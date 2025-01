Người Sài Gòn xếp hàng gõ chuông đầu xuân

Sau chương trình bắn pháo hoa giao thừa, nhiều người dân đổ chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3) vãn cảnh, cầu an.

Ngôi chùa xây năm 1964, rộng khoảng 6.000 m2, là một trong những điểm du lịch tâm linh nổi tiếng ở TP HCM.

Ngoài thắp hương lễ Phật và nhận lộc, hàng dài người chờ gõ chuông với ước nguyện cầu bình an.

Người dân xếp hàng chờ đợi, chăm chú nhìn về khu gõ chuông chùa.

Đi từ Gò Vấp đến chùa lúc 1h30, bà Lưu Thị Hương (45 tuổi, áo vàng) cho biết đã đứng chờ 20 phút để gõ chuông chùa. "Với tôi, đi lễ, nghe tiếng chuông chùa là một cách tốt lành để mong ước cho mọi việc trong năm thuận lợi", bà Hương nói.

Bên trong chánh điện chùa Vĩnh Nghiêm, người dân, phật tử được nhận lộc do nhà chùa phát trong khoảng một tiếng, bắt đầu từ 0h30. Theo sư thầy tại chùa Vĩnh Nghiêm, lộc có sự trì chú của thầy chùa hàng ngày đọc kinh tại đây, mang theo ý nghĩa về sự cầu mong cho công việc hanh thông, gia đạo bình an.

Chị Thanh Nga (áo vàng) xoa tay vào tượng Tôn giả A-Nan, một trong 10 đại đệ tử của Phật. Theo chị, việc chạm tay này mang ý nghĩa xin phước lộc, mọi sự như ý.

Chị Huỳnh Thị Ngọc My (25 tuổi), cho biết đã đi chùa Vĩnh Nghiêm dịp giao thừa, rạng sáng mùng 1 được 5 năm nay. "Việc cầu an cho gia đình và bản thân trở thành thói quen. Dịp lễ này, không khí nhộn nhịp nhưng trang nghiêm", chị My nói.

Trong chánh điện, người dân ngồi trật tự, cùng chắp tay cầu nguyện cho năm mới.

Trở về Việt Nam sau 7 năm du học ở Hà Lan và Cộng hòa CZech, Đặng Ngọc Huyền (23 tuổi, giữa) đi chùa cùng mẹ và dì. "Không khí ngoài đường se lạnh, nhưng vào đây đông người, tôi thấy ấm áp hẳn. Nước ngoài mọi người không có thói quen đi chùa, nên tôi cảm nhận rõ sự khác biệt về văn hoá", chị Huyền nói.

Phía bên ngoài chánh điện chùa Vĩnh Nghiêm, người dân đốt nhang khói nghi ngút khắp sân. Do lượng người đổ về chùa lớn, ban quản lý chùa phải nhắc nhở mỗi người thắp một nén nhang.

Phủ Tây Hồ ở Hà Nội chật kín người dân đi lễ sau giao thừa. Video: Lộc Chung