Nhiệt độ ở TP.HCM cao nhất từ đầu năm, Nam Bộ có nơi lên 40 độ C

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực miền Đông Nam Bộ, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Trong khi đó, tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ nắng nóng vẫn duy trì trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt, cường độ nắng nóng phổ biến tăng trên toàn khu vực. Nhiệt độ dao động từ 35 độ C đến 40 độ C.

Nhiệt độ cao nhất tại Biên Hòa (Đồng Nai) là 40 độ C, Long Khánh (Đồng Nai) là 39,5 độ C, Sở Sao (Bình Dương) là 39,2 độ C.

Ngày 10-4 có nền nhiệt độ cao nhất từ đầu năm đến nay. Ảnh: NHƯ NGỌC

Theo ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, tại TP.HCM ngày 9 và 10-4 là hai ngày có nhiệt độ cao nhất từ đầu năm đến nay, mức nhiệt ghi nhận cao nhất là 38 độ C.

Dự báo ngày 11-4, nắng nóng sẽ tiếp tục xảy ra diện rộng, miền Đông Nam Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Miền Tây Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 35-40 độ C.

Một số nơi nhiệt độ có thể lên đến 40 độ vào ngày 11-4 là Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương. Tại TP.HCM, ngày 11-4 nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 39 độ C.

Trong 3 đến 5 ngày tới, nắng nóng cũng sẽ xảy ra trên diện rộng và gay gắt ở khu vực Nam bộ.

