiện ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực vùng núi thuộc Bắc - Trung Trung Bộ, cường độ nắng nóng ít gay gắt hơn so với cùng kỳ năm 2024. Cũng từ tháng này, nắng nóng diện rộng có khả năng xuất hiện tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, muộn hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN), với số ngày nắng nóng (trên 35 độ C) ít hơn so với cùng kỳ năm 2024.

Ở phía Bắc, không khí lạnh sẽ giảm dần và từ tháng 5/2025, nắng nóng có khả năng gia tăng trên toàn khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Dự báo nhiệt độ trung bình từ tháng 4 - 6 tới trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN. Riêng tháng 5/2025, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ sẽ cao hơn 0,5-1 độ C so với TBNN cùng thời kỳ.

Cần lưu ý, tháng 4-5 là các tháng chuyển mùa. Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định, trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.