Người phụ nữ 39 tuổi được tuyển chọn làm thượng úy công an

Ngày 22/12, tại Công an xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã diễn ra lễ công bố quyết định tuyển chọn một cán bộ Công an xã bán chuyên trách vào lực lượng Công an tỉnh Bình Dương. Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Dựt - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương - đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng chị Lê Ngọc Thu.

Chị Lê Ngọc Thu là cán bộ công an xã bán chuyên trách đang công tác tại Công an xã Tân Mỹ. Chị Thu chính thức được tuyển vào Công an tỉnh Bình Dương và được phong quân hàm thượng úy.

Theo đánh giá của lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương, chị Lê Ngọc Thu có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước; có đủ điều kiện về trình độ, tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe, năng lực, trách nhiệm và có nhiều cống hiến trong công tác.

Đặc biệt, chị Lê Ngọc Thu có 13 năm công tác trong lực lượng công an xã bán chuyên trách, trong đó có 7 năm là phó trưởng công an xã. Chị được tặng 2 bằng khen và nhiều giấy khen của các cấp.

Đại tá Nguyễn Văn Dựt (bìa phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng chị Lê Ngọc Thu. Ảnh: Công an tỉnh Bình Dương.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đề nghị Công an huyện Bắc Tân Uyên, Công an xã Tân Mỹ tiếp tục quan tâm bồi dưỡng về chính trị, nghiệp vụ để Thượng úy Lê Ngọc Thu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Văn Dựt cũng đề nghị nữ thượng úy tiếp tục rèn luyện, giữ vững phẩm chất chính trị, gương mẫu, không ngừng nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác, cùng với đồng đội trong đơn vị đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]