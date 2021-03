Những “hoa thép” của lực lượng Công an nhân dân

Chủ Nhật, ngày 07/03/2021 15:00 PM (GMT+7)

Cảnh sát điều tra - công việc được nhiều người cho rằng không dành cho nữ giới. Song với niềm đam mê cháy bỏng và tình yêu nghề, những bông hồng thép của lực lượng CAND vẫn đang lặng thầm chiến đấu, cống hiến, góp phần phá nhiều vụ án.

Quản lý địa bàn; khoanh vùng, nắm đối tượng; định hướng truy tìm các vụ án; trực tiếp đấu tranh với tội phạm… Cảnh sát điều tra - công việc luôn đối mặt với nguy hiểm và đòi hỏi bản lĩnh vốn mặc nhiên được nhiều người cho rằng không dành cho nữ giới. Song với niềm đam mê cháy bỏng và tình yêu nghề, những bông hồng thép của lực lượng CAND vẫn đang lặng thầm chiến đấu, cống hiến, góp phần phá nhiều vụ án.

Bài 1: Nữ chiến sĩ 3 lần được nhận danh hiệu Phụ nữ Công an tiêu biểu

Chuông báo thức rung lên, báo hiệu 5h sáng. Thường vào giờ này, chị cùng các con sẽ trở dậy, tất bật chuẩn bị người đến trường, người đến cơ quan làm việc nhưng gần nửa tháng qua, các con phải tự lo cho nhau.

Tranh thủ lúc nghỉ trưa, chị ghé qua nhà, mua một vài món đồ thiết yếu để vào tủ lạnh rồi vội vã lên đường. Đối tượng trong chuyên án lần này là một kẻ có nhiều tiền án, tiền sự. Nếu không nắm bắt, theo dõi sát sao thì kế hoạch phá án sẽ rất khó thành công.

1.Trở về đơn vị hôm đó, Trung tá Lê Hương Giang, Phó Đội trưởng Đội 5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng lại cùng đồng đội bắt tay vào bàn bạc phương án. Chị và đồng đội lên danh sách từng đối tượng trong đường dây.

Đặng Văn Sơn (SN 1979, trú tại An Lão, Hải Phòng) là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự về cờ bạc. Sau khi ra trại, Sơn lén lút tổ chức hoạt động sát phạt dưới hình thức đỏ đen tại Quảng Ninh.

Từ tháng 3/2020, Sơn câu kết với nhiều đối tượng ở Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hà Nội tổ chức đánh bạc quy mô lớn, liên tỉnh. Để tránh sự phát hiện của Công an, các đối tượng liên tục thay đổi địa điểm tổ chức đánh bạc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; các quận huyện An Lão, Đồ Sơn, Kiến An, Vĩnh Bảo, Cát Hải (Hải Phòng). Những địa điểm tổ chức đánh bạc này cũng thường ở các vị trí độc đạo gây khó khăn cho việc truy bắt như giữa ruộng lúa, bãi đất trống hay khu vực nằm sâu trên núi…

Qua nhiều ngày trinh sát, Trung tá Lê Hương Giang và đồng đội xác định Sơn chính là đối tượng lựa chọn địa điểm để tổ chức đánh bạc; chị nắm vững được quy luật hoạt động của đối tượng từ đó tương kế, tựu kế phá án.

Những nữ chiến sĩ Công an luôn góp phần quan trọng vào thành tích chung của lực lượng Công an.

Những ngày lăn lộn ở cơ sở, Trung tá Lê Hương Giang và đồng đội đã có thông tin về ổ đánh bạc do Sơn điều hành. Xác định đây là ổ nhóm cờ bạc hoạt động chuyên nghiệp gây mất ANTT, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP triệt phá ổ nhóm trên.

Sáng 28/7/2020, Trung tá Lê Hương Giang và đồng đội phát hiện Sơn có mặt tại khu vực đảo Bầu thuộc xã Thái Sơn, An Lão. Nhận thấy thời cơ đã đến, chị và đồng đội đã xây dựng kế hoạch chi tiết để triệt phá, đảm bảo việc bắt giữ các đối tượng an toàn, thu giữ được tang vật. Hồi 14h40 ngày 28/7/2020, nhiều tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đã ập vào bắt quả tang Đặng Văn Sơn, khi đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa cho nhiều đối tượng.

Quá trình kiểm tra đã bắt giữ 42 đối tượng, thu giữ trên chiếu bạc số tiền: 23 triệu đồng, 1 bộ bát đĩa và 4 quân vị là dụng cụ chơi xóc đĩa. Trong vụ này, đến tháng 3-2021, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đã có đủ căn cứ chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng đề nghị truy tố 33 bị can (trong đó 8 bị can về tội tổ chức đánh bạc và 25 bị can về tội đánh bạc), đấu tranh làm rõ số tiền tham gia tổ chức đánh bạc là 42 triệu đồng.

