Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Nguyễn Duy Linh bị khởi tố

Thứ Ba, ngày 15/06/2021 23:10 PM (GMT+7)

Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Nguyễn Duy Linh bị khởi tố điều tra về những sai phạm liên quan đến vụ án Vũ "nhôm" đưa hối lộ.

Vũ "nhôm" tại phiên tòa xét xử tội đưa hối lộ

Ngày 15/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Duy Linh, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Tình báo, Bộ Công an vì có hành vi vi phạm pháp luật.

Sau khi ra các quyết định trên, cơ quan điều tra đã tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật.

Ông Linh bị khởi tố để điều tra về những sai phạm liên quan vụ án Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") đưa hối lộ thời điểm ông Linh là Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an, ở giai đoạn 2018.

Theo kết luận điều tra, tháng 6/2017, Phan Văn Anh Vũ bị Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an điều tra về những sai phạm trong vụ án cố ý làm lộ bí mật nhà nước và những hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng nhà, đất công sản tại TP Đà Nẵng và một số địa phương.

Do lo sợ bị pháp luật xử lý, Phan Văn Anh Vũ nhờ Hồ Hữu Hòa tiếp cận với ông Nguyễn Duy Linh, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, để nhờ giúp đỡ, tìm hiểu thông tin. Ông Linh đã nhận một số quà của Vũ “nhôm”.

Cơ quan điều tra cho rằng Phan Văn Anh Vũ đã nhờ lái xe của mình chuyển 5 tỉ đồng cho Hòa và 4 lần chuyển quà khác. Ngoài ra, bị can còn trực tiếp đưa 500.000 USD để Hòa chuyển cho vị lãnh đạo Tổng cục Tình báo này, tuy nhiên Hòa phủ nhận.

Cơ quan tố tụng cũng đã đề nghị truy tố bị can Hồ Hữu Hòa (37 tuổi, quê Nghệ An) về tội "môi giới hối lộ".

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/nguyen-pho-tong-cuc-truong-tong-cuc-tinh-bao-nguyen-duy-linh-bi-khoi-to-d511855.html