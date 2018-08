Người điều khiển Rolls-Royce trên 20 tỷ “biển khủng” bị tai nạn là ai?

Thứ Bảy, ngày 11/08/2018 21:00 PM (GMT+7)

Lưu thông trong khu đô thị đến ngã tư thiếu chú ý quan sát, siêu xe Rolls-Royce trên 20 tỷ xảy ra tai nạn khiến ô tô Honda CRV chổng bốn vó lên trời.

Phần đầu Rolls-Royce trên 20 tỷ “biển khủng” bị biến dạng sau tai nạn

Chiều ngày 11/8, trao đổi với PV Báo Giao thông, một lãnh đạo công an quận Long Biên cho biết, đội CSGT trật tự cơ động Công an quận đang thụ lý giải quyết vụ va chạm giao thông giữa siêu xe trên 20 tỷ biển khủng với ô tô Honda CRV.

Thông tin ban đầu, vụ TNGT xảy ra vào lúc 14h15 tại một ngã tư trong Khu đô thị Sài Đồng thuộc địa bàn phường Việt Hưng, quận Long Biên. Chiếc siêu xe Rolls-Royce trên 20 tỷ biển khủng 30A-567.89 đã va chạm với ô tô Honda CRV 30S-058.74. Cú tông mạnh làm ô tô Honda CRV chổng bốn bánh lên trời, còn phần đầu siêu xe Rolls-Royce bị biến dạng.

Ô tô Honda CRV 30S-058.74 chổng bốn vó lên trời

Theo một nguồn tin riêng của PV Báo Giao thông, người điều khiển siêu xe Rolls-Royce trên 20 tỷ biển khủng 30A-567.89 được xác định là anh Lê Thanh T. (SN 1977, ở quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội). Còn tài xế điều khiển ô tô Honda CRV 30S-058.74 là anh Nguyễn Hồng Sơn (SN 1983, ở quận Long Biên, TP Hà Nội).

Nhiều người dân khiếu kì đứng xem tại hiện trường vụ tai nạn siêu xe biển khủng

“Rất may không có thiệt hại về người”, lãnh đạo Công an quận Long Biên nói và thông tin thêm: "Ngay sau khi xảy ra vụ TNGT, Đội CSGT trật tự, cơ động Công an quận đã có mặt khám nghiệm hiện trường để tìm ra nguyên nhân của vụ TNGT".

Hiện Công an quận Long Biên đang thụ lý giải quyết vụ việc.