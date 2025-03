Nắng nóng bắt đầu gia tăng từ tháng 5, đề phòng mưa bão cực đoan

Nắng nóng gia tăng ở miền Bắc từ tháng 5

TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện tại, hiện tượng ENSO đang trong điều kiện trung tính, với chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực xích đạo trung tâm Thái Bình Dương ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm (TBNN) trong tuần đầu tháng 3. Từ tháng 4 đến tháng 6, ENSO có khả năng duy trì trạng thái trung tính với xác suất từ 70-80%.

Từ tháng 4-6, bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền tương đương với mức TBNN (TBNN: Trên Biển Đông: 1,8 cơn, đổ bộ vào đất liền: 0,3 cơn). Trong thời kỳ dự báo, không khí lạnh hoạt động với cường độ và tần suất giảm dần.

Miền Bắc có khả năng bắt đầu nắng nóng từ tháng 5.

Trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; đặc biệt trong các đợt không khí lạnh vào thời kỳ chuyển mùa (tháng 4-5). Trong tháng 4 có khả năng xuất hiện những đợt mưa chuyển mùa ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Cần đề phòng những đợt mưa vừa, mưa to ở các khu vực trên trong tháng 5-6/2025.

TS Hoàng Phúc Lâm cho biết, nắng nóng diện rộng có khả năng xuất hiện tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ tháng 4, muộn hơn so với TBNN, với số ngày nắng nóng ít hơn so với cùng kỳ năm 2024. Ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực vùng núi thuộc Bắc-Trung Trung Bộ trong tháng 4/2025, cường độ nắng nóng ít gay gắt hơn so với cùng kỳ năm 2024; từ tháng 5/2025, nắng nóng có khả năng gia tăng trên toàn khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.

Không khí lạnh, bão, áp thấp nhiệt đới và gió mùa Tây Nam có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động cùa tàu thuyền. Hiện tượng nắng nóng, mưa lớn và dông, lốc, sét có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng.

Dự báo tháng 4-6, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN; riêng tháng 5/2025, nhiệt độ trung bình tại khu vực Tây Bắc Bắc Bộ cao hơn 0,5-1,0 độ C so với TBNN cùng thời kỳ.

Tổng lượng mưa khu vực Bắc Bộ tháng 4 ở mức xấp xỉ so với TBNN (từ 70-120mm, vùng núi có nơi trên 150mm). Tháng 5 có tổng lượng mưa phổ biến cao hơn từ 5-10% so với TBNN, riêng vùng núi có nơi thấp hơn 5-15%. Tháng 6 ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ (phổ biến từ 150-250mm, khu vực vùng núi 250-500mm, có nơi trên 500mm).

Khu vực Trung Bộ tháng 4 có tổng lượng mưa xấp xỉ so với TBNN, cụ thể: TLM tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến 60-100mm, có nơi cao hơn, khu vực Nam Trung Bộ phổ biến 20-40mm, có nơi cao hơn. Tháng 5, tổng lượng mưa phổ biến cao hơn 5-15% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tháng 6 ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ (TBNN: TLM Tháng 6 phổ biến 70-150mm, có nơi cao hơn.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có tổng lượng mưa tháng 4 cao hơn so với từ 5-trung bình nhiều năm 10mm, tháng 5 cao hơn 5-15% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, tháng 6 ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ (200-300mm, có nơi cao hơn).

Đề phòng mưa bão cực đoan

Nhận định xu thế khí tượng, thủy văn, hải văn từ tháng 7-9, TS Hoàng Phúc Lâm cho biết hiện tượng ENSO có khả năng tiếp tục duy trì ở trạng thái trung tính. Thời kỳ này, hoạt động bão/áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền ở mức tương đương TBNN (TBNN trên Biển Đông: 6,4 cơn, đổ bộ vào đất liền: 2,9 cơn).

Từ tháng 7-8, ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng có khả năng còn duy trì và giảm dần trong tháng 9. Trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét và gió giật mạnh. Trong thời kỳ dự báo cần đề phòng những đợt mưa vừa, mưa to trên phạm vi cả nước.

Chuyên gia cảnh báo, thời kỳ này bão, áp thấp nhiệt đới và gió mùa Tây Nam có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên khu vực Biển Đông; hiện tượng nắng nóng, mưa lớn và dông, lốc, sét có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng.

Từ tháng 7-9, nhiệt độ trung bình cao hơn 0,5-1,0 độ C so với TBNN cùng thời kỳ. Ở Bắc Bộ, tổng lượng mưa ở mức xấp xỉ so với TBNN, phổ biến từ 250-450mm, có nơi cao hơn 500mm, sang tháng 9, tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi cao hơn.

Tháng 7-9, Trung Bộ có tổng lượng mưa ở mức xấp xỉ so với TBNN, trong đó phân bố mưa từng tháng như sau: Tháng 7, tổng lượng mưa ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế phổ biến 150-250mm, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phổ biến 60-130mm, có nơi cao hơn; tháng 8, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến 150-300mm, khu vực Nam Trung Bộ phổ biến 60-130mm, có nơi cao hơn; tháng 9, tổng lượng mưa phổ biến 300-400mm, có nơi cao hơn.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có tổng lượng mưa ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ, phổ biến 250-400mm, có nơi cao hơn.

Mùa lũ chính vụ năm 2024, trên các sông khu vực Bắc Bộ khả năng xuất hiện đúng theo thời kỳ TBNN. Mực nước đỉnh lũ trên các sông chính ở khu vực Bắc Bộ ở mức báo động (BĐ1) đến BĐ2, các sông suối nhỏ ở mức BĐ2 đến BĐ3, ở mức thấp hơn năm 2024 và thấp hơn TBNN.

Lưu lượng đến các hồ chứa lớn trên sông Đà như Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình phổ biến ở mức thiếu hụt so với TBNN từ 20-40%; đến các hồ Tuyên Quang trên sông Gâm và Thác Bà trên sông Chảy thiếu hụt từ 5-20%.

Lưu lượng dòng chảy trên các sông trong khu vực Trung Trung Bộ phổ biến thấp hơn TBNN từ 30-60%, các sông Quảng Trị thấp hơn từ 70-80%; sông Tả Trạch (Thừa Thiên Huế), sông Thu Bồn (Quảng Nam) và sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) ở mức xấp xỉ đến cao hơn TBNN từ 10-40%.

Từ tháng 7-9 có khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Bão, áp thấp nhiệt đới và gió mùa tây nam mạnh có thể gây sóng lớn tại khu vực ngoài khơi Biển Đông từ 4,0-6,0m, khu vực ven bờ Bắc, Trung và Đông Nam Bộ sóng có thể cao 2,0-4,0m, vùng biển Cà Mau - Kiên Giang sóng biển có thể cao 1,5- 2,5m trong gió mùa Tây Nam mạnh.

Tại ven biển Tây Nam Bộ, khoảng từ cuối tháng 7-9 cần đề phòng mực nước biển dâng cao bất thường gây sạt lở đê biển trong thời gian xuất hiện triều cường kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh. Vùng ven biển các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cần lưu ý đề phòng sóng lớn kết hợp với nước dâng do ảnh hưởng của bão trong tháng 7- 9