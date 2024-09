Nguyên Trưởng phòng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất bị khởi tố

Ngày 5-9, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Minh Khôi (48 tuổi, nguyên Trưởng phòng Quản lý quy hoạch và xây dựng thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi) về hành vi nhận hối lộ.

Trước đó, liên quan vụ án "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ" xảy ra tại Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, đầu tháng 4-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng đã khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can đang công tác tại Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi về hành vi đưa và nhận hối lộ.

Lực lượng chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Trần Minh Khôi

2 bị can bị bắt gồm bị can Nguyễn Phạm Trọng Nghĩa, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi về hành vi "Nhận hối lộ" và bị can Trần Thạch Nam, Phó Trưởng Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường thuộc đơn vị này, về hành vi "Đưa hối lộ".

Đến tháng 6-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Lê Thế Tào (54 tuổi, ngụ phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi), là giám đốc một doanh nghiệp tư nhân ở Quảng Ngãi về hành vi "Đưa hối lộ".

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp điều tra mở rộng vụ án, đồng thời kêu gọi các đối tượng có liên quan trong vụ án khẩn trương đầu thú, tố giác tội phạm và khắc phục hậu quả để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

