Những hình ảnh mới nhất trong vụ buôn lậu hơn 3 tấn vàng

Chiều 24/6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, vẫn đang tiếp tục điều tra, xử lý những đối tượng có liên quan đến đường dây buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam do Nguyễn Thị Hóa ở Quảng Trị cầm đầu và hành vi trốn thuế xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý do Lê Xuân Tùng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đọc quyết định khởi tố đối với đối tượng Nguyễn Thị Hóa.

Tới thời điểm này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự “Buôn lậu” và “Trốn thuế" xảy ra tại Cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị; Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý và các đơn vị liên quan.

Cơ quan CSĐT khám xét một tiệm vàng ở Hà Nội liên quan đến vụ án.

Đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 18 đối tượng về tội “Buôn lậu”, quy định tại khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự, gồm: Nguyễn Thị Hóa, Nguyễn Thị Gái, Nguyễn Thị Thiên, Trương Thị Huyền, Nguyễn Thị Thủy, Đỗ Thị Thủy, Nguyễn Thị Vân (Quảng Trị), Nguyễn Văn Thương, Nguyễn Hữu Phương, Nguyễn Hữu Bình, Lê Thế Hải, Trần Anh Sơn, Đặng Văn Định, Nguyễn Thị Vân (điều hành Cửa hàng vàng Kim Linh), Trần Công Quán, Lê Minh Tuân, Đàm Anh Tuấn, Nguyễn Khắc Bồng.

Đối tượng Hóa buôn lậu trên 3 tấn vàng, có tổng trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng.

Ra Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 2 đối tượng là Lê Xuân Tùng và Lê Thúy Quỳnh về tội “Trốn thuế”, quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Nhiều miếng vàng được các đối tượng buôn lậu cất giấu bị Cơ quan CSĐT phát hiện, thu giữ.

Nguyễn Thị Hóa được xem là “bà trùm” buôn lậu vàng. Lợi dụng địa hình tỉnh Quảng Trị giáp ranh với Lào, nhiều tuyến đường có thể dễ dàng qua lại ở biên giới hai nước, Hóa đã tổ chức thuê người vận chuyển, buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ. Các đối tượng tham gia đường dây vận chuyển, buôn lậu vàng này đã tìm đủ mọi phương thức thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt, manh động để vận chuyển, buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam.

Khách hàng của Hóa là một số cửa hàng vàng trong nước. Tùy từng trường hợp đối tượng vận chuyển, buôn lậu được ít hay nhiều vàng, Hóa sẽ trả công cho người vận chuyển số tiền tương ứng nhất định.

Số lượng ngoại tệ và sổ sách, hồ sơ có liên quan đến hành vi buôn lậu, trốn thuế của các đối tượng.

Trước đó, để phục vụ quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành đồng loạt khám xét ở nhiều địa điểm, từ nhà riêng cho đến trụ sở công ty, cửa hàng nơi những đối tượng nằm trong vụ án có liên quan. Quá trình khám xét, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu giữ nhiều tang vật như vàng, hồ sơ, sổ sách, giấy tờ, tài liệu có liên quan đến vụ án. Các đối tượng đã thực hiện nghiêm những quy định của Cơ quan CSĐT trong khám xét nơi ở, nơi làm việc.

Tiền, ngoại tệ được các đối tượng buôn lậu, trốn thuế cất giấu trong ba lô bị Cơ quan CSĐT phát hiện, thu giữ.

Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/nhung-hinh-anh-moi-nhat-trong-vu-buon-lau-hon-3-tan-vang--i69802...Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/nhung-hinh-anh-moi-nhat-trong-vu-buon-lau-hon-3-tan-vang--i698027/