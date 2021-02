Nhiều nơi ở Bắc Giang lập chốt chặn, ngăn người từ Hải Dương vào địa bàn

Thứ Ba, ngày 16/02/2021 09:35 AM (GMT+7)

Nhiều địa phương đã lập các chốt chặn để kiểm soát, tạm dừng cho người đi từ Hải Dương vào địa bàn để phòng chống dịch Covid-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhiều huyện ở tỉnh Bắc Giang đã quyết định tạm dừng cho người đi từ Hải Dương vào địa bàn, kiểm soát nghiêm người và phương tiện ra vào huyện.

Tỉnh Bắc Giang yêu cầu kiểm soát chặt người đi về từ Hải Dương - Ảnh: Sở Y tế Bắc Giang

Sau khi UBND tỉnh Hải Dương ra quyết định cách ly xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày 16-2 để phòng, chống dịch Covid-19, nhiều huyện ở tỉnh Bắc Giang đã tạm dừng cho người từ Hải Dương vào địa bàn.

Tại huyện Lục Nam, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vào chiều 15-2 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, huyện Lục Nam đã cấp tốc tăng cường nhân lực, vật lực chốt chặn các khu vực giáp ranh với tỉnh Hải Dương. Huyện này có 2 xã Đan Hội và Cẩm Lý nằm tiếp giáp với tỉnh Hải Dương, nơi đang có nhiều người mắc Covid-19.

Để đề phòng người dân từ phía Hải Dương thâm nhập, trở về Lục Nam, nhất là sau khi có thông báo tỉnh này thực hiện cách ly xã hội toàn tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Lục Nam kịp thời chỉ đạo các xã tăng cường chốt chặn tất cả các đường mòn, lối mở sang tỉnh Hải Dương. Trong đó, xã Cẩm Lý có 3 chốt chặn tuyến đường mòn sang xã Bắc An, TP Chí Linh (Hải Dương); xã Đan Hội có 3 chốt chặn tuyến đường mòn sang xã Lê Lợi, TP Chí Linh (Hải Dương). Mỗi chốt có 4 người do cán bộ, chiến sĩ công an chính quy làm chốt trưởng, chia làm 2 ca trực 24/24 giờ. Mặt khác, Công an huyện tăng cường lực lượng cho các xã để tổ chức tuần tra, kiểm soát người ra vào địa bàn.

Chủ tịch UBND huyện Sơn Động cũng đã yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện ngay việc rà soát, tạm dừng cho người dân đi từ tỉnh Hải Dương vào địa bàn huyện Sơn Động. Người đứng đầu huyện Sơn Động yêu cầu Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Trung tâm Y tế huyện và các xã, thị trấn có liên quan tăng cường lực lượng tại các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, các Tổ công tác kiểm soát nghiêm ngặt đối với người và phương tiện ra - vào huyện; không cho người và phương tiện đi từ tỉnh Hải Dương vào địa bàn huyện Sơn Động kể từ 15 giờ ngày 15-2 cho đến khi có thông báo mới.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục tập trung cao chỉ đạo việc điều tra và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ những người đi, đến và trở về từ huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) từ ngày 15-1 trở lại đây.

Ông Từ Quốc Hiệu, Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang, cho hay ngoài 2 huyện trên, còn có huyện Lục Ngạn và Yên Dũng cũng áp dụng quyết định tạm dừng cho người đi từ Hải Dương vào địa bàn.

Theo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương, toàn tỉnh sẽ thực hiện tổng rà soát người từ Hải Dương về địa phương. Nếu nhóm người này còn trong thời hạn 14 ngày thì trước mắt sẽ phải cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm. "Nếu những người đó thuộc khu vực màu đỏ theo hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng, chống dịch đăng trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế thì thực hiện cách ly tập trung. Kết quả rà soát được các cơ quan liên quan báo cáo 1 ngày 2 lần. Riêng người ở huyện Cẩm Giàng thì hoàn thành lấy mẫu của bản thân họ và người nhà trong ngày 16-2" - Ông Từ Quốc Hiệu cho biết.

