Nguyên Chủ tịch Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng tiếp tục bị khởi tố

Thứ Tư, ngày 09/06/2021 15:14 PM (GMT+7)

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can số 207 ngày 8-6-2021 đối với ông Nguyễn Chiến Thắng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa để điều tra tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" liên quan dự án BT Trường Chính trị.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai tại số 1 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Nha Trang, thuộc Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa (cũ), do đại tá Đặng Văn Mạnh, thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa, ký.

Đây là vụ án liên quan đến nhiều sai phạm trong việc giao đất, quản lý đất đai, trong quá trình thực hiện dự án BT (xây dựng - chuyển giao) Trường Chính trị tại Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Đến nay, ông Ngyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016, đã phải nhận 2 quyết định khởi tố bị can cùng tội danh trong hai vụ án.

Trước đó, tối 8-6, Cơ quan CSĐT đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Thắng về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" theo khoản 3, điều 229 Bộ Luật Hình sự xảy ra trong quá trình cho triển khai thực hiện 2 dự án trên núi Chín Khúc là Sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và Biệt thự sông núi Vĩnh Trung.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Chiến Thắng tại nhà riêng

Trước đó, Báo Người Lao Động đã thông tin khu "đất vàng" Trường Chính trị Khánh Hòa cũ ở số 1 Trần Hưng Đạo, đối diện Tỉnh ủy Khánh Hòa cách biển khoảng 100m có diện tích 7.400m2.

Khu đất này được Công ty CP Thanh Yến đầu tư dự án Khu phức hợp thương mại - dịch vụ - y tế - văn phòng - khách sạn - nhà ở chung cư - Nha Trang Center 2 (hiện có tên thương mại là Gold Coast) với quy mô trung tâm thương mại và 2 khối nhà cao 40 tầng.

Khu đất vàng số 1 Trần Hưng Đạo trước đây là Trường Chính trị Khánh Hòa nay đã là Khu phức hợp thương mại - dịch vụ - y tế - văn phòng - khách sạn - nhà ở chung cư - Nha Trang Center 2 (Gold Coast)

Lật lại hồ sơ dự án này, ngày 25-5-2011, UBND tỉnh Khánh Hòa có Văn bản số 2539 trình Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số dự án trên địa bàn theo hình thức BT, trong đó có dự án Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa và theo hình thức chỉ định nhà đầu tư. Chính phủ đã có công văn yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) tham mưu Chính phủ trả lời những nội dung nói trên.

Tại Văn bản số 3834 ngày 15-6-2011, Bộ KH-ĐT cho rằng thực hiện theo hình thức BT là phù hợp nhưng không thống nhất về việc chỉ định nhà đầu tư. Theo quy định, việc chỉ định nhà đầu tư chỉ được áp dụng khi chỉ có một nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án; nhà đầu tư đề xuất mà không có nhà đầu tư khác tham gia; dự án thực hiện đáp ứng nhu cầu cấp bách về việc sử dụng công trình kết cấu hạ tầng do Thủ tướng Chính phủ quyết định. "Danh mục dự án của UBND tỉnh Khánh Hòa không thuộc một trong các trường hợp được áp dụng chỉ định nhà đầu tư. Đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định hiện hành" - văn bản của Bộ KH-ĐT nói rõ.

Theo tìm hiểu, giá trị hợp đồng BT khu đất Trường Chính trị Khánh Hòa chỉ khoảng 123 tỉ đồng, trên thực tế chỉ quyết toán 114,8 tỉ đồng. Điều kỳ lạ, dù "bán" khu "đất vàng" trung tâm TP Nha Trang này vẫn không đủ tiền xây ký túc xá cho Trường Chính trị mới ở ngoại ô thuộc xã Phước Đồng TP Nha Trang.