2. Đó chỉ là một trong những vụ án Trung tá Lê Hương Giang và đồng đội đã tham gia khám phá thành công trong thời gian qua. Nhìn vào bản báo cáo thành tích đề nghị công nhận điển hình tiên tiến; đề nghị tặng thưởng Giải thưởng Phụ nữ Công an Hải Phòng tiêu biểu của chị, tôi đặt câu hỏi, điều gì đã khiến chị đạt được thành tích đó.

Trong 5 năm qua, Trung tá Lê Hương Giang đã chủ động báo cáo, tham mưu với Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị lập kế hoạch báo cáo đề xuất với Giám đốc Công an TP chỉ đạo, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương và trực tiếp chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh, điều tra xử lý với các loại tội phạm hình sự; tệ nạn xã hội nhất là loại tội phạm hình sự hình thành băng, ổ nhóm, có tổ chức phức tạp, nguy hiểm.

Tâm sự với chúng tôi về chuyện đời, chuyện nghề, Trung tá Lê Hương Giang chia sẻ: Lâu nay, lính hình sự là công việc mặc nhiên không dành cho nữ… Đó là mảng việc đòi hỏi sự dấn thân và cả những hy sinh. Vì thế, muốn gắn bó với nghề thì bản thân mình phải nỗ lực hơn nhiều. Bởi ngoài trách nhiệm của một cán bộ Công an, họ còn phải làm thiên chức của một người vợ, người mẹ. Nếu không có sự đam mê thì sẽ khó lòng vượt qua tất cả…

Trung tá Lê Hương Giang trong một ngày làm việc.

Muốn phá án tốt, quản lý địa bàn trong sạch thì đòi hỏi mỗi cán bộ đều phải sâu sát với địa bàn; gắn bó tốt với cơ sở… Chẳng quản ngày nắng, hay đêm mưa, chị lăn lộn ở địa bàn.

Ở những nơi Trung tá Lê Hương Giang phụ trách, địa bàn đều trong sạch, vững mạnh. Điển hình như tại Khu công nghiệp Vĩnh Niệm, Cảng Hàng không Cát Bi. Trung tá Lê Hương Giang đã chủ động lên kế hoạch quản lý địa bàn luôn đảm bảo an ninh trật tự, trong những năm qua không để tình trạng mất an ninh, trật tự trên địa bàn. Khi có vụ việc xảy ra, Trung tá Lê Hương Giang chủ động nắm bắt tình hình báo cáo lãnh đạo đơn vị, chủ động xử lý triệt để các vụ việc, không để xảy ra phức tạp.

Trong 5 năm qua, Trung tá Lê Hương Giang đã cùng đồng đội bắt được 11 đối có lệnh truy nã trốn thi hành án; trực tiếp phối hợp phá 6 tụ điểm karaoke trá hình sử dụng ma túy trái phép, 1 ổ nhóm trộm cắp hàng trong container, 19 ổ nhóm cờ bạc dưới hình thức xóc đĩa, cá độ bóng đá qua mạng, môi giới mại dâm... thu nhiều tang vật và các phương tiện có liên quan. Ngoài mảng việc được phân công, chị còn cùng đồng đội tham gia 8 chuyên án lớn của đơn vị, hoàn thành vượt chỉ tiêu công tác được giao.

Với cương vị là Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở, Trung tá Lê Hương Giang luôn có nhiều đổi mới sáng tạo. Hằng ngày, chị đến sớm hơn giờ làm việc, cùng chị em cấp dưỡng của “Bếp ăn tập thể do phụ nữ đảm nhận” dọn dẹp bếp ăn, lên thực đơn, chốt số lượng suất ăn, bảo đảm cho các suất ăn của CBCS trong ngày đủ dinh dưỡng, chất lượng. Hằng tuần, phân công chị em trong Hội cùng chị em cấp dưỡng có bữa ăn tươi, bổ sung dinh dưỡng, phục vụ CBCS ứng trực chiến đấu.

Hằng năm, “Bếp ăn tập thể do phụ nữ đảm nhận” của Hội Phụ nữ Phòng CSHS luôn được tập thể lãnh đạo đơn vị, Hội Phụ nữ Công an TP và CBCS trong đơn vị ghi nhận, đánh giá cao.

Với những kết quả, thành tích đã đạt được, từ năm 2015 đến 2018, chị liên tục đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; năm 2019, chị được nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng; vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ Công an và của UBND TP Hải Phòng, cùng nhiều danh hiệu và phần thưởng khác.

