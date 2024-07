Người phụ nữ thừa nhận đầu độc 4 người thân bằng xyanua ở Đồng Nai

Ngày 7-7, cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ án hành vi của nghi phạm Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, trú xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) để điều tra về tội giết người.

Theo cơ quan công an, từ nguồn tin tố giác tội phạm, Công an tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc điều tra vụ việc thanh niên NHBT (18 tuổi, trú xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) đang cấp cứu tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh ở TP. Thủ Đức (TP. HCM) trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, được chẩn đoán nhiễm chất độc Xyanua.

Theo lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đồng Nai, khi tiếp nhận được thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự cùng với các đơn vị triển khai toàn bộ các nghiệp vụ như khám nghiệm hiện trường.

Nghi phạm Nguyễn Thị Hồng Bích tại cơ quan công an.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, cơ quan công an xác định Bích nghi phạm nên đã tiến hành đưa về trụ sở công an để đấu tranh, lấy lời khai. Tại cơ quan công an Bích đã nhận toàn bộ hành vi của mình.

Bước đầu Bích khai, đang sinh sống cùng với vợ chồng anh ruột tại căn nhà thuộc tổ 4 (ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch).

Nguyên nhân theo lời khai ban đầu của Bích là do xuất phát từ mâu thuẫn với những người thân trong gia đình.

Ngày 22- 6, khi nhìn thấy cháu T đang ngồi học bài một mình, Bích đã lấy chất độc xyanua bỏ vào thuốc con nhộng rồi đưa cho cháu T uống. Hậu quả, cháu T bị ngộ độc được cấp tại Bệnh viện trong tình trạng hôn mê.

Ngoài ra, Bích còn khai nhận từ tháng 10- 2023 đến tháng 6- 2024, Bích đã dùng chất độc Xyanua đầu độc 3 người thân khác trong gia đình dẫn đến tử vong, trong đó có chồng của Bích và 2 đứa cháu ruột.

Tiến hành khám xét nơi ở của Bích, cơ quan công an đã thu giữ một số vật chứng liên quan, trong đó có 1 chai nhựa màu trắng bên trong có chứa tinh thể Bích cất giấu trong nghĩa trang thuộc ấp Sơn Hà (xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch).

Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, bên trong chai được xác định độc chất kali xyanua, loại chất cực độc.

Cơ quan công an tỉnh Đồng Nai nhận định đây mới chỉ là lời khai ban đầu của Bích. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ, mục đích của Bích để xử lý theo quy định của pháp luật.

