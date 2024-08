Nguyên Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ lừa đảo tiền tỷ

Ông Trần Hồng Quang tại cơ quan Công an

Ngày 10-4, Công an tỉnh Hòa Bình nhận được đơn của bà L, tố giác ông Trần Hồng Quang chiếm đoạt của bà L số tiền hơn 6 tỷ đồng...

Qua điều tra, xác minh, Công an tỉnh Hòa Bình xác định trong khoảng thời gian từ tháng 7-2022 đến tháng 1-2023, lợi dụng mối quan hệ quen biết, Trần Hồng Quang đã vay mượn số tiền hơn 4 tỷ đồng của bà L với mục đích “xin việc”. Khi được bà L. yêu cầu trả số tiền vay, ông Quang không trả.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an xác định vụ án trên có dấu hiệu của tội phạm. Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và tiến hành khám xét chỗ ở đối với ông Trần Hồng Quang để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện, cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật.

