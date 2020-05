Nhịp sống bên trong khu cách ly 243 bà bầu ở Quảng Nam

Chủ Nhật, ngày 31/05/2020 09:44 AM (GMT+7)

Hàng trăm thai phụ cảm thấy hết sức vui mừng khi được đưa về quê, được bố trí nơi ăn chốn ở sạch sẽ, thoáng mát, được phục vụ tận tình…

Ngày 30-5, phóng viên đã có mặt tại Khu cách ly Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân 5 (đóng tại xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) ghi nhận cuộc sống của 343 công dân Việt Nam, trong đó có 243 thai phụ vừa được đưa từ Đài Loan về nước.

Sau chuyến bay dài, nhiều người vẫn chưa hết mệt mỏi nhưng một điều mà ai cũng có thể cảm nhận được đó là niềm vui vô bờ bến của những công dân may mắn được trở về nước. Qua tìm hiểu, những người được đưa trở về quê đợt này đa số là lao động phổ thông tại một số tỉnh ở miền Bắc và miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình sang làm việc tại Đài Loan; một số người học tập, đi du lịch, đi thăm người thân bị mắc kẹt 2-3 tháng trời do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Nhịp sống bên trong khu cách ly

Nhiều người cho biết, trong thời gian qua, cuộc sống của họ ở Đài Loan hết sức khó khăn bởi chi phí đắt đỏ, nhiều thai phụ bị mất việc làm, không có bảo hiểm nên việc sinh hoạt, chăm lo cho sức khỏe vô cùng phức tạp. Vì vậy, khi được đón trở về quê, mọi người đều vui mừng không tả xiết. Họ xúc động và gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan, đơn vị liên quan đã hết sức quan tâm, bố trí chuyến bay nhân đạo đưa họ về nước.

Đối với cuộc sống trong khu cách ly, nhiều người nói rằng rất bất ngờ khi được bố trí nơi ăn chốn ở sạch sẽ, thoáng mát, được phục vụ tận tình, chu đáo như vậy. Riêng đối với lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, công việc hết sức vất vả vì chỉ có vài chục người nhưng phải phục vụ tới hàng trăm người, trong đó có tới 243 người mang thai. Dù vậy, mọi người đều cảm thấy rất vui.

Đại tá Nguyễn Quyết Chiến, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam, chỉ huy Khu cách ly trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân 5, cho biết, việc đưa 343 công dân, trong đó có 243 người mang thai về nước thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào ta, không phân biệt đối tượng, thành phần, khi có khó khăn, cả hệ thống chính trị chung tay giúp đỡ bà con qua cơn hoạn nạn.

Như đã thông tin, chiều 29-5, 343 công dân, trong đó có 243 thai phụ người Việt Nam đã được đưa từ Đài Loan về sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN579. Sau khi xuống sân bay, ngành y tế Đà Nẵng đã khám sàng lọc, kiểm tra y tế cho 343 công dân rồi bàn giao cho Quảng Nam để đưa về khu cách ly tập trung tại Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân 5. Hiện tại, tất cả các công dân này đã được lấy mẫu đưa đi xét nghiệm.

Dưới đây là một số hình ảnh do PV ghi lại:

Các thai phụ trực tiếp đến nhận diện valy, túi xách của mình

Họ được gọi tên theo từng nhóm 10 người, được bố trí ghế ngồi chở ở sảnh thoáng mát và bắt buộc phải mang khẩu trang

Khi các thai phụ nhận valy xong, lực lượng chức năng được bố trí giúp đỡ mang tới tận phòng

Những cán bộ chiến sĩ không quản ngại khó khăn, mang vác hàng trăm valy cho các thai phụ

Một số người khỏe mạnh hơn giúp nhau khiêng đồ để các cán bộ chiến sĩ bớt vất vả

Mọi người phải kê khai tình hình sức khỏe hằng ngày

Chị Thái Thị Hiền (quê huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) cùng chồng sinh sống tại Đài Loan được hơn 9 năm. Chị mới sinh được 3 tháng và gặp rất nhiều khó khăn ở xứ người, chị may mắn được đưa về quê.

Mọi người cảm thấy rất vui mừng khi được trở về quê an toàn

Mọi người được khuyến cáo phải đeo khẩu trang khi tiếp xúc, nói chuyện gần với nhau

Chiều 30-5, thai phụ Trần Thị Hường (ngụ thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) lau dọn lại valy sau quãng thời gian nghỉ ngơi, lấy lại sức khỏe

Trong khu cách ly được trang bị wifi miễn phí, các thai phụ vô tư gọi điện trò chuyện với người thân thông qua mạng xã hội

Mỗi người đều được cấp phát nhu yếu phẩm để dùng riêng

Sau khi chuẩn bị thức ăn, các cán bộ chiến sĩ ở vòng ngoài đưa lên xe đẩy để bàn giao cho lực lượng ở vòng trong trực tiếp đưa đến từng phòng phát cho mọi người

Các cán bộ chiến sĩ kiểm tra kỹ lưỡng khẩu phần ăn, phát số thứ tự cụ thể để đưa đến cho bà con

Những cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam làm nhiệm vụ ở vòng trong được trang bị đồ bảo hộ để tránh nguy cơ lây nhiễm khi trực tiếp tiếp xúc với các công dân vừa về từ Đài Loan, chưa có kết quả xét nghiệm.

Các công dân được phục vụ tận tình, chu đáo

Các ngành chức năng thường xuyên phun khử trùng tại khu cách ly để tránh nguy cơ lây nhiễm

