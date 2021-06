NÓNG: Khởi tố, bắt tạm giam 2 nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Thứ Ba, ngày 08/06/2021 19:39 PM (GMT+7)

Chiều 8-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Chiến Thắng và ông Lê Đức Vinh. Cả hai là nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa 2 nhiệm kỳ liền nhau.

Chiều 8-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý theo khoản 3, Điều 229 BLHS xảy ra tại dự án Sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và dự án Biệt thự sông núi Vĩnh Trung thuộc khu vực núi Chín Khúc, tỉnh Khánh Hòa.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Chiến Thắng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cũng quyết định khởi tố bị can về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo quy định tại Điều 219 BLHS; lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Đức Vinh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Lê Đức Vinh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa còn quyết định khởi tố bị can về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo quy định tại Điều 219 BLHS; lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Mộng Điệp, nguyên Giám đốc Sở TN-MT tỉnh này.

Ông Lê Mộng Điệp khi còn đương chức, ảnh: Báo Khánh Hòa

Ông Lê Đức Vinh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Ông Lê Đức Vinh sinh ngày 15-12-1965 quê quán xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ kỹ thuật xây dựng; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp Sự nghiệp. Năm 1983, học tại Khoa Xây dựng (X1) Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, nay là khoa Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Ông Vinh từng làm Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch UBND TP Nha Trang và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2011 – 2016. Năm 2015, ông Lê Đức Vinh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Ngày 14-6-2016, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI đã tiến hành kỳ họp thứ nhất bầu Lê Đức Vinh tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 Ngày 23-08-2019, trong chương trình kỳ họp 38, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận về những dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa với nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng liên quan đến nhiều lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng… gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát lớn tài sản, ngân sách nhà nước. Ông Lê Đức Vinh cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban thường vụ Tỉnh ủy và chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa. Ngày 5-11-2019, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Đức Vinh, Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ngày 13-12-2019, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021 và xóa tư cách phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Lê Đức Vinh do đã có những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng. Ông Nguyễn Chiến Thắng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Ông Nguyễn Chiến Thắng sinh ngày 10-12-1955, tại xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, có học vị tiến sĩ điều khiển học, trình độ cao cấp lý luận chính trị, chuyên viên cao cấp về quản lý nhà nước. Ông Thắng là từng là chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 – 2016. Ông Thắng từng giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư thành ủy Cam Ranh, Giám đốc sở Thủy sản. Tháng 6-2017, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh và ông Nguyễn Chiến Thắng - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Qua đó kết luận, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016 có khuyết điểm, vi phạm trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh sang đất ở tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, chuyển từ trả tiền thuê đất hàng năm thành giao đất ở có thu tiền sử dụng đất với diện tích 64 ha chưa đúng quy định của Luật Đất đai. Ông Thắng ký trực tiếp ký văn bản chỉ định thầu 2 dự án đường Phong Châu và đường Cao Bá Quát - Cầu Lùng chưa đúng với nghị định của Chính phủ, Quy chế làm việc của Tỉnh ủy và ý kiến của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi xem xét, cân nhắc, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy khuyết điểm, vi phạm của ông Nguyễn Chiến Thắng chưa gây hậu quả, chưa đến mức phải xem xét kỷ luật nên yêu cầu ông Thắng nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc. Ngày 23-08-2019, trong chương trình kỳ họp 38, UBKT Trung ương đã xem xét, kết luận về những dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa với nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng liên quan đến nhiều lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng… gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát lớn tài sản, ngân sách nhà nước. Ông Nguyễn Chiến Thắng cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban thường vụ Tỉnh ủy và chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa. Ngày 5-11-2019, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016 Ngày 13-12-2019, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021 và xóa tư cách chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Chiến Thắng do đã có những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng. Ông Lê Mộng Điệp, sinh ngày 20 tháng 4 năm 1955, quê tỉnh Quảng Nam. Có trình độ học vấn cử nhân Đại học Bách Khoa. Từng làm chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa. Ngày 28-9-2020, UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị lần thứ 40 để tiếp tục tiến hành xem xét, thi hành kỷ luật đối với các đảng viên có vi phạm theo Thông báo kết luận số 680-TB/UBKTTW ngày 30-8-2019 của UBKT Trung ương, ông Lê Mộng Điệp - nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã vi phạm Luật Đất đai năm 2003, Luật Đất đai năm 2013 và Quy định về những điều đảng viên không được làm. Những khuyết điểm, vi phạm của ông Lê Mộng Điệp là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông. Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân sai phạm; căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Mộng Điệp bằng hình thức cảnh cáo.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/nong-khoi-to-bat-tam-giam-2-nguyen-chu-tich-ubnd-tinh-khanh-hoa-20210608170945457.htm