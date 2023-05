Người dân xứ Nghệ gồng mình giữa "chảo lửa" nắng nóng bỏng rát 42 độ C

Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung bộ, trong ngày 6/5, toàn tỉnh Nghệ An xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất là 39 độ C, có nơi lên tới gần 42 độ C như Tương Dương, Quỳ Hợp...

Từ khoảng 8h sáng 6/5, người dân đã bắt đầu cảm nhận mức độ gay gắt của đợt nắng này. Đi đường, người dân phải trang bị áo chống nắng, mũ, khẩu trang, găng tay để chống lại cái nắng bỏng rát.

Từ khoảng 11h trưa, nhiệt độ ngoài trời đã vượt ngưỡng 40 độ C. Nắng đỉnh điểm đầu hè khiến người lao động nhanh chóng bị mất sức khi làm việc nặng ở bên ngoài.

Người lao động gồng mình tìm mọi cách chống chọi với thời tiết khắc nghiệt.

Những tấm ri - đô có chiều dài lý tưởng để che nắng cho nhiều xe cùng một lúc

Người phụ nữ lấy bao bì để chống nắng cho xe máy ở khu vực chợ Vinh.

Dùng chiếu để chống nóng cho "ngựa sắt"

Những chiếc "xế hộp" được che chắn cẩn thận

Bìa các tông cũng trở thành vật che nắng

Quán nước ven đường cũng phải trang bị 2,3 ô dù, bạt chống nắng.

Ngồi trước quạt, người đàn ông này vẫn nhễ nhại mồ hôi.

Thợ xây phải liên tục uống nước chống mất sức.

Nắng nóng gay gắt được dự báo kéo dài đến hết ngày 7/5. Người dân được khuyến cáo cần che chắn cẩn thận, hạn chế ra ngoài trong thời gian từ 11h đến 13h, là thời điểm mặt trời thiêu đốt, nhiệt độ cao nhất trong ngày. Trong ảnh, người lao động tìm các bóng cây để ngủ trưa.

