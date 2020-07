Nhổ nước bọt vào nhân viên hàng không vì ra muộn, không được bay

Thứ Sáu, ngày 31/07/2020 15:25 PM (GMT+7)

Thiếu kiểm soát, một nam hành khách đã chửi bới và nhổ nước bọt thẳng vào mặt nhân viên hàng không tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Một nam hành khách đã nhổ nước bọt vào mặt nhân viên hàng không vì ra muộn, không được bay

Nguồn tin của Báo Giao thông cho hay, nhà chức trách hàng không tại Cảng HKQT Nội Bài vừa ra quyết định xử phạt một nam hành khách tên H.V.T hai triệu đồng do hành vi lăng mạ nhân viên hàng không. Trước đó, trưa 30/7, tại sân bay Nội Bài, do đến muộn, nam hành khách này đã không được bay. Không đồng ý, anh này đòi gặp đại diện hãng để giải quyết. Trong lúc làm việc, hành khách này đã to tiếng, chửi bới, lăng mạ và nhổ nước bọt vào vào nhân viên N.M.P của hãng hàng không Vietjet.

Nam hành khách sau đó được xác nhận tên H.V.T, 38 tuổi, thường trú tại xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng đi chuyến bay VJ401 từ Hà Nội đi Đà Lạt

Được biết, chuyến bay dự định cất cánh lúc 10h40 ngày 30/7 tuy nhiên đến 10h50 hành khách mới cửa ra máy bay số 13 của nhà ga T1, sân bay Nội Bài.

Trung tâm An ninh hàng không sân bay Nội Bài sau đó đã lập biên bản sự việc và bàn giao Cảng vụ hàng không miền Bắc xử lý theo quy định.

Cảng vụ hàng không miền Bắc đã ra quyết định xử phạt hành khách H.V.T hai triệu đồng theo quy định của nghị định 162 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng do lỗi thực hiện hành vi lăng mạ nhân viên hàng không.

