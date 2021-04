CSGT TP.HCM cảnh báo việc lừa đảo bằng việc giả 'phạt nguội'

Người bị phạt nguội sẽ nhận được thông báo gửi về nhà Đại diện Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM khẳng định, đặc thù của giải pháp xử phạt vi phạm giao thông qua hình ảnh là phải thực hiện qua nhiều giai đoạn. Trước hết phải tiến hành ghi hình các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông. Sau đó trích xuất các hình ảnh vi phạm có đủ yếu tố xử phạt (thời gian vi phạm, địa điểm vi phạm, tín hiệu giao thông, biển số đăng ký phương tiện), hoàn thành hồ sơ phiếu báo xác định hành vi vi phạm kèm thông báo vi phạm và chuyển đến người vi phạm bằng thư gửi bảo đảm qua đường bưu điện. Nếu sau 15 ngày mà người vi phạm vẫn chưa đến cơ quan chức năng để phối hợp giải quyết vụ việc vi phạm hành chính thì Phòng PC08 sẽ phối hợp với Công an phường, xã, thị trấn để gửi lại thông báo vi phạm tới chủ phương tiện. Như vậy, tất cả các trường hợp vi phạm qua hình ảnh đều có thông báo vi phạm của cơ quan chức năng đến chủ phương tiện. Khi nhận được thông báo vi phạm của cơ quan chức năng, đến ngày hẹn, chủ phương tiện hoặc đại diện chủ phương tiện hoặc người có hành vi vi phạm và phương tiện vi phạm đến trụ sở cơ quan chức năng để giải quyết.