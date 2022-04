Nhiều số điện thoại giả danh ngành điện gọi đòi tiền điện tại miền Trung – Tây Nguyên

Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến cáo, để bảo vệ quyền lợi và tránh thiệt hại không đáng có, người dùng cần lưu ý một số điểm sau: Các cuộc gọi, tin nhắn từ quốc tế về sẽ hiển thị dấu cộng (+) hoặc hoặc 00 ở đầu và hai số tiếp theo không phải là 84 (Mã nước Việt Nam). Đối với các cuộc gọi giả danh công an, viện kiểm sát, ngân hàng, tự xưng là nhân viên điện lực thông báo đang nợ tiền điện hoặc thông báo có quà từ bưu điện…, người dùng tuyệt đối không thực hiện bất cứ yêu cầu nào. Người dùng cũng không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại. Trong trường hợp này, người dùng cần tắt máy ngay và trình báo ngay cho cơ quan Công an để xử lý, hoặc thông báo đến số điện thoại trực ban hình sự 0692348560 của Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an để được hướng dẫn kịp thời.