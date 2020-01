Nguyên nhân nổ lớn ở nhà máy nhiệt điện Uông Bí, Quảng Ninh

Thứ Hai, ngày 13/01/2020 11:31 AM (GMT+7)

Vụ nổ bất ngờ xảy ra tại nhà máy nhiệt điện Uông Bí chiều 12/1 khiến nhiều người dân hoảng hốt. Nguyên nhân vụ việc đã được xác định.

Tin nóng Sự kiện:

Khói bốc cao sau tiếng nổ lớn ở nhà máy nhiệt điện Uông Bí (Quảng Ninh)

Thông tin ban đầu, khoảng 16h38 ngày 12/1, người dân sống xung quanh khu vực nhà máy Nhiệt điện Uông Bí - Công ty Nhiệt điện Uông Bí (Tổng Công ty Phát điện 1, tại phường Quang Trung, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) hoảng hốt nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà máy này. Ngay sau đó, một lượng lớn khói bụi bất ngờ bốc lên và bao phủ một phần khu vực nhà máy.

Sáng 13/1, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Lê Văn Hanh, Tổng Giám đốc Công ty nhiệt điện Uông Bí cho biết, thời điểm trên, tại công ty Nhiệt điện Uông Bí xảy ra sự cố bục ống sinh hơi của lò hơi. Do hơi có áp lực cao (17 Mpa) xì ra ngoài gây tiếng ồn và hơi nước, khói bụi bốc lên nóc lò hơi trong khoảng 3 phút.

"Nguyên nhân do công ty đang thí nghiệm đốt than trộn nhập khẩu 5a1 do TKV cấp. Lò hơi bị đóng xỉ, tảng xỉ cứng rơi xuống gây bục ống sinh hơi. Sự cố không gây ảnh hưởng đến người và thiết bị xung quanh", ông Hanh nói thêm.

Cũng theo ông Hanh, công ty đang khẩn trương xử lý, khắc phục sự cố để đưa tổ máy hoạt động trở lại.

